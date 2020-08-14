Даёшь профсоюз безработных!

или

Как я не получил пособие по безработице

Первоначально я задумывал написать данную статью в жанре фельетона. Однако поразмыслив, быстро осознал, вся что «комичность» описываемого здесь случая, в последнюю очередь, зависит от меня как от автора. Поэтому я решил, не мудрствуя лукаво рассказать всё просто, описав весь процесс получения «заветного» пособия по безработице как он есть. Итак, приступим…

Всё началось со слов Путина о мерах социальной поддержки «населения и бизнеса» в период эпидемии коронавируса. Так как я являюсь безработным гражданином, тема эта меня заинтересовала. Особенно интересно мне стало после слов Путин об увеличении минимального пособия по безработице аж до 4,500 рублей. Но как я справедливо и предполагал, государство Российское вовсе не переквалифицировалось в благотворительную организацию. И потому сложности начались уже на первом этапе, на этапе регистрации. Приехав к зданию центра занятости населения, я обнаружил закрытую дверь и вывешенный на двери листок бумаги с номером телефона (по которому на практике далеко не каждому дано, дозвонится) и с адресом портала (для регистрации в качестве безработного) «Работа в России». Там же на крыльце я увидел мужчину на вид предпенсионного возраста ругавшегося с работницей центра занятости. В мою голову стали закрадываться первые сомнения на счёт перспектив моего дела с получением пособия…

Ведь казалось бы, вот оно чудо цифровизации, дожили наконец до того что электронный прогресс приносит свои плоды, но не тут то было! Для признания безработным мне нужно было зарегистрировать резюме, что я и сделал. В этом смысле мне повезло. Так как я уже имел регистрацию на госуслугах, сделанную мне в прошлом всё в той же службе занятости, мне не пришлось никуда ехать и подтверждать её. На этом моё везение закончилось. После того как я первый раз заполнил резюме, оно было направленно на модерацию и вскоре отклонено. Тогда я повторно заполнил два почти одинаковых резюме. Они оба были приняты и направлены «на модерацию». И вновь я стал ждать ответа. Долго ли коротко, но одно из двух моих резюме было «принято». А после я наконец-то увидел заветное «назначено пособие». Думаете, сразу же после этого я получил долгожданное пособие? Не тут-то было! Обратите внимание, что на скриншоте стоит дата подачи заявления «23.06.2020». Через десять дней (на момент написания статьи) исполнится 2 (два) месяца (!) с момента подачи заявления, а никого пособия я так и не получил.

Разумеется, я не молчал всё это время, я регулярно звонил и вопрошал. Но тут начинается самое забавное. Каждый раз выяснялись «интересные» подробности. Первым делом мне сообщили, что моя карта Сбербанк Виза не подходит для получения пособия, ибо правила с 1.07 изменились. Хорошо, я оформляю карту Мир.

Потом выясняется, что отправленные мной реквизиты для получения пособия на электронную почту центра занятости по каким-то неведомым причинам «не были получены», а так же мне заменили инспектора, а может быть попросту, в прошлый раз неверно назвали фамилию инспектора. И, разумеется, никто меня ни в чём не уведомил. Получается если бы не моя настойчивость они бы и вовсе со спокойной совестью не выплачивали бы мне пособие, что не помешало им позвонить мне 23.07 и «перерегистрировать» меня в качестве безработного. Во время перерегистрации 23.07 меня заверяли, что пособие я получу в течение 5-7 дней…

А вместе с тем на дворе уже стоял август месяц. А пособие всё не переводили и не переводили. Тогда я вновь начал упорно дозваниваться. Раз за разом я слышал голос автоответчика «абонент занят», но мне таки удавалось прорваться сквозь заслон «занятости». И вот я вновь отправляю свои банковские реквизиты, и вновь звоню и перезваниваю, и мне подтверждают, что мои реквизиты получены. И опять тишина. А на очередной звонок мне отвечают что меня «почему-то не занесли в реестр», и уверяют что мол, «я сейчас занесу вас в реестр, а потом схожу в бухгалтерию и после обеда перезвоню вам». На всякий случай я уточняю свой номер телефона. Но злой рок вновь постигает меня – никакого пособия нет, как не было. Я вновь звоню в центр занятости населения (ей-богу, когда писал этот текст, представлял себя героем пушкинской сказки о золотой рыбке), а в ответ слышу нескончаемое «абонент занят»…

Я не социолог, и мне неизвестно какова социология данной проблематики. Сколько ещё наивных граждан «развело» российское олигархическое государство обещаниями помощи в период эпидемии. Но я твёрдо знаю одно: наша страна больна эпидемией и имя ей – капитализм. Но кроме того есть ещё не менее опасный недуг коим поражён наш народ, это всеобщая апатия, лень, инфантилизм. Короче говоря, наш враг это наша разобщённость. Единственное средство борьбы, что мы можем и должны противопоставить организованной силе капиталистической эксплуатации трудящихся это всеобщая солидарность. И потому я обращаюсь с предложением ко всем безработным России – давайте организуем профсоюз безработных, а что хороший лозунг: даёшь профсоюз безработных! Каким бы смешным не показалась эта идея, она вполне адекватна требованию времени. Ведь не по своей воле мы остались без работы. Тем паче, что прохождение бюрократического круга инстанций ради получения жалких грошей именуемых этим государством «пособием» это вполне себе труд. А «трудящийся достоин пропитания».