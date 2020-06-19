Хорошие новости из Португалии

Не секрет, что в Европе в этом году наибольшие потери пандемия коронавируса, помимо Британии, принесла романским странам Европы – Италии, Испании, Франции. Но вот ещё одна южноевропейская страна, Португалия, сумела преодолеть острую фазу COVID-19 с гораздо меньшими людскими и материальными потерями.

Трудно утверждать, что связано с это с фактором нахождения у власти левоцентристского правительства Социалистической партии (СП); ведь в соседней Испании тоже действует левое (по составу ещё более радикальное) правительство, а в парламенте имеет место левое большинство. Правда, португальский случай, думается, всё же стоит особняком.

Состоявшиеся в октябре прошлого года законодательные выборы в Португальской Республике подтвердили, что самое западное государство континентальной Европы относится – по электоральным предпочтениям избирателей – к одним из самых «левых» в Европейском Союзе. Лучшим свидетельством этого является тот факт, что левые и левоцентристские силы набрали на этих парламентских выборах свыше 55% голосов – показатель крайне редкий для сегодняшних реалий национальной политики в странах «Старого Света».

Также редким явлениям является то, что португальская соцпартия одержала на выборах убедительную победу, получив более 36% голосов. Не так много в ЕС сегодня найдётся стран, где левоцентристы имеют столь массовую поддержку населения. Однако, как считает и лиссабонский политолог Антониу Кошта Пинто, «в Португалии сохраняется значительный резервуар для радикальных левых сил». Ведь в совокупности за антилиберальные левые списки на прошлых парламентских выборах отдали голоса почти 17% португальцев. Однопартийное правительство социалистов, как и в период прошлой легислатуры, нуждается для принятия тех или иных законов, в голосах депутатов от левосоциалистического Левого блока (ЛБ) и прокоммунистической Коалиции демократического единства. И хотя, в отличие от 2015 г., усилившиеся социалисты не пошли на подписание конкретных правительственных программ с коммунистами и с ЛБ, сам факт существования и в нынешнем составе парламента — Ассамблеи Республики – является неоспоримым.

Победы на выборах, как известно, в плюралистических странах не случаются просто так. Правительству Генерального секретаря СП Антониу Кошты удалось за время нахождения у власти с конца 2015 г. добиться стабильного экономического роста, составлявшего в среднем два процента в годовом исчислении. Если при правоцентристском правительстве безработица в Португалии в 2013 г. превышала отметку в 17% трудоспособного населения, к 2020 г., накануне наступления коронавируса, она упала к отметке ниже 7%. Инфляция в Португалии была снижена до отметки ниже процента, Дефицит общественного бюджета уже с 2017 г. перестал быть «чрезмерным» и с каждым годом его цифровой показатель продолжает снижаться. Это же относится и к государственному долгу.

Вот уже несколько лет положительная динамика восторжествовала в таких важных секторах для национальной экономики, как туризм и строительство. Португальская экономика стала заметно более конкурентоспособной, что признают и реномированные международные рейтинги, по сравнению с периодом, когда республикой управляли правоцентристы.

Вместе с тем, за время деятельности парламентского левого большинства – что очень важно для позитивной оценки любого прогрессивного правительства – повысились доходы домохозяйств. Регулярно индексируются наиболее низкие зарплаты и пенсии, но также и в целом происходит рост благосостояния португальцев. Собственно, этот факт подтверждает наличие той самой массовой поддержки деятельности кабинета А. Кошты, которая имеет место в португальском обществе.

Что касается коронавируса, то первый случай заражения гражданина Португалии был зафиксирован в самом начале марта. Следует сказать, что социалистическое правительство со всей серьёзностью отнеслось к этому небывалому вызову. Уже к середине марта было принято решение о закрытии многих публичных учреждений, спортивных клубов, бассейнов и фитнес-центров, были ограничены возможности посещения ресторанов и кафе. В обществе эти меры были в целом встречены с пониманием и, что явно отличает политическую ситуацию в Португалии от соседней Испании, даже правоцентристская оппозиция не поставила под сомнение правительственный курс.

Объективно «карантинные» меры исполнительной власти Португалии были менее жёсткими, чем в Испании и Италии (это касается ограничения передвижения жителей, величины штрафов за нарушение «антикоронавирусных» действий властей, степени закрытия «хозяйственных субъектов» и т. д.), но в целом они себя оправдали, включая действующий в апреле режим Чрезвычайного положения, из-за которого впервые с 1975 г. 25 апреля – в день годовщины «революции гвоздик» — улицы и площади Лиссабона были пусты На начало июня в совокупности с момента начала пандемии в Португальской Республике были инфицированы COVID-19 33 тысячи человек (на сегодня окончательно выздоровели уже свыше 20 тысяч португальцев) и около полутора тысяч граждан ушли из жизни.

Эксперты полагают, что португальские медики сработали минувшей весной вполне профессионально, упор был сделан прежде всего на госпитализацию тяжело больных. В медицинских учреждениях и аптеках не было серьёзного дефицита соответствующего «инвентаря». Французский левосоциалистический политолог Филипп Марльер отмечает, что «португальское левое правительство успешно справилось с обузданием коронавируса». Уже 4 мая режим чрезвычайного положения был отменён и правительство объявило поэтапный переход к нормальному состоянию.

Но понятно, что «заморская» инфекция принесла не только чисто санитарные проблемы. Карантинные ограничения привели к простою значительной части национальной экономики, на несколько месяцев Португалия забыла о внешнем туризме, временно «застряли» строительные работы. Валовый внутренний продукт в первом квартале 2020 г., по сравнению с заключительным кварталом предыдущего года, сократился на 4 пункта. Изрядное число людей, занятых в секторе услуг, оказалось, по сути, в состоянии «технической безработицы», без дела несколько месяцев были и многие работники государственного сектора. Серьёзный ущерб бездействие нанесло национальному транспорту; в частности, авиакомпания TAP была вынуждена отказаться от тысяч рейсов, аналогичная ситуация наблюдалась и с железнодорожным сообщением.

Левоцентристское правительство приняло комплексный план по оказанию адресной социальной поддержки. Например, финансовая помощь стала оказываться временно потерявшим рабочие места работникам по найму, в особенности тем, кто имеет несовершеннолетних детей. Были приостановлены лимиты, связанные со сверхурочной работой, облегчены требования по приёму на работу в медицинские учреждения. На поддержку предприятий и компаний правительство выделило в совокупности 2,3 млрд евро. Лично А. Кошта известен как поборник цифровизации экономики. Не случайно, видимо, что в условиях кризиса совет министров выделил 25 млн евро на поддержку более 2,5 тысяч португальских стартапов…

Сейчас, когда Португалия достаточно быстро «выходит из коронавируса» по инициативе соцпартии в стране развёртывается широкая дискуссия о формах и способах преодоления социетальных последствий COVID-19. Заместитель Генерального секретаря СП Хосе Луиш Карейсу заявляет, что нужно «быть в состоянии обеспечить восстановление условий жизни людей, которые будут ещё ощущать страдания в течение нескольких месяцев – не только из-за кризиса общественного здравоохранения, но также в связи с экономическим и социальным кризисом.» В целом же португальцы, судя по данным социологов, позитивно восприняли правительственные действия, что лишний раз говорит о компетентности команды А. Кошты.

Что же касается радикальных левых, то в целом оставаясь лояльными исполнительной власти, они, как всегда, готовы предложить более смелые и энергичные действия. Так, отсылая критические стрелы в отношении проекта бюджета 2021 г., коммунисты указывают на необходимость организовать полную выплату заработной платы, запретить увольнения, финансово укрепить Национальную службу здравоохранения, поддерживать финансовыми льготами малые и средние предприятия.

Пандемия почти повсюду спровоцировала развитие дистанционной занятости. Это коснулось и Португалии. Понимая потребности цифровизации в принципе, глава Португальской компартии Жеронимо де Соуза отмечает, что прогрессивные силы должны быть готовы к тому, что под давлением интересов крупного капитала «эксплуатация ухудшается с интенсификацией работы с точки зрения продолжительности и темпов, большего давления на людей труда, чтобы поддерживать период труда».

ЛБ, в свою очередь, выступил с 20 конкретными инициативами, направленными на охрану здоровья населения, защиту групп риска (лиц с хроническими заболеваниями), охрану труда на рабочем месте, автоматическое продление временных и срочных контрактов, поддержку трудоустройства и переподготовку. Координатор ЛБ Катарина Мартенш предлагает «продлить уже введённое в первые дни Чрезвычайного положения запрет на увеличение цен на основные товары, включая воду, электричество, связь и газ…», а также настаивает на увеличении средств социальных муниципальных фондов и «увеличение предложения» со стороны общественного транспорта.

Иными словами, левые и левоцентристы имеют вполне конкретные и деловые инициативы по движению в сторону «посткоронавирусной Португалии».