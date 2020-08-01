Баба Нина и Баба Лера

“…В наши дни студенты после периода общественной апатии и интеллектуального иждивенчества постепенно начинают заряжаться энергией революционных перемен. Естественно, возникают дискуссии — о путях перестройки, ее экономических и идеологических аспектах. Гласность, открытость, исчезновение зон, запретных для критики, эмоциональный накал в массовом сознании, особенно в молодежной среде, нередко проявляются и в постановке таких проблем, которые в той или иной мере “подсказаны” западными радиоголосами или теми из наших соотечественников, кто не тверд в своих понятиях о сути социализма. О чем только не заходит разговор! О многопартийной системе, о свободе религиозной пропаганды, о выезде на жительство за рубеж, о праве на широкое обсуждение сексуальных проблем в печати, о необходимости децентрализованного руководства культурой, об отмене воинской обязанности…”

Нина Андреева

24 июля сего года не стало лидера ВКПБ «бабы Нины». Нина Александровна Андреева стала одним из символов или если угодно брендов Перестройки. Но каким символом она стала? Если академик Сахаров стал символом борьбы против «застоя» за свободу и символом разоблачения преступлений советской эпохи, то Нина Андреева навсегда осталась символом костного консерватизма и сталинизма тянущего нашу страну в прошлое.

Да, Нина Александровна честно и самоотверженно разоблачала «прорабов Перестройки». Идти наперекор властям и обществу, для этого нужна смелость, своего рода авантюризм и вера в свою правоту. Но делает ли эта смелость Нину Андрееву правой? Она, конечно же, честно и самоотверженно выступила против очевидных всем трендов Перестройки на антисталинизм и беспощадно обличала реставрацию капитализма в России и при этом очевидным образом оказала полезную услугу… «прорабам Перестройки». После её знаменитой статьи «Не могу поступиться принципами» идеологи Перестройки получили шикарный козырь: вот оно лицо противников нового курса на гласность и перестройку – немолодая уже тогда женщина, цепляющаяся за старые догмы! Посмотрите сама возможность обсуждения «сексуальных проблем в печати» способна поставить Нину Александровну в тупик. Да это просто смешно!

Хотя это было бы очень смешно, если бы не было так грустно! Вот чего все эти “бабы Нины” боялись и боятся на самом деле. Они прямо таки панически и органически не переносили и не переносят одной только мысли о какой-то там свободе, о свободе мысли и слова. Ибо реальная свобода мысли несёт гибель их ветхим патриархально-ханжеским идеалам. Их «советским святыням» и догмам место в музеи, а не в современности. Они просто оказались не способны выдержать столкновения с объективной реальностью и современностью…

Безусловно, Нина Андреева была права в своей критики реставрации капитализма в СССР. Но одно дело бороться против реставрации капитализма в СССР и совсем иное дело бороться за реабилитацию сталинизма и противиться демократизации общественной жизни. Не лучше ли было бы совместить борьбу за демократические права и свободы с борьбой против капитализма, с борьбой за социальные и экономические права трудящихся?

Да, реставрация капитализма отбросила Россию в прошлое. А не отбросил ли назад Россию и Революцию сталинский режим? Кстати для тех, кто не в курсе напомню, что образование в СССР с 1940 по 1956 год, начиная со старших классов, было платным, а стипендии были отменены. Было множество и других «прелестей» политики Сталина будь то насильственная коллективизация, репрессии и послевоенная кампания государственного антисемитизма, что мягко выражаясь, ставит под сомнения прогрессивность сталинского «социализма в отдельно взятой стране»…

Нина Андреева по сути своей была Новодворской наоборот. Но если Валерия Ильинична справедливо осуждая сталинизм «кинулась» в правый контрреволюционный лагерь к Франко и Пиночету, к белогвардейцам и Власову то Нину Александровну понесло в прямо противоположном направлении. Она прямо таки воспевала личность и эпоху Иосифа Виссарионовича в «лучших» традициях 30-х годов! При чтении её статей в партийной газете ВКПБ «Серп и молот» складывалось устойчивое впечатление, что перед тобой газета из прошлого. Можно было только искренне пожалеть, о том, что Нине Александровне не удалось, как следует насладиться прелестями эпохи товарища Сталина. Но что поделаешь в ту «славную эпоху» она была слишком юной особой…

Нина Андреева позиционировала себя как человека «левых взглядов», как противника капитализма, а именно как пламенного революционера и большевика сталинца. Но что на деле было в ней такого уж революционного и левого? О необходимости борьбы против «ига Капитала» на словах говорят не только люди прогрессивных убеждений, но и откровенные реакционеры. И, о, боже мой, даже сам Адольф Гитлер лидер Национал-социалистической германской рабочей партии говорил о необходимости борьбы с капитализмом. Но что- то дальше слов у германского фюрера не пошло! Вот и Нина Александровна явно пришла в “левое” движение по ошибке. Живи бы она на капиталистическом Западе, небось, была бы рьяной антикоммунисткой и защитницей “традиционных ценностей” не хуже «нашей Мизулиной». А родись её оппонент “баба Лера” на буржуазном Западе была бы Валерия Ильинична активным борцом с капитализмом и прославляла бы она не Пиночета и Франко, а Че Гевару. Но что называется двум “бабушкам” «повезло» родиться “не в то время, не в том месте”. Сейчас мало кто помнит, а молодёжь и вовсе не знает что вначале 90-х «баба Лера» яростно обличала Ельцина. А её статьи были столь очевидно талантливыми и радикальными что их публиковали в прохановском «Дне». С «бабой Лерой» общался Сергей Кургинян. А сама Лера выступала в защиту членов ГКЧП. И после всего этого она закончила статьями с нелепостями в духе «в небе бог, на земле богатырь» в адрес… президента Ельцина.

Образно говоря в поединке между Ниной Андреевой и Валерией Новодворской «баба Лера» формально победила «бабу Нину», а по сути, проиграли обе. Мы ныне имеем победивший во всей красе капитализм и несвободное, недемократическое общество без широкой свободной дискуссии. Уже давным-давно развалился Советский Союз, догорел дотла Белый дом и, казалось бы, ушла навсегда в прошлое эпоха бурной уличной политической борьбы 90-х. Уходят люди, уходит эпоха. Вот и «бабы Нины» нет ныне с нами. А каким будет, наше будущее зависит уже от нас, от поколения ныне живущих. Нам творить будущее и нам в нём жить…