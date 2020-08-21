Русский, учи белорусский!

Грузия, Украина, Молдова, Киргизия, Армения, Беларусь — список постсоветских стран, где массовые протесты приводили к смене власти, постоянно ширится. Но когда «проснётся» Россия? Этот вопрос задавался уже ни раз и не два. Волна буржуазно-демократических революций на постсоветском пространстве от Грузии в 2003 и Украины в 2004 до Республики Беларусь в 2020 как бы намекает на то, что лимит на революции вовсе не исчерпан, и очередь за Россией. А вот Россия, мол, всё «спит». Но так ли это на самом деле и если это так, то отчего этот происходит? И что может изменить текущее положение дел в России?

Ну, во-первых, Россия не то чтобы совсем «спит». Имеются прецеденты массовых протестных выступлений. Это и мощный протест против клерикального беспредела в Екатеринбурге, причём это был редкий для России прецедент успешного протеста и митинги дальнобойщиков, движение СтопГок в Челябинске и экологические выступления в Шиесе. И, конечно же, это совсем свежий пример массовых выступлений в Хабаровске. Беда российского протеста в том, что все эти события, будучи важными сами по себе в отдельности, не переросли в общенациональную кампанию гражданского неповиновения. Российский протест словно одеяло, сшитое из лоскутов полон локальных прецедентов, а нужен перманентный и глобальный, общероссийский протест.

А вот в республике Беларусь всё пошло именно по этому сценарию. Белорусская революция охватила всю нацию, все социальные слои. Бунтует интеллигенция во имя гражданских прав и свобод, протестует рабочий класс во имя социальной справедливости. Причём белорусская революция 2020 основана на низовой самоорганизации общества. Именно это главная заслуга и главный урок для российской оппозиции. Русский оппозиционер, вглядываясь в события, происходящие в республике Беларусь, силится увидеть отражение будущего протеста в России. Но в том то и дело что современная Россия, это, увы, не Беларусь. В России нет солидарности такого масштаба, а в душах людей всё ещё силён страх и апатия. Да, российское общество, безусловно, устало и от Путина и от его пресловутой 20-летней застойной «стабильности», но вместе с тем мало кто в России сейчас по-настоящему верит в успех протеста. Фактически у российской оппозиции нет образа будущего, в который могли бы сейчас поверить массы, и не просто поверить, а пойти на бой за него.

Россия проснётся ото сна и восстанет, только в том случае если начнётся общенациональный протест. Только в этом случае мы можем рассчитывать на успех будущей русской революции. Если хабаровский протест не будет поддержан всей Россией, он обречён на неминуемое поражение.

Россия выходи — скандируют в Хабаровске. Протестующие в Шиесе поморы солидаризуются с Хабаровском, а протестный Хабаровск с Шиесом. И те и другие поддерживают белорусскую революцию. Казалось бы вот он общенациональный протест. Но Россия огромна. Россия не Беларусь как уже было сказано выше, а стало быть, и масштабы протеста здесь должны быть на порядки выше. Что может объединить локальные региональные протесты в России в протест общенациональный? Единственным фактором способным мобилизовать на общенациональный протест различные регионы, может быть фактор ненависти к условной «Москве». То есть в России есть все перспективы для развития движения за федерализацию страны. Безусловно, так же, что в условиях надвигающейся на весь капиталистический мир глобальной экономической катастрофы успешный протест может быть только социальным.

Задача будущей русской революции успешно гармонично совместить требования демократизации и социальной защиты. На примере белорусской революции мы видим, что это вполне возможно. Более того одно дополняет другое. Без демократических свобод невозможна эффективная защита социально-экономических интересов трудящихся, а без защиты социальных прав демократические свободы вновь становятся лишь игрушкой в руках буржуазии, своего рода маскировкой и прикрытием для нового обмана населения и очередных приватизаций.

Получиться ли у белорусов завоевать демократические свободы и отстоять социальные права? Время покажет, но иного пути не дано. Да, возможно белорусский народ вновь будет обманут политиками демагогами, как это было в России начала 90-х, но в данных обстоятельствах любая иная позиция кроме солидарности с белорусской революцией есть предательство революционных идеалов. Мы не должны слепо боготворить ни белорусскую революцию, ни протесты в Хабаровске, ибо ко всему следует относиться критически и диалектически, но всякий серьёзный разговор о событиях в республике Беларусь должен начинаться с безусловной солидарности с народным протестом. Грядущая русская революция зреет в революции белорусской. И от исхода событий в республике Беларусь во многом зависит судьба российского протеста.