Джоан Роулинг обвинили в ненависти к трансгендерам

Тема трансфобии стала выходить в некоторых странах на первый план. Под ударом оказались феминистки и просто женщины, которые стоят на точке зрения Джоан Роулинг и защищают от вторжений женские туалеты. Их называют странным и зловещим словом ТЭРФ (Транс-эксклюзивные радикальные феминистки). Их преследуют или даже увольняют с работы.

Как-то я заметил, что детская писательница Роулинг, кажется, намеренно подчеркивает гомосексуальность некоторых персонажей, собственно, начальника своего волшебного замка, Дамблдора, и я не особо понимаю, зачем. И что родственнице моей, которая посмотрела фильм про фантастических тварей, тоже было непонятно, зачем, и скорее не понравилось данное “навязчивое подчеркивание”. Я вообще книги про Гарри Поттера не люблю, и могу спутать чьи-то имена, но вроде не путаю сейчас.

Знакомая, которой я об этом обо всем сообщил, напряглась. Она с некоторым вызовом ответила, что Дамблдор — гей. И что для нее существенно вот это вот все, потому что у Роулинг она увидела терпимое отношение к гомосексуальности. А ей, как человеку бисексуальному, это важно. Она напряженно ожидала моей реакции, но, собственно, таковой не было. Я пожал плечами. Ну, гей и гей, помогло, значит — помогло, что тут сказать. Она расслабилась.

Но настроения меняются. Как мы помним, ХХ съезд партии под руководством Хрущева разоблачил культ личности Сталина и, наверное, поступил благородно. Но после этого партия провела еще несколько съездов, разоблачила волюнтаризм Хрущева, и сторонникам последнего пришлось несладко.

Теперь уже Роулинг оказалась в среде “консерваторов”, и, быть может, скоро ее отвсюду прогонят. Скорее всего — нет, однако некоторые публичные фигуры, связанные с Роулинг, уже высказали недовольство ее словами. Например, актер Дэниел Рэдклифф (играл Гарри Поттера).

Какое же преступление она совершила, что сказала? А вот что: “Мужчина, который не намеревается делать операцию и принимать гормоны, теперь может получить сертификат о смене пола и стать женщиной с точки зрения закона. Я хочу, чтобы трансженщины были в безопасности. В то же время я не хочу, чтобы девочки и женщины по рождению чувствовали себя в опасности. Когда вы распахиваете двери туалетов и раздевалок перед любым мужчиной, который считает или чувствует себя женщиной, <…> вы открываете дверь и для всех без исключения мужчин, которые захотят войти внутрь. Вот простая истина”.

В самом деле, если человек, который выглядит как мужчина (речь идет не о тех трансгендерах, кто сделал операцию по перемене пола, а именно о тех, кто выглядит, как мужчина), придет в женский туалет, женщинам, скорее всего, будет странно и дискомфортно. Как минимум. Если и не всем, то огромной части. Это — простая истина. Но оказывается, за признание данного факта на тебя могут серьезно наехать серьезные люди. Обвинят в “трансфобии” — в разжигании ненависти к трансгендерам, а это сейчас на Западе становится очень-очень серьезным обвинением.

Казалось бы, дело феминисток (но думаю, не только их) — защищать женские туалеты от подобных вторжений. А феминизм в тренде и Роулинг его поддерживает… В чем вопрос?

Все дело в том, что линия партии изменилась. Тема трансфобии стала выходить в некоторых странах на первый план. Под ударом оказались теперь уже феминистки и просто женщины, которые стоят на позициях Роулинг и защищают от вторжений женские туалеты. Их называют странным и зловещим словом ТЭРФ (Транс-эксклюзивные радикальные феминистки). Их преследуют, увольняют с работы.

В декабре прошлого года леволиберальная общественность возмутилась тем, что Роулинг поддержала женщину, уволенную с работы за заявление о том, что трансженщина не является женщиной. Позже Роулинг уточнила свое отношение к вопросу: «Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих транс-людей и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь. Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить», — подчеркнула Роулинг. Она даже заявила, что вышла бы на протест за права трансгендеров, если их будут притеснять. Она не выступала против права человека провести операцию по смене пола.

Увы, дело зашло слишком далеко. Обвинения в трансфобии стали распространяться все шире. Часть интернет-пользователей заявила, что Роулинг их разочаровала. По их мнению, она лишь скрывается за феминизмом, чтобы тайно продвигать дискриминационные идеи в духе трансфобии.

Кроме Дэниела Рэдклиффа (играл Гарри Поттера) высказал недовольство актер Эдди Редмэйн (играл главную роль в фильме “Фантастические твари и где они обитают”). Он заявил в связи с происходящим: “Я бы никогда не хотел выступать от имени [трансгендерного] сообщества, но я знаю, что мои дорогие трансгендерные друзья и коллеги устали от постоянных сомнений в их идентичности, которые слишком часто приводят к насилию и злоупотреблениям”.

Впрочем, Роулинг еще повезло, ее только пропесочили в СМИ. Атакам леволиберальных активистов подвергаются и другие феминистки — те, чье мнение о трансгендерах близко ей. “Библиотека в Канаде подверглась критике за отказ отменить лекцию местной феминистки Меган Мерфи, придерживающейся спорных взглядов о правах трансгендеров. Сотни демонстрантов пришли к зданию публичной библиотеки Торонто во время лекции Меган Мерфи. Демонстранты утверждали, что она выступает против прав трансгендеров. Сама она эти обвинения отрицает. Для обеспечения порядка как снаружи, так и внутри здания находилась полиция. По окончании лекции полиция вывела присутствовавших через пожарный выход. Меган Мерфи говорит, что хочет, чтобы женщины, оказываясь в уязвимом положении в тюрьмах, кризисных центрах, убежищах и раздевалках, могли чувствовать себя в безопасности. Она выступает против принятой в Канаде поправки к закону о правах человека, согласно которой запрещается дискриминация по признаку гендерной идентичности, так как это, по мнению Мерфи, размывает безопасные пространства для женщин. “Согласно нынешней доктрине транс-активистов, мы не можем исключать мужчину из пространства, отведенного для женщин, если этот мужчина утверждает, что он женщина. Я этим очень обеспокоена, так как считаю, что это опасно”, — сказала Меган Мерфи в интервью Би-би-си.”

Кто-то скажет, что на Западе свои проблемы, а тут они другие. Да, так, но Запад задает тон и цвет современной цивилизации, именно оттуда приходят новые технологии, идеи, мода. Плохо это или хорошо, но так происходит. И есть еще кое-что и оно намного важнее. И касается не только Запада.

Почему все это происходит?

Политики, олигархические группы и СМИ обычно не поддерживают наиболее масштабные и существенные социальные запросы, если нет мощного давления снизу. Тем не менее, стремясь сохранить власть, правящие круги могут попытаться угодить общественным вкусам в каком-то второстепенном вопросе, тогда как политика по первостепенным вопросам следует их собственным интересам и амбициям.

Если бы было иначе, они бы бросили все силы на удовлетворение ключевых запросов большинства — рост качества и распространение бесплатного образования и медицины, создание как можно большего количества хороших рабочих мест. Ничего подобного они не делают.

В то же время они поощряют дискуссии по второстепенным, зачастую совершенно надуманным с точки зрения интересов большинства людей вопросам: отношение к гей-парадам и гей-бракам, история конфликтов с Польшей, можно или нельзя транссексуалам пользоваться женскими туалетами, преступление какого-нибудь известного актера и т.д. Не все эти темы полностью лишены смысла. Просто им уделяют непропорционально много внимания, стремясь заставить общество перестать думать о другом.

Это способствует расколам общества и ожесточенным дискуссиям по вопросам, которые никак не угрожают системе и которые можно решить или не решать без особых финансовых затрат.

Здесь могут пойти и часто идут навстречу желаниям общества. Например, можно раздрешить\запретить гей-браки (в зависимости от господствующих настроений), амнистировать преступника \ дать ему 10 лет, продемонстрировать всей стране по всем ведущим СМИ драку в женском туалете. А самое главное, это ровно ничего не стоит начальству и одновременно позволяет ему набрать очки, сказав: “Вот видите, мы внимательно следим за настроениями и делаем все, чтобы удовлетворить интересы большинства.”

Разжигание СМИ дискуссий по второстепеным вопросам призвано ослабить или вытеснить на второй план потенциально опасные дебаты по большинству ключевых вопросов, требующих роста расходов (образование, медицина, качественная работа, чистая окружающая среда, война и мир). Такие вопросы правящие группировки решают в своих интересах.

Источники:

https://www.bbc.com/russian/news-50237936

https://rg.ru/2020/06/11/kak-zvezdy-garri-pottera-zatravili-dzhoan-rouling-za-netolerantnost.html

https://meduza.io/feature/2020/06/12/govoryat-pisatelnitsa-dzhoan-rouling-neterpimo-otnositsya-k-transgendernym-lyudyam-eto-pravda-chto-takogo-ona-skazala

https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/j-k-rowling-doubles-down-what-some-critics-call-transphobic-n1229351

https://esquire.ru/articles/183463-dzhoan-rouling-obvinyayut-opyat-v-transfobii-i-rasizme-posle-ee-vyskazyvaniya-v-tvittere-za-pisatelnicu-zastupilis-feministki/#part1