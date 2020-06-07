Кандидат, который может выиграть

Объявив «всенародное голосование» по поправкам к конституции, власть собственными действиями спровоцировала неминуемое обострение политической ситуации. Можно было бы, конечно, спустить это дело на тормозах, перенести на осень. Или просто последовать совету Эллы Панфиловой, которая прозрачно намекала, что вопрос-то уже решен, все поправки конституционным большинством приняты, голосовать совершенно не обязательно. Тут, правда, есть юридическая закавыка. В решении Конституционного суда содержится отсылка к воле народа, выраженной в ходе голосования, которого ещё не было. Нестыковка получается и явное противоречие. Но с другой стороны, кто у нас внимание на такие мелочи обращает? Если бы работали по закону и по процедуре, то знаменитая «поправка Терешковой» вообще не была бы внесена — один депутат такого права не имеет.

Нет, никто юридическими тонкостями не заморачивается, как и вопросами легальности и демократии. У власти есть две задачи совершенно иного рода. Первая и самая простая, определяющая, в сущности, любые государственные решения в современной России: надо украсть деньги. Вернее, в данном случае, закрыть уже состоявшуюся кражу. Деньги на голосование ещё в марте выделили и распределили. Скорее всего и давно уже потратили. Но закрыть транзакцию всё же требуется. Вот обсуждают уже несколько дней подряд халтурные агитационные ролики про страшных геев, забирающих детей из детдома, и всякую прочую муру такого же рода. Но обсуждать надо не содержание, которое не волнует ни зрителей, ни создателей подобной продукции, а цены. Сделано всё явно за 5 копеек, но готов поручиться, что в смете каждого такого ролика обозначено несколько миллионов. Денег этих, естественно, давно нет, а вот несколько минут отснятого материала предъявить для отчетности всё же надо. Так что голосование — чепуха, а вот агитационная кампания, это круто!

Но есть и другой резон, уже политический. Да, политика второстепенна у нас по отношению к деньгам, но всё же она есть. И состоит она в том, что на фоне всеобщего негодования действиями власти, правящие круги должны как-то обновить и подтвердить свою легитимность. Сделать это можно одним способом — проведя фейковый плебисцит. Причем конституция тут тоже никого не волнует. Зрителям телеканалов, конечно, внушают, что им предстоит голосовать за конституцию, но когда голосование состоится, им сообщат, что проголосовали они за доверие действующей власти.

Понятно, что набрать нужное количество голосов за поправки невозможно. Потому что одним всё равно, а другие, те, кому не всё равно, против. Путинское большинство всегда было даже не молчаливым, а безразлично-аполитичным. Поддержка власти выражалась в полном безразличии не только к ней, но и к самим себе. Однако сейчас иначе. Безразличие сменяется раздражением и злобой. На наших глазах возникает новое большинство, желающее перемен. И это большинство настроено прийти на участки, чтобы сказать своё «нет». Так что даже привычного уровня контроля над электоральной процедурой оказывается недостаточно, чтобы гарантировать запланированный итог.

Кто и как будет агитировать, не имеет особого значения. Ни агитация за принятие поправок, ни призывы к бойкоту, ни даже агитация за то, чтобы люди пришли и голосовали за «Нет», не будет иметь особого значения. Избиратель придет не потому, что его кто-то убедил, а потому, что у него самого появилась сильнейшая потребность высказать власти своё негативное отношение. И другим способом, кроме как пойдя к урнам, он этого 1 июля сделать не сможет. А вот, что он будет делать 2 июля — уже другой, очень важный вопрос.

Что остается власти? «Сушить явку» и «рисовать результат». Одно с другим тесно связано. Скандальные правила голосования не только направлены на то, чтобы облегчить фальсификации (причем делается это почти в открытую), но и на то, чтобы по возможности отпугнуть избирателей. Лучше оставайтесь дома, на участках опасно, тут кругом вирусы… Не тратьте своё время зря, мы нарисуем результат без вас, намекают нам начальники из Центризбиркома и весело подмигивают. Ну, вы же и так всё понимаете!

Скорее всего не поможет. Идиотская агитация и халтурные агитролики вкупе с не менее идиотскими правилами и запретами лишь вызывают злобу и желание показать начальству большой и заметный кукиш. Оставаясь дома этого не сделаешь. И обыватель понимает это куда лучше любых оппозиционных активистов.

Люди, которые вышли на улицу, чтобы проголосовать, уже совершают первый акт протеста. Скорее всего — первый в своей жизни.

На этом фоне призывы части левых к бойкоту оказываются весьма вредным делом. И не потому даже, что помогают власти «сушить явку» (как уже говорилось выше, результат лишь в незначительной мере будет зависеть от агитации в пользу того или иного решения), а потому, что демонстрируют насколько левые активисты и деятели радикальной оппозиции оторваны от реальной жизни. Интересно, что в 2018 году, когда результат президентских выборов был предопределен составом кандидатов, а кремлевскую администрацию волновала только явка, множество радикальных левых призывали идти голосовать, тем самым помогая власти решить её единственную на тот момент проблему. И кстати, проблема была решена успешно — бойкот, инициированный Алексеем Навальным и частью красных, потерпел поражение.

Смысл бойкота тогда состоял, конечно, не в том, чтобы сорвать выборы (такой возможности не было), а в том, чтобы принудить власти более масштабно дорисовывать нужные цифры, что потом можно было бы разоблачить, тем самым ставя легитимность результата под вопрос. В итоге же явка оказалась не намного выше обычной, но властям удалось выйти на запланированные цифры с относительно небольшими фальсификациями, что сделало выборы почти легитимными. Приписок было даже меньше, чем в 2016 году.

На сей раз многие из тех, кто тогда призывали идти к урнам, поднимая явку, пропагандируют бойкот. Причем делают это в тот единственный момент, когда у народа в самом деле есть свой общий и единственный кандидат, способный объединить всех недовольных и выиграть голосование. Этого кандидата зовут «Нет».

Конечно, любая победа противников конституционных поправок будет перечеркнута фальсификацией. Как ею будет перечеркнут и любой бойкот. Но разница состоит в том, что миллионы людей, сказавших «Нет» власти, получат повод выйти на защиту своего голоса. Голосование политически значимо лишь в том случае, если вы готовы защищать свой результат. Начатое у избирательных урн, может быть продолжено на улице. И отнюдь не теми, кто проводит время на диване, даже если на этом диване написано много постов с радикальными лозунгами.