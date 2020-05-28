Чего добивается Собянин?

Наши эмоции от очередной фееричной выходки мэра Москвы очень понятны. Решение выводить жителей столицы на прогулки партиями, как заключенных в концлагере, выглядит прямым издевательством. К счастью, оно и невыполнимо. Однако попробую предпринять некую попытку анализа причин, которые могли заставить так поступать московскую команду.

Давайте пойдём от малого. Конечно, сам градоначальник и его менеджеры являются людьми с особым складом характера. Можно согласиться с теми, кто говорит об их паталогической ненависти к простым людям и их проблемам. Собственно, об этом давно буквально кричат общественные деятели из «Синих ведёрок», например, Пётр Шкуматов, Юлия Каблинова и другие. То, что делает эта администрация с парковками у больниц, вызывает только гнев и желание отомстить. Вообще вся автозапретительская политика и введение издевательских велодорожек и так далее. Тем не менее, в современных крупных буржуазных государствах, каким является и Россия в том числе, политики не живут сами по себе, реализуя только свои персональные хотелки. И если по поводу всяких отцов нации ещё могут быть сомнения и допущения их относительной самостоятельности, то Собянин, по сути назначенный смотрящим за крупнейшим финансовым и деловым центром страны, точно обязан приводить в жизнь интересы определённых кругов.

Мэр Москвы со своим зоологическим, действительно страшным пренебрежением к интересам жителей (которые его вроде как избрали на честных выборах) может быть очень выгоден таким деловым кругам. Может быть даже его кандидатура была специально отобрана, чтобы реализовать самые отвратительные с точки зрения народа, но и самые заманчивые с точки зрения крупного бизнеса меры. Тем более, в такой стране как Россия, с полным отсутствием политической культуры, c наплевательским отношением к любой законности (от ночи длинных ковшей до терешковского обнуления конституции) ситуация позволяет действовать максимально быстро и смело, без оглядки на всякие там парламенты, профсоюзы и партии. Соответственно, и отбор на должность директора «ООО Москва» проходят самые свирепые и беспринципные.

Может быть и так, что человека хорошо взяли за какое-то место. Убийственный компромат, стопроцентно сидячая статья УК, может быть, какие-то личные слабости (говорят, ССС хорошенько закидывает за воротник). И вот уже деятель, который раньше несколько лет был главой Администрации Президента (в нашей политсистеме очень ответственная и вдумчивая должность) теперь бегает по телеэкрану с окровавленными клыками.

Так что же нужно этим дядям, которые ставят над нами всяких обезумевших управляющих?

Крупный бизнес по всей планете оттягивает свой крах перед лицом развивающегося кризиса. Капиталистическая система подошла к своему логичному завершению. Очередной циклический кризис грозит столкнуть нас в полноценную войну между растущим Китаем и старым миром во главе с США. Государства, деятели которых назначаются местным капиталом, используют любую возможность, чтобы, наплевав на все договорённости, делить мир в свою пользу. Казалось бы, эпидемия covid-19 идеальна для демонстрации силы растущего прекрасного капиталистического мира: достаточно лёгкая, чтобы испугаться и закрыться по-настоящему, но достаточно удобная, чтобы продемонстрировать все прелести глобализированного мира, который может решать проблемы сообща, в интересах всех… В реальности мы наблюдаем нечто совершенно обратное: парады самостийности и незалежности.

Последним из спасательных кругов для транснационального капитала стала цифровизация. Мы уже обсуждали эту тему на конференции в Дискуссионном клубе, когда выступал я и мой коллега Игорь Диденко. Текст большой вдумчивой статьи, подготовленной мною к этому выступлению, уже печатался на Рабкоре: http://rabkor.ru/columns/analysis/2019/04/24/all-together/. Но краткий вывод таков: цифровизация предельно ускоряет процесс капиталистической конкуренции. Она является катализатором тех процессов, которые описывал Маркс применительно к внутренней логике существования капитала. Иными словами, крупный бизнес, вовремя оседлавший эту волну, становится поистине несокрушимым. Старый крупный бизнес, который не понял, в чём дело, а также средний и мелкий стремительно теряют рынки, разоряются.

Нам это отлично видно на примере такси, когда с приходом одного крупного, хорошо технологически вооружённого агрегатора, который к такси вообще никаким боком никогда не стоял (я имею в виду Яндекс и его яйцеголовых программистов), вдруг за считанные годы ставит всю отрасль в известную позицию, и уже никто ничего с ним не может поделать. То же и по всему миру: Facebook, Amazon сейчас стали потрясающе влиятельными, сильными компаниями. Правительства ведущих стран думают, что с ними делать, как разделить или хотя бы сократить влияние. Но секрет в том, что это закономерное развитие бизнеса: нельзя остановить его, чтобы не разрушить то последнее, что способно приносить прибыль капиталистам.

Ведь что такое современный бизнес? Это уже давно не только производства лучшего товара по лучшей цене и инновации в погоне за потребительским вниманием. Это прежде всего распределение рисков, способность использовать финансовые рычаги. Почему так высоко отношение биржевой стоимости крупных технологических компаний к их прибыли? — Потому что они очень много знают о потребителе, мало того, могут формировать его предпочтения. Условный Форд может выпускать миллионы настоящих автомобилей, но может не знать, что послезавтра автомобили будут не нужны. Условный Яндекс может так далеко залезть к вам в мозг, что вы даже не поймёте, когда вами проманипулировали, чтобы вы перестали хотеть покупать автомобили.

Знание подобного рода создаёт иное качество управления рисками, и бизнес, овладевший цифровой технологией, будет иметь право на бесконечные финансовые реки, тогда как остальной бизнес либо войдёт в подчинение цифровому, либо просто умрёт. Конечно, это не означает, будто капитализм подобным образом выйдет из глубокого кризиса, и мир снова будут ожидать великолепные 50-70-е. Но ничто другое в итоге не смогло претендовать на роль хотя бы эфемерного спасательного круга, все остальные идеи не прошли проверку временем и биржей. А мир уже давно кончился, все рынки поделены, и новые кризисы перепроизводства стучат в наши сердца.

Но возвратимся к Москве. То, что делают с помощью тараного удара Собянина по нашим правам и свободам, по сути, есть первый и главный приступ на оцифровку всего и вся. Получается, как бы прав Н.С. Михалков, хоть и приплетает к этой правде всяких рептилоидов. Как любой талантливый человек, чует нутром. Кстати, тут и объясняется та необыкновенная снисходительность, которую проявляет Путин ко всем выкрутасам столичного мэра. Ведь до сих пор мало кто знает, что в апреле очень быстро протащили и подписали закон о развитии искусственного интеллекта в России: https://ria.ru/20200424/1570513864.html. Пилотным регионом там выбрана Москва. Путин лично дал санкцию на ту самую повальную цифровизацию.

Хоть это и не сказано прямо в тексте закона, но понятно, что принимали его в рекордно короткие сроки, без обсуждения и прямо в разгар эпидемии не для того, чтобы ковыряться в носу. Таким образом, крупный российский капитал старается ухватить тренд. Мало того, пока у российского бизнеса неплохие шансы: у нас традиционно сильна сфера IT, у нас есть крупные именно национальные цифровые компании.

Наконец, повторюсь, у нас очень лояльное, если не сказать наплевательское отношение населения к беззаконию. Какие-то журналисты ставят, как им кажется, умный вопрос: выбрать безопасность или свободу? Увольте, господа, подотчётное население в основной массе, похоже, даже не думало о таких вопросах. Оно занято выживанием и дракой с соседом за место на парковке.

Собянина, похоже, в итоге сольют. Ведь его деятельность уже бросает тень на Самого. Но его не жалко: он солдат в этой игре, которая точно будет вестись не год и не два. Цели этой игры стоящие: выживание крупного бизнеса и сохранение статус кво, когда немногие очень богатые правят многими бесправными и вечно боящимися за своё будущее. Бизнес будет пробивать бреши: пусть самые активные возмущаются в своих фейсбуках по поводу Социального мониторинга, но ведь десятки тысяч жителей установили это приложение себе добровольно! Пусть гуляние на свежем воздухе в маске выглядит полным идиотизмом, но ведь значительная часть населения, которые всегда конформисты, беспрекословно слушается! Даже за рулём личных автомобилей сидят в намордниках!

Крупный бизнес будет давить нас и пытаться оцифровать, зарегулировать все аспекты нашей жизни: это снижает его риски, даёт ему дополнительные возможности для долговременного увеличения прибыли, более уверенной борьбы с конкурентами. Мы будем сопротивляться этому очередному бесчеловечному эксперименту. Исход борьбы не решён. Но я предпочту оставаться историческим оптимистом: если нам и суждено выжить, то эту гидру мы тоже должны победить. Значит, обязаны.