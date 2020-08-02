Фургал отрикошетил

Хорошо работающий губернатор опасный кандидат на президентских выборах. А коррумпированные чиновники опора Путина. Если бы глава Хабаровского края, как все путинские губернаторы, пришёл и начал воровать, то его никто бы не трогал. По той же причине был опасен губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Но одно дело, когда Путин сажает своих губернаторов сначала в кресло, а потом за решётку. И совсем другое, когда покушается на народно избранного губернатора.

С таким же прошлым, как у Фургала, в «Единой России» множество действующих функционеров, и ничего, не судят. Это возмущает народ. Путинские губернаторы должны очень, очень, очень много украсть или с кем-то очень влиятельным поссориться, чтобы их посадили. Как в 2019 с арестом сенатора Рауфа Арашукова.

Явно проблема не в прошлом Фургала. А в идеологическом банкротстве вертикали власти. Их идеология основывается на том, что выбор народа всегда хуже, чем путинские назначенцы. Отсюда и задача опорочить не столько хабаровского губернатора, сколько выбор народа. Мол, народ выбрал преступника.

По той же причине и повышенное внимание к Украине. Мол, народ протестует, сам выбирает и как там всё ужасно. А вот когда за народ решает Путин, то всё в стране хорошо, потому что сажают тех, кто скажет нечто плохое. Путин не может допустить успех украинской демократизации. Ему выгодно дестабилизация. Пока там всё плохо, Путину есть чем оправдывать свою вертикаль власти.

Двадцать лет зачищали политическое пространство России. И теперь политическая борьба не между Путиным и оппозицией, а между федеральной и региональной властью. Нужно не забывать и про Шиес, где как раз региональная повестка стала катализатором объединения граждан всей страны. Протест объединяется под флагом региона.

И если региональные власти могут получить народную поддержку выше, чем у Путина, так зачем им Путин? Путину теперь угрожают не оппозиционеры, а популярность местной власти. В таком случае Путин окажется как Г