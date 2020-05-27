Чтобы у нас с коронавирусом не было так, как сейчас в США, надо массово протестовать против оптимизации медицины

Такое мнение высказал лидер Движения “Гражданская солидарность” Георгий Федоров на своей странице в Фейсбуке (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4582257218466621&id=100000471657577). “То, что у нас ещё не самая плохая в мире обстановка с вирусом — прямая заслуга советской медицины, которую наши горе оптимизаторы хотят переделать по образцу американской”, — отметил общественный деятель и подчеркнул, что “доморощенных оптимизаторов надо привлекать к ответственности”.

Поводом для призыва граждан массово выступить против оптимизации российской медицины стало… объявление Госдепартаментом США грантового конкурса на подготовку доклада о сокрытии Россией числа умерших от COVID-19. Цена вопроса — 250.000 долларов. Четверть миллиона!

По мнению Георгия Федорова, Госдеп выделил деньги на грант для того, чтобы уберечь успешную страну от статуса лузера в борьбе с пандемией. “США по определению не может ошибаться и быть в лидерах по умершим от Ковида. Они исключительные и сейчас будут тратить деньги и проводить информационную кампанию, чтобы «найти» крайних. Конечно, это Россия, ЕС и Китай. Поэтому уверен, что скоро появится «доклад», что под Москвой якобы есть тайное кладбище, где в братских могилах хоронят трупы россиян, умерших от Ковида. И, конечно, трупы умерших закапывают прямо во дворах больниц по всей стране”.

Большинство американцев не понимают, что относительно благополучная ситуация с пандемией в России объясняется именно тем, что горе-оптимизаторы не успели довести свое “чёрное дело” до конца. В итоге остатки советской медицины обеспечили стране одну из лучших практик борьбы с ковидом. А раз американцы не понимают, значит, успехи России можно объяснить массовыми фальсификациями. Особо впечатлит заказной доклад о сокрытии Россией правды о массовых смертях от Короновируса. То, что он может быть только фантазийным, никого не волнует. Главное — создать и подогревать “под развесистой клюквой” общественное мнение.

Вот за такой “спасительный” доклад Госдепартамент готов выложить четверть миллиона долларов. “Ну что, широко шагают. Передаю привет тем нашим чиновникам и политикам, которые кричали «Трамп наш!». А ещё большой привет нашим властям, которые посылали в США гумпомощь для борьбы с Ковидом. Ну что, сглотнули?)”, — пишет Георгий Федоров в Фейсбуке.

Он уверен, что грант будет освоен “какими-нибудь жуликами”, а затем стартует​ информационное продвижение труда псевдо-раследователей. “Потом янки начнут этот доклад тиражировать и подведут под него мощную пиар кампанию аккурат перед выборами Трампа, чтобы показать, какой молодец Дональд, и как плохо было в других странах. Это очень известный способ переключения внимания и перевод негативной эмоциональной нагрузки на другой объект”.

Лидер “Гражданской солидарности” отмечает, что “откровенная нечистоплотность подобного шага вызвана катастрофической ситуацией с распространением COVID-19 в самих США”. В Большом яблоке сейчас просто катастрофическая ситуация — такого кошмара не было уже, как минимум, четверть века.

“Еще в конце апреля число погибших от COVID-19 американцев превысило потери США за семь десятилетий (!!!) в войнах в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Ираке. По официальным, данным число жертв пандемии в США составляет 96 370 человек, а по неофициальным данным больше ста тысяч (!!!) человек”.

В вотчине Дяди Сэма вообще ситуация с медициной очень и очень непростая. Здравоохранение у них такое, что может легко разорить представителя среднего класса, не говоря уж о бедном населении.

“В США лучше вообще не болеть, если у тебя нет страховки. Ибо их медицина рассчитана только на тех, кто платит, и цены на медицинское обслуживание там очень крутые. Например, общий приём терапевта (консультация) начинается от 300 долларов. Вызов скорой вообще может обойтись в несколько тысяч долларов, — констатирует лидер “Гражданской солидарности”. В США вообще порядка 27 миллионов человек (около 9% граждан) не имеют медицинской страховки, и мы помним, как Обама пытался внедрить программу массового медицинского страхования Obamacare, а Трамп и республиканцы торпедировали программу. Так что, если у тебя нет страховки, то лечение в больнице от Коронавируса например вполне может стоить до ста тысяч долларов, что для многих является среднегодовой зарплатой”.

В контексте темы Георгий Федоров вспомнил недавний широкий жест России и дал оценку тактике отношений с заокеанской державой: “Нельзя заигрывать с США ни при каких обстоятельствах, и с Трампом тоже. Он абсолютная акула, которая видит только свои интересы. Мы для него мусор. Конечно, это была несусветная глупость — отправлять в США гуманитарный груз, когда он пригодился бы нам самим”.

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Развивая тему в беседе с “Рабкор.Ру”, Георгий Федоров обратил внимание на то, что четверть миллиона долларов за будущий фейковый доклад о сокрытии Россией подлинного числа смертей от Коронавируса — это далеко не все траты за желаемую псевдо-информацию. “Это только официально. Разумеется, гениальных исследователей и псевдо-разоблачителей будут ждать ещё “плюшки” в виде чествований на различных мероприятиях, премиум-поездки с выступлениями, гонорары за интервью и многое другое. Могут даже специальную правозащитную премию организовать, в том числе международную”.

Также лидер Движения “Гражданская солидарность” подчеркнул важность борьбы с оптимизацией медицины. “Только остановив преступную по факту оптимизацию мы сможем защитить свое здоровье, возможность полноценной жизни, свое будущее и будущее наших детей. Если оптимизация продолжится и будет доведена до конца, мы ощутим на себе полномасштабную чудовищную практику “кастового здравоохранения”. Тогда придётся вообще забыть о достойной и доступной медицине. Она будет лишь для богатых и прослойки их ближайшего окружения. Поэтому сейчас гражданам надо объединяться и всем вместе требовать прекратить псевдо-оптимизацию. Необходимо менять​ политику в области здравоохранения, отказавшись от ориентации на коммерческую медицину и особого финансирования лечения элиты из госбюджета. Кроме того надо вернуть все здания и иные ресурсы, отобранные у бесплатного здравоохранения. Пора прекратить слушать советчиков из-за рубежа, проталкивающих идеи кастовой медицины и бизнеса на здоровье”.