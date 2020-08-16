Как не надо вести избирательную кампанию

В Иркутской области приближаются выборы губернатора. И в лучших отечественных традициях Игорь Кобзев, кремлевский назначенец, временно исполняющий обязанности главы региона, использует массированный государственный аппарат, чтобы убедить граждан Приангарья в своей любви и заботе. На избирательную кампанию ВРИО уже израсходованы десятки миллионов рублей. Все города завешаны его баннерами, СМИ размещают огромное количество позитивных публикаций.

Из Москвы прибыла группа поддержки кандидата, в составе которой депутаты Госдумы и чиновники Министерства обороны. На просторы Интернета ежедневно выбрасывается по десятку хвалебных статеек в поддержку ВРИО, изображающие его буквально миссией, посланным на сибирскую землю самим Господом. Поток обещаний сыплется как из рога изобилия, но почему-то не вызывает у людей ни надежды, ни доверия.

Что, впрочем, не удивительно. Стоит только сравнить слова ВРИО Кобзева с практической деятельностью его же администрации, чтобы закралось подозрение о том, что избирателей в очередной раз пытаются обмануть.

Кобзев говорит, что не будет повышать тарифы на электроэнергию, но одновременно проводит переговоры с представителями Олега Дерипаски и другими московскими компаниями по вопросу возможной продажи регионального энергоператора Облкоммунэнерго. Не надо быть экспертом в вопросах энергетики, чтобы понять: если продажа произойдет, то следующим шагом будет повышение тарифов.

Кобзев говорит, что богатства региона должны принадлежать жителям Иркутской области, но в свое правительство назначает штатных сотрудников крупных корпораций, принадлежащих олигархам Сулейману Керимову и Олегу Дерипаске. Именно эти компании и выводят все богатства из региона.

Кобзев говорит про поддержку социальной сферы и экономики Иркутской области… и одновременно с этим докладывает Путину о необходимости сокращения на 22 миллиарда расходов бюджета, которые предназначались для поддержки экономики и социальной сферы. Эти сокращения вступят в силу, разумеется, после выборов. Если, конечно, главе региона удастся сохранить свой пост.

О том, как хорошо при действующем главе региона решаются социальные вопросы, говорит история с отказом области от бесплатного детского питания в школах. Хотя в прошлом году, после указания Путина обеспечить бесплатное питание, Иркутская область подала заявку на федеральное финансирование, чтобы решить эту проблему с сентября 2020-го года, после вступления в должность Игоря Кобзева, областное министерство образования свою заявку отозвало. А сам ВРИО назвал подобные инициативы «популизмом», поскольку нет технических возможностей их реализовать. Почему при наличии средств сделать это за полгода не смогли, так и остается загадкой. Зато область попала в число 27 отстающих регионов, не выполняющих указание Путина.

Кобзев говорит про борьбу с коррупцией, и одновременно на ключевые должности в министерствах назначаются ставленники коммерческих компаний, которые выигрывают миллиардные контракты. Это прямо противоречит антикоррупционному законодательству.

Кобзев говорит, что в Иркутской области стало меньше пожаров по сравнению с прошлым годом, но забывает сказать, что в этом году в Иркутской области стало гораздо больше дождей. А регион по-прежнему входит в тройку лидеров в Сибири по количеству пожаров и площади горения.

После встречи с президентом ВРИО говорит, что области дадут 10 млрд. рублей. К сожалению, из видеозаписи становится понятным, что президент денег не дал, а попросил более детально обосновать просьбы и направить письма в Минфин. Деньги по факту в регион не поступили и непонятно когда поступят. Зачем врать избирателям?

Кобзев говорит про спасение Байкала, при этом его избирательную кампанию финансирует фонд близкий к партии «Единая Россия», которая и протащила через Государственную Думу законопроект, разрешающий сплошные рубки на берегу великого озера.

ВРИО просит у президента 1 млрд рублей на обустройство территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВАИТУ) под Суворовское училище, при этом безвозмездно передает под контроль местных строительных кланов 40 гектаров этой территории стоимостью 3 миллиарда рублей. Общественные организации пишут обращение Генеральному прокурору РФ по факту незаконного отчуждения земли. Кобзев не реагирует.

ВРИО обещает социальную защиту жителям области, но закрывает глаза на масштабные сокращения на иркутском авиазаводе, которые замаскировали под оптимизацию.

Кампания Кобзева, как и других кремлевских технократов, построена на том, чтобы убедить людей, будто в Иркутскую область приехал эффективный управленец. Реальность совершенно иная. Вот официальные данные: бюджет в предбанкротном состоянии, госдолг вырос в два раза, безработица выросла почти в три раза, идут сокращения на стратегических предприятиях, госконтракты на миллиарды рублей без конкурса отдаются избранным компаниям. И к этим результатам регион пришел всего за полгода. Зато заключен рекордный контракт с региональной телерадиокомпаний на сумму 8.5 млн. рублей. Поэтому позитивные новости про работу Кобзева, которые показывают по телевизору, оплачены из бюджета и согласованы с его же подчиненными.

Однако не думаю, что сибиряки дадут себя обмануть. Многих уже тошнит уже от этого спектакля. Факты, о которых я пишу, есть в открытом доступе и их легко проверить. Поскольку в СМИ действует заперт на публикацию критики в адрес Кобзева, правдивая информация всё равно будет распространяться в социальных сетях, мессенджерах. Её можно распечатать на домашнем принтере и раскидать по почтовым ящикам соседей. И если Кобзев в самом деле так хорош, как утверждают его пиарщики, пусть он, наконец, честно ответит жителям региона на возникающие у них вопросы.