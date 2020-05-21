Голосовать и веселиться

Говорят, если боги хотят кого-то наказать, то они лишают его разума. Судя по тому, как в последнее время ведут себя Владимир Путин и люди из его ближайшего окружения, окончательное решение по ним на Олимпе уже принято.

Нужно обладать какой-то удивительно изощренной фантазией или восходить к высокой степени безумства, чтобы предложить на 24 июня совмещение парада со всенародным голосованием на фоне тяжелейшей эпидемии и в разгар тяжелейшего экономического кризиса, когда значительная часть наших сограждан оказалась на грани голода. Да, разумеется, кое-что от щедрот начальства разоренным и оскорбленным россиянам выдают. И по мере приближения роковой даты, на которую, судя по вытекающей из администрации сведениям, назначены празднично-политические мероприятия, обнищавшим согражданам, надо думать, кинут ещё какие-нибудь подачки. При этом чиновники искренне полагают, что в первые дни лета все, кто получит по 10-20 тысяч рублей, сразу же не только закроют все свои долги, но и забудут все унижения, которым они подвергались на протяжении прошедших месяцев. Мысль о том, что у людей имеется память, а их эмоции устроены немного сложнее, чем реакции амебы, не приходит в голову господам из Кремля.

Впрочем, даже если бы эти расчеты были верны, есть большое сомнение, что задуманное получится. Получить у отечественного государства что-либо в полном объеме и вовремя оказывается крайне трудно. И сам этот процесс неминуемо сопряжен с новой порцией унижений, без которых общение граждан с аппаратом власти, похоже, не получается. Позорный провал попыток выдать медикам поощрительные доплаты в мае свидетельствует о том, что чиновники просто не в состоянии в срок и в полном объеме выполнять указания Кремля, а Кремль не в состоянии организовать сколько-нибудь внятную работу собственного аппарата. Об этом очень точно написал бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заметивший, что «выплата заработной платы и различных надбавок, это одна из основных и давно отработанных функций бюджета. На уровне регионов выплата зарплаты бюджетникам составляет около половины расходов, иногда чуть меньше. Иными словами, тут процедура, отработанная не просто годами, а десятилетиями, она должна работать автоматически. Почему же в системе здравоохранения появились столь многочисленные сбои? Это говорит о том, что система не только не готова к таким испытаниям, как пандемия, но не справляется уже и с задачами, которые решаются в более или менее штатном режиме» (https://t.me/tovarish_levchenko/19).

Недееспособная бюрократия изо всех сил старается сделать хоть что-то, но не знает как. Московская мэрия спекулирует масками, губернаторы копируют столичные указания, не задумываясь об их смысле, а представитель информационного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников успокаивает телезрителей, обещая, что «кому положено умереть — всё равно помрут». Оптимистический смысл высказывания доктора состоит в том, что те, кому, по мнению власти, помирать пока не положено, обязаны сами как-то постараться выжить.

Очередную порцию идиотских и бестактных высказываний чиновников мы сегодня получаем ежедневно. И если год назад можно было затевать конкурс на премию имени Марии-Антуанетты, то сегодня делать это уже бессмысленно — слишком много претендентов на первое место.

Неужели они все так быстро и разом поглупели? Вряд ли. Скорее всего находятся в состоянии полной дезориентации, переходящей в панику. Но как известно, многие отчаянные поступки делаются именно в таком состоянии. Агрессия и страх далеко не исключают друг друга. Напротив, они очень часто идут вместе.

Агрессивно-паническое поведение «президентской вертикали» усугубляется необходимостью выполнять договоренности, заключенные в совершенно иных условиях. В том числе — по распилу денег, выделенных на празднование юбилея Победы и проведение всенародного голосования (с соответствующими увеселительными мероприятиями). Да, обстоятельства изменились и выполнение всех этих планов, даже с переносом на два-три месяца, выглядит абсурдом, но подобные взаимные соглашения между «серьезными людьми» нельзя обнулить без крайне неприятных последствий для всех участников сделки. Обнулять в России можно президентские сроки, а не суммы откатов.

Отчаянная попытка вскочить в последний вагон поезда, который уже сорвался с рельсов и летит под откос, окончится соответственно.

Не сумев справиться ни с экономическим кризисом, ни с параличом бюрократической машины, ни с эпидемией, Кремль предлагает нам 24 июня голосовать и веселиться. Идея восхитительна.

Единственное, что меня во всём этом смущает — я не понимаю, как обстоят дела в психиатрическом отделении кремлевской больницы. Как там койко-местами после оптимизации?