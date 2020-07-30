Путин будет действовать по-трамповски

В США развивается история противостояния протестующих, недовольных государственным насилием и в целом политикой олигархического американского государства, в городе Портленд с силовыми госструктурами. Дело в том, что данные силовики, проводя свои рейды и нападая на протестующих, не имеют никаких отличительных знаков, при том что амуниция у них как для условий боевых действий, и ведут они себя гораздо жестче, чем местные правоохранительные органы, полиция штата. Точно известно одно: ребята в масках и военной форме, которые столь легко стреляют и бьют протестующих, относятся к федеральным структурам, которые подчиняются непосредственно правительству президента страны Дональда Трампа. То есть они чужие в Портленде, засланные из других регионов. Их совсем не волнует ситуация, почему и что местные жители требуют от властей. Такие внутренние наемники, ЧВК федерального центра в противостоянии с жителями непокорной провинции.

А теперь обратимся к нашей России. Хабаровск. Третья неделя протеста. Местные полицйеские ведут себя чрезвычайно корректно. Они ведь тоже хабаровчане, как и те, кто уже требует не просто возвращения арестованного избранного губернатора, они требуют уже изгнания президента Владимира Путина из Кремля. Просто потому, что местные полицейские, как и в случае с Портлендом, соседи тех, кто выходит на акции неповиновения. Как ты будешь смотреть своему соседу в глаза, когда встретишься с ним в детском саду, куда вы оба водите своих детей, если вчера своего соседа бил дубинкой? Уровень морали в нашем российском обществе еще не пал низко настолько, насколько в так называемой путинской компрадорской элите. Люди все еще человечны друг к другу, когда надо взаимодействовать друг с другом ежедневно. Поэтому очевидно, что путинский режим, если он все-таки сорвется, нервы не выдержат от упорного хабаровского протеста, отправит на подавления недовольства хабаровчан таких же «федеральных агентов» без опознавательных знаков. На местные правоохранительные органы у Кремля, явно, надежды уже не будет. Кто будет «федеральными агентами» — вариантов много: кадыровские боевики, которые официально числятся сотрудниками российских силовых органов, сотрудники ФСБ, у этих давно уже понятия «мораль» и «защита интересов народов России» втоптаны в пыль, сотрудники так называемой «ЧВК Вагнера».

Буквально в тот момент, когда я пишу эти строки, из Белоруссии приходят новости, что путинские отправили «вагнеровцев» для дестабилизации ситуации в Минске. Зачем это было сделано пока непонятно. Но зачем-то же в феврале 2014-го путинские создали условия для вооруженного захвата власти русофобскими националистическими формированиями в Киеве. Теперь олигархат, имеющий активы в России, спокойно занимается темными делами на Донбассе и вполне себе дружит с организатором карательных националистических батальонов олигархом Игорем Коломойским. Это капитализм. Идеи и принципы тут не важны. Тем более, когда есть персонажи типа Владимира Соловьева, которые вовремя все объяснят по Первому каналу.

Многие из арестованных в Белоруссии имеют отношения к сопротивлению на Донбассе. Только, судя по всему, этим людям не столько важны сами идеи сопротивления ради справедливости. Важнее – адреналиновая зависимость от «войнушки». Прилетели в Минск в тактической одежде (это несведущие подобную одежду называют «в стиле милитари», в профессиональной среде – тактическая). Большей глупости не придумаешь. Чтобы затеряться среди белорусских граждан нужно одеваться, как они, а не как на выезд для участия в специальной операции. Ребята даже в мирной жизни, видимо, не могут отказаться от символики «войнушки». Они умеют и им нравится воевать. Они очень опасны. Деньги им тоже нравятся. Наемники. Хороший материал, чтобы под масками использовать их для противостояния с собственным народом. Как правильно заметил один мой товарищ, ветеран войны за Новороссию: «Посмотрим, сколько из наших бывших соратников по Донбассу окажутся на противоположной стороне баррикад, когда народ массово выйдет против Путина».