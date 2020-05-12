Вирус коронует Собянина?

С тех пор как Путин спрятался в своем коронабункере, главным фигурантом новостей и автором наиболее важных публичных решений стал Собянин. Некоторые видят в нем наследника Путина, а другие даже полагают, что он уже понемногу берет власть в свои руки — при живом Путине. И в самом деле, пока президент сидит в самоизоляции в своём тайном бункере, иногда подавая голос через невнятные видеоролики, которых зрителям приходится ждать по 2-3 часа, поскольку качественно и вовремя президентская обслуга ничего сделать не может, Собянин постоянно мелькает на первом плане. А главное, принимает в одностороннем порядке решения, на которые ориентируются другие губернаторы. 21 регион России уже официально заявил о намерении повторять и воспроизводить решения, принятые администрацией столицы.

Путин ещё не успел определился с официальным завершением карантинных мероприятий, а Собянин своей волей продлил их до конца мая. И даже когда Путин 11 мая всё же выступил, пообещав гражданам поэтапное смягчение самоизоляции, мэр столицы остался непреклонен. Работать будут только стройки, с которых его друзья качают деньги. Решение президента передать полномочия губернаторам в мэрии Москвы расценили как передачу фактической власти. И Путин из своего бункера ничего с этим не может сделать, ему остается лишь двусмысленно санкционировать происходящее.

Возглавляемая московским градоначальником комиссия по борьбе с коронавирусом понемногу начинает напоминать пресловутый ГКЧП, с той разницей, что злосчастные путчисты 1991 года попытались решить свои проблемы разом, нарвавшись на крупные неприятности, а собяниский комитет действует поэтапно, подгребая под себя всё больше фактической власти и полномочий.

Комментируя решения московской мэрии, многие аналитики склонны подозревать Собянина в намерении спровоцировать бунт жителей, подавив который он станет диктатором (или спасителем) России. Они пытаются раскрыть некий «коварный план Собянина», который приходит на смену забытым «хитрым планам Путина».

И в самом деле, решения столичного градоначальника выглядят так, будто он сознательно и последовательно бросает вызов населению. Закрыть большую часть предприятий, где работают москвичи, но открыть стройки, где заняты в основном мигранты. В разгар карантинных мер, когда многие люди находятся на грани голода, выделить 16 миллиардов рублей на перекладывание бордюров. Обязать людей передвигаться только по электронным пропускам, а потом устроить давку 15 апреля под предлогом проверки этих пропусков и перезаразить вирусом кучу народу. Потребовать обязательного ношения масок (на второй месяц эпидемии), установить запредельные штрафы для нарушителей и продавать маски в метро по завышенным в 10 раз ценам. Что это если не провокация?

Увы, это не провокация. Это их нормальный метод работы и их нормальный способ мышления.

Мы льстим Собянину, приписывая ему какие-то коварные планы. Наивно думать, будто эти люди вообще что-то способны планировать и просчитывать. Они движимы лишь жадностью и стремлением держать нас под контролем. Не потому, что боятся (или наоборот, хотят) бунта, а потому, что так легче нас использовать.

Действия власти предопределены как раз глубоко укоренившейся уверенностью, что ни на какой бунт народ в России не способен. Нет, конечно, они знают, что протесты случаются. Иногда даже относительно массовые. Но выступления недовольных граждан происходят не в таких масштабах и не в такой форме, чтобы серьезно угрожать власти. А потому их можно просто игнорировать. А заодно — игнорировать и интересы населения.

Другой вопрос — борьба за власть внутри правящей группировки. В этом смысле действия Собянина и Ко вполне логичны, они пытаются, пользуясь самоустранением Путина и параличом правительства, перетянуть себе как можно больше полномочий и рычагов, чтобы когда всё кончится, выйти из этой истории максимально усилившимися. Может быть даже превратившись из власти столичной во власть всероссийскую.

Как тут не вспомнить давнюю историю про испанского конкистадора Писарро, который, заточив великого инку под охраной своих головорезов, рассылал по перуанской империи от его имени приказы, требуя свозить и отдавать золото. Когда система окончательно перестроилась, а местные начальники привыкли ориентироваться на испанца, великого инку благополучно удавили, а переход власти оформили. В случае Собянина всё ещё проще. Запирать Путина в клетку не требуется, он сам себя спрятал где-то не то на Валдае, не то в Ново-Огарево. И надеюсь, в планы Сергея Семеновича не входит душить своего бывшего шефа.

Но одно дело, когда московский градоначальник потихоньку прибирает к рукам оставшуюся бесхозной власть, а другое дело когда он и его компания попытаются официально оформить и легализовать этот самозахват. Вполне возможно, что со стороны Путина и правительства сопротивления не будет, но у Собянина есть две проблемы. Во-первых, его ненавидят москвичи, причем эта ненависть с каждым днем его «вирусной диктатуры» всё более усиливается. А во-вторых, его терпеть не может вся остальная Россия, где давно уже Москва и всё, что с ней связано, вызывает, как минимум, раздражение. Иными словами, в столице и в провинции московского мэра не любят по двум взаимоисключающим причинам, но наконец-то между ними возникло единство: общая неприязнь к Собянину.

На данный момент, однако, это вопрос не сильно волнует нашего героя. Борьба за власть ведется внутри элиты. И когда она будет завершена в пользу той или иной группы, уж как-нибудь податное население можно будет привести к покорности. Силой или пропагандой, комбинацией того и другого, фальсификацией выборов… Набор вариантов не слишком богат, но до сих пор что-то из этого арсенала всегда срабатывало.

Беда в том, что опыт последних двух лет, начиная с пенсионной реформы, заканчивая экономическим кризисом и эпидемией, очень сильно изменили массовое сознание. Люди стали другими. Какими? Вот этого мы пока не знаем. И узнаем лишь тогда, когда карантинные меры закончатся.

Только когда и чем всё это кончится? Об этом, скорее всего, ни в мэрии, ни в правительстве, ни в администрации президента, которая, похоже, уже перестала функционировать, не думают. Все они просто живут сегодняшним днем, интересуясь лишь одним — что можно урвать или учинить в рамках сложившихся обстоятельств. Коль скоро вся эта чертовщина с коронавирусом уже случилась, надо извлечь из неё максимум выгоды. А поскольку выход из затянувшегося карантина чреват непредсказуемыми и неожиданными последствиями, лучше было бы, чтобы карантин продолжался вечно.