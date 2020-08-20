Вилы вместо классовой борьбы

«Завоевания социализма» про которые нам сейчас напоминают консервативные левые, это на самом деле обычные буржуазные права, которые социал-демократы бернштейнианцы добились при капитализме без революции. Вот только надо помнить, что завоевания бернштейнианцев суть результат классовых противоречий, которые без организации рабочего класса не добьёшься.

Капиталисты без рабочих не извлекут прибыль. Им приходится уступать рабочим в политической борьбе права, чтобы сохранять мотивацию к труду. Капиталисты не только соглашаются с правами рабочих, но вынуждены ещё их соблюдать. В то время как большевики дали трудовые права ради легитимности своей власти. Хотя зачем рабочим гарантировать трудовые права, если в стране нет эксплуататоров? Не только сами «завоевания социализма» теряют смысл в пролетарской республике, но и получается не от кого их защищать.

И уж точно не из-за «завоеваний социализма» капиталисты испугались рабочего движения. И до Красного Октября рабочие в капиталистических странах добивались прав. Да и сами свои социальные требования большевики скопировали с социалистических программ рабочего движения более развитых капиталистических стран.

Отличие только в том, что в капиталистических странах «завоевания социализма» результат противоречия между трудом и капиталом. Чем крупней становится капитал, тем больше прав добиваются рабочие. Ведь должны существовать материальные условия, чтобы рабочие могли пользоваться своими правами. А если у капиталиста нет средств удовлетворить требования рабочих, то эти средства не возникнут после физического уничтожения капиталистов. Образование, здравоохранение, охрана труда — результат классовых противоречий. Когда всё население включено в капиталистические отношения, наращивать рабочую силу уже не откуда, то приходится воспроизводить рабочую силу, повышать качество труда. Что делает рабочий класс ещё сильнее.

При «завоеваниях социализма» советские рабочие жили не хуже пролетариата капиталистических стран. Не хуже! Но какой тогда смысл в революции и завоеваниях, если рабочие и при капитализме жили бы так же.

И без «завоеваний социализма» рабочие имели бы право на труд. Работа при капитализме есть всегда, только проблема в условиях труда, в заработной плате. Поэтому рабочие борются не за работу, а за условия труда. А обязательный советский труд защищал не рабочих, а промышленность, что рабочие обязаны трудиться при любых условиях.

Рабочие основной источник прибыли. Поэтому, выступая организованно в классовой борьбе, рабочие могут диктовать свои условия. Чего не скажешь о люмпен-пролетариате, который боится развития капитализма. Беднота не умела продуктивно работать на земле и не хотела идти работать на завод. Она хотела сохранить старый образ жизни, который капитализм как раз уничтожал. У бедноты нет способностей к самостоятельной организации, поэтому им нужна партия, которая сплотит. Им также нужна вооружённая борьба, иного средства бороться с капитализмом у них нет. И им требуется сильное государство, которое сдерживает развитие капитализма внутри страны и защитит старые пережитки от мирового империализма.

Люмпен-пролетариат не создаёт никакого общественного продукта, их труд непродуктивный, потому в технологиях видели способ облегчить свой труд. А лучше, чтобы роботы трудились за людей. Но технология не облегчает физически труд, а делает его производительней. Трактор не сделал труд крестьянина легче, а только продуктивней. И даже при коммунизме труд не станет легче, его только станет меньше.

Но и у рабочего класса нет стимула развивать технологии, потому что с ростом производительности труда увеличиваются и цены. Как жили от зарплаты до зарплаты, так и продолжают жить при любых технологиях. Поэтому интерес рабочих не в новых технологиях, а в повышении заработной платы. А уже капиталисты вынуждены внедрять технологии и повышать производительность труда, чтобы компенсировать удорожание рабочей силы. Но это не может продолжаться вечно.

Капиталу нужен не только процесс получения прибыли, но и возможность вложения этой прибыли. А чтобы вложить, необходимо нанять рабочих. Поэтому производительность труда не только увеличивает прибыль, но и создаёт безработицу, чтобы извлекаемую прибыль было куда вкладывать. Но в процессе технологического развития капиталистам всё дороже обходится наём новых рабочих, так как надо обеспечивать более дорогими орудиями труда, чтобы сохранять норму прибыли. Следовательно, получаемой прибыли будет не хватать, чтобы дать всем безработным новую работу. А наличие высокого уровня безработицы будет угнетать рабочих. Боясь потерять работу, пролетариату придётся взять в свои руки политическую власть.

Рабочий класс не нуждается в защитниках. Это от него капиталисты ищут защиту в диктатуре. И больше того, что рабочие могут добиться самостоятельно в классовой борьбе, никто не даст, никакая диктатура партии от имени рабочего класса. Классовые противоречия организуют рабочих, а не идеологически верная партия.