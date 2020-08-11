Помощи не дождёмся

Что теперь расстраиваться из-за кризиса? Двадцать лет готовились к нему. Двадцать лет государство экономило деньги, чтобы всем нам гарантировать стабильную беспросветную жизнь. Когда жизнь до кризиса ничем не отличается от жизни при кризисе.

Но кризис сам по себе не возникает. Он результат экономической политики. И если правительство обещало кризис, то соответственно сделает всё в своих силах, чтобы кризис возник.

Да и почему не быть в стране кризису, если главными показателями экономики можно политически манипулировать? Речь о безработице и инфляции. Региональные власти решают кого считать безработным. А реальная оценка безработицы приблизительная. Вот и возникает вопрос: «А что, инвестировать будут тоже приблизительно?» Инвестору же нужно знать сколько на рынке труда свободных рук, чтобы оценить целесообразность вложений. Банк России манипулирует инфляцией. Как в таком случае можно планировать долгосрочное развитие, если не знаешь уровень инфляции? Хотя в мире инфляция корректирует кредитную политику, доступность денег. Вот и получается, в России безработица и инфляция отражают пожелания Путина, а не реальную ситуацию в экономике.

Всё как с государственным планированием в СССР. Там тоже статистика отражала пожелания Госплана. Госплан проектировал, спускал план по отраслям. Невыполнение плана наказуемо. Снять с должности некомпетентного руководителя было мало, надо именно наказать. Таким образом план выполняли по пунктам, за которые наказывали, за показатели важные Госплану. Потом все планы предприятия сдавали в статистический отдел Госплана, где сводили в единый статистический отчёт, который по сути дела и отражал то самое пожелание Госплана. И получалось, по статистике нужные для Госплана выполнили, а промышленные срывы из-за «врагов народа» и пьянства на рабочем месте.

Статистика тут и не при чём. Проблема в заранее политически скорректированных данных. Отсюда и получается, статистика не фиксирует состояние, а описывает политические пожелания.

Как легко россиян превратить в средний класс? Достаточно уменьшить критерий оценки их доходов. А если среднего класса в России много, значит слишком хорошо живут и помощи государственной не требуется. Как знакомо. Так же корректировали в нужную сторону и количество кулаков при Сталине. Так от царского кулака, деревенского ростовщика разоряющего крестьян, мы пришли к сталинскому кулаку, который владеет хоть чем-то, что можно отобрать.

И адресная помощь государства всегда доходит до адресата, потому что по усмотрению чиновников решается кому быть адресатом. Легко помогать, когда сами чиновники определяют кому помочь. Поэтому Путин может обещать населению всё что угодно, потому что никто из нас не соответствует критериям получателя президентских обещаний.

Населению же статистика и не нужна. Для нас показатели статистики: цены в магазине и тарифы ЖКХ. Да, цены на жизненно важные продукты не растут, но потому что не растут доходы. Какой смысл продавать дороже, если не купят? Не заслуга государства, а бедность населения сдерживает рост цен. Но если инфляция не повышает цены, тогда снижает массу продуктов: не 1 л, а 900 мл, не 500 г, а 450 г. Если у населения денег хватает только на девять яиц, то десяток уже не купят. Отсюда снижение количества яиц в упаковке до шести штук. Чтобы покупали. Да и инфляция для потребителей измеряется семейным бюджетом, а не ценой. Если на продукты питания тратили 30%, а теперь 35%, то возникает вопрос: “Каким образом без роста цен на продукты люди тратят больше семейного бюджета?”

Люди покупают группу товаров, и если за каждый выходит на рубль дороже, то на выходе уже выйдет ощутимая сумма. И к тому же если люди стали чаще покупать продукты из-за снижения массы, значит, сумма инфляции на данные продукты будет выше. Так незначительный рост цен в сумме всех товаров перемноженное на их частоту покупки окажется для семейного бюджета катастрофической дырой.

Хорошую жизнь не нужно доказывать статистикой. Статистика нужна правительству, чтобы принимать адекватные решения. А без неё правительство помогает по физическим критериям: наличие детей и возраст. В остальном требуется методологическая оценка, которую с такими статистическими данными сделать невозможно. Конечно, с высокими ценами на нефть статистика не требовалась. А вот когда в стране проблемы, то без надёжной статистики их не решишь.