Современная политическая наука: очень краткое введение

Ещё в прошлом году небольшой коллектив сотрудников нашего интернет-журнала опубликовал собственную программу обучения в виде трёх тематических курсов, вызвавшую большой интерес у читателей. Наиболее отличительной чертой всех трёх курсов стала их, непосредственная, ориентация на современные научно-теоретические подходы, которые, так или иначе, были связанны с современной левой интеллектуальной традицией. Однако спустя несколько месяцев, определённое количество зрителей и читателей обратилось к нам с просьбой о создании аналогичной программы в области современной политической науки (политологии). Учитывая, что один из трёх курсов прошлогодней программы был посвящен политической философии (которая, хоть и тесно связана с политологией, но при этом ей и не тождественна) лично мною было принято решение о написании небольшого дополнения, связанного с кратким введением в проблематику современной политической науки.

Конечно, данный текст не стоит воспринимать как ещё один дополнительный курс, который стоило бы проходить вместе с предыдущими направлениями в зависимости от собственного интереса (как раз, поэтому и был убран раздел «в помощь»). Данное введение представляет собой лишь, своего рода, небольшую стартовую площадку для всех тех, кто желает разобраться в тонкостях и хитросплетениях столь важной для современного гуманитарного знания науки, как политология (political science). Науки, которую до сих пор склонны недооценивать значительная часть представителей российского левого сообщества.

Желаю успехов!

ВВЕДЕНИЕ

Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль. М.: Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 624 c. (возможно использование и более поздних изданий)

Политическая наука: новые направления. // под ред. Р. Грудина и Х.–Д. Клингеманна. М. «Вече», 1999. 816 c. (в сети доступен лишь вариант на 666 страниц)

Тема №1 Политическая философия и современная политическая теория

Лео Штраус. Введение в политическую философию. М.: Логос, Праксис, 2000. C. 1- 50 (Необходимый материал укладывается в первую главу)

Магун А.В. Единство и одиночество: курс политической философии Нового времени. М.: НЛО, 2011. 543 c. (Необходимый материал начинается со страницы 235)

Алексеева Т. А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и международные отношения. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. 623 с.

Учебные вопросы:

Что такое политическая философия и чем она отличается от политической науки?

В чём специфика современной политической теории?

Какие области знания затрагивает политическая философия?

Тема №2 Политические институты и прикладные политические исследования

Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. М.: Юристъ, 2002. C. 1-200 (Необходимый материал)

Морис Дюверже. Политические партии. М.: Академический проект, 2000. 538 c.

Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. М.: Аспект-Пресс, 2011. 464 c. (читать книгу целиком, необязательно. В зависимости от интересующих разделов)

Учебные вопросы:

Каким образом устроены различные политические системы?

Формы правления и их различия.

Как со временем менялся институт политических партий?

Что такое качественные и количественные методы исследования политики? (Опишите наиболее перспективные, на ваш взгляд)

Тема №3 Исследования политической культуры и символической политики

Алмонд Г.; Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти станах. М.: Мысль, 2014. 500 c.

Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия, 2012. 207 c.

Учебные вопросы:

Что такое политическая культура и в чём её отличия от символической политики?

Какие типы политической культуры выделяют Алмонд и Верба?

Как связана политическая культура и экономическое развитие?

Тема №4 Современные теории политических режимов

Даль Р. Полиархия: участие в оппозиции. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2010. 288 c.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: «Текст», 1993. 301 c.

Кагарлицкий Б.Ю. Управляемая демократия: Россия, которую нам навязали. Екатеринбург: Ультра.Культура, 2005. 575 c.

Учебные вопросы:

В чём заключаются отличия полиархий от демократий, и каковы механизмы функционирования оппозиции при полиархии?

Как Арон определяет отличие тоталитарных режимов от демократических? (Опишите базовые характеристики)

Что такое режим «управляемой демократии»?

Тема №5 Мировая политика и международные отношения

Ачкасов В.А.; Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. М.: Аспект-Пресс, 480 c.

Моргентау Г. Политические отношения между на­циями. Борьба за власть и мир // Социально-политический журнал. 1997. № 2. С. 189—201 (можно найти через поиск)

Валлерстайн И. После либерализма. М.: УРСС, 2003. 256 c.

Учебные вопросы: