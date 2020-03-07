Они запутались

Трудно представить себе что-то более нелепое и самоубийственное, чем процедура всенародного голосования, запущенная властью в начале нынешнего года с неясными целями, без четко прописанной процедуры, без организационной и даже медийно-пропагандистской подготовки. Град конституционных поправок, обрушившийся на депутатов и общество после речи Путина 15 января, выглядит очевидным воплощением политического безумия: мало того, что предлагаемые дополнения в Основной Закон противоречат его базовым разделам, которые сама же власть обещает не менять во избежание процедурных проблем, но они ещё противоречат друг другу и здравому смыслу. Чего стоит одна лишь попытка вписать в конституцию одновременно приверженность религии и преемственность по отношению к атеистической советской власти, закрепление традиционных семейных ценностей и признание детей «достоянием государства», отменяющее фундаментальные принципы традиционной семьи. А уж про формулу о «государствообразующем русском народе» придется поговорить особо.

В техническом плане очень легко понять, как делаются подобные поправки. Кто-то в администрации или в ближайшем окружении президента затребовал данные социологии, обнаружил, что в фокус-группах или опросах набралось большинство по тем или иным формулировкам, а затем механически всё соединил, не задумавшись о том, что большинство, одобряющее упоминание в конституции бога, отнюдь не тождественно большинству, ностальгирующему по СССР, а далеко не все гомофобы являются русскими националистами, некоторые из них являются как раз националистами татарскими или вообще радикальными исламистами.

Так попытка консолидировать большинство привела автоматически к обратному результату — расколу и разобщению именно той среды, на поддержку которой власть теоретически рассчитывала. А беспорядочно нанизывая новые формулировки на текст конституции, в котором нельзя менять базовые начальные статьи, авторы поправок превращают Основной Закон в бессвязный и противоречивый текст, напоминающий письмо кота, собаки и дяди Федора из знаменитой сказки про деревню Простоквашино.

Но это ещё полбеды.

Формулировка о государствообразущем русском народе, за которую, между прочим, ратовала КПРФ, является почти открытым призывом к развалу российского государства. И дело тут совершенно не в том, как мы оцениваем историческую роль русского народа в образовании и сохранении государства. Ибо существует принципиальная разница между оценочным историко-философским высказыванием и юридической формулировкой закона. Закон (тем более — конституционный) предполагает конкретные правовые выводы и введение соответствующих практик. Например, если мы говорим, что люди делятся на хороших и плохих, мы повторяем очевидную банальность. Но если мы прописываем это в конституции, мы не только отменяем принцип гражданского равенства, но и предполагаем необходимость введения каких-то методов классификации людей и введение дискриминационных санкций для тех, кого мы относим к категории «плохих».

С государствообразующим народом получилось то же самое. Превратив очевидную констатацию исторической роли русского народа в юридическую формулировку, разделяющую граждан страны на разные категории, авторы поправок не только фактически отменили базовый принцип равенства, но и спровоцировали возмущение в национальных автономиях. И ладно бы обозлили рядовых граждан. Но плюнули в лицо этнической бюрократии в тех самых территориях, где Кремлю при каждом голосовании гарантируют отчет о стопроцентной явке и двухсотпроцентном одобрении. Я очень удивлюсь, если в апреле на всенародном голосовании привычный сценарий одобрения тут удастся повторить. С большой долей вероятности произойдет совершенно иное: самые лояльные территории в одночасье станут для Кремля самыми проблемными. А в этом случае голосование, задуманное как доказательство легитимности власти и одобрения народом конституционных поправок, даст прямо противоположный эффект.

Если кто-то и заложил бомбу под Российскую Федерацию, то это не Ленин, умерший за 70 с лишним лет до распада СССР, а как раз Путин (или те, кто от его имени сочиняют поправки к новой конституции).

Встает вопрос: отчего власть совершает шаги, на первый взгляд кажущиеся совершенно контрпродуктивными?

В стране, где президент и целый ряд ключевых фигур власти — выходцы из спецслужб, возникает соблазн объяснять поведение правящих кругов тем, что они управляют государством в режиме спецоперации. Но это просто технически невозможно. Бюрократия устроена по совершенно другим принципам. В бюрократической машине базовым условием управления является вовлеченность всех звеньев в скоординированную работу, максимальная ясность поставленной задачи, четкое понимание её всеми исполнителями и внятное обоснование происходящего для широкой публики. Объяснения, которые дают народу, могут быть лживыми, но они обязательно должны быть понятными, четкими, простыми, однозначными и не противоречащими публичным действиям власти. Напротив, во время спецоперации нужна максимальная скрытность, нераспространение информации и неясность смысла происходящего для посторонних (каковыми являются все, кроме минимального круга участников).

Разница между спецоперацией и бюрократическим управлением, как между велосипедом и гусеничным трактором. Проще говоря, вообще нет ничего общего ни в управлении, ни в применении.

Никаких спецопераций нет, как нет даже попытки их проведения. Спецслужбистское прошлое главных начальников, конечно, сказывается, но скорее в плане некомпетентности и непонимания роли публичной политики. Но заметим, что независимо от спецслужбистского прошлого, эти люди достаточно давно работают в бюрократическом аппарате, чтобы понимать, какие методы там можно применять, а какие — нет.

Откуда же тогда невнятность, скрытость смысла происходящего? Откуда вопиющее и бросающееся в глаза несоответствие провозглашаемых задач и практических дел? Ответ очень прост, но его не решаются произнести вслух. Охранители и либеральные оппозиционеры в равной степени боятся признать самое главное: стратегический смысл действий власти не скрыт, его вообще нет. Власть запуталась и заблудилась в собственных внутренних интригах. Не существует никакой стратегии, никакого целеполагания. Два десятилетия страна просто дрейфует по волнам истории, а на капитанском мостике сидят люди, занятые в лучшем случе решением текущих вопросов по управлению кораблем (с чем они тоже неважно справляются) или дележом добычи, которой с каждым днем становится всё меньше.

Пока идет драка на капитанском мостике, внешнему наблюдателю курс корабля кажется всё более загадочным. Но курса нет.

Нет ни цели, ни смысла, ни пути. Просто плывем…