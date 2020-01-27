Время менять лицо у кризиса

Кризис государственной власти — следствие систематического нарушения Конституции. Государственная власть пытается выработать способ, чтобы обойти систему формирования государственной власти, то есть Конституцию. Попросту говоря, Основной Закон пытаются подогнать под сложившуюся неформальную практику.

Конституция — основа политической системы, формирует институты власти, с правилами, регламентами, внутри которых и действует политик, который подстраивается под институты, а не меняет институты под себя. Это как спортивные соревнования, наличие правил позволяет определить лучшего спортсмена. Когда же правила меняются во время игры и пишутся в угоду заранее выбранному спортсмену, никто, кроме победителя, в таких играх участвовать не будет. Поэтому органы власти должны соответствовать Конституции, а не наоборот.

Первая статья Конституции гласит: «Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Демократическое означает власть народа, но народ — это плюрализм мнений, то есть демократия — это власть большинства интересов, а не власть интереса большинства. Президент не представляет интересы всего народа, а только интерес своего электората, часть народа. Это подтверждает третья статья: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ». Весь народ — а не часть народа! Следовательно, Президент не является демократическим органом власти. Это не значит, что не должно быть Президента, как органа власти, или что полномочия Президента антиконституционные. Но именно в Парламенте выражается большинство интересов, интересы разного электората. А у нас до сих пор думают, что демократия — это выборы. И выбрав один раз на Земском соборе Михаила Романова, Россия устроила себе аж на 300 лет «демократию».

В тридцать второй статье говорится: «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей». На заметку сторонникам прямой демократии. Но у нас не то что участвовать, даже наблюдать ни граждане, ни их представители не могут, потому что… тем самым мешают работе органам власти. То есть, в соответствие с третьей статьёй, органам власти мешает работать источник суверенитета и власти — народ.

Пятая статья: «Федеративное устройство Российской Федерации основано на её государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации». Важное тут «единстве системы государственной власти» и «разграничении предметов ведения и полномочий». То есть единство системы строится на чётком разграничение между федеральным и региональным правительством, а не дополнении друг друга как трактуется ныне, исходя из семьдесят восьмой статьи, где допускается передача полномочий между федеральной и региональной властью. Кстати, региональные власти могут спокойно отказываться от тех полномочий, которые федеральная власть им делегирует.

Из десятой статьи: «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». Это означает не только самостоятельность от друг друга, но и от других органов власти, в том числе и Президента. В нашем случае Президент косвенно влияет на законодательную, исполнительную (в том числе региональную) и судебную власть, к тому же контролирует Избирательную комиссию. Хотя в восьмидесятой статье говорится, что Президент «обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти». В целом является посредником между тремя ветвями власти, то есть орган власти, который устраняет конфликты между ветвями власти. Из этого следует, Президент может руководство отстранять в условиях конфликта между ветвями власти, но никак не назначать.

Да, Президент — гарант Конституции, её защитник. Но вот только защищает Конституцию от народа.

Восьмая статья гласит: «В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности». Платная дорога противоречит данной статье Конституции, потому что создаёт препятствие для перемещения товаров и услуг, вне зависимости от наличия альтернативного маршрута. Хотя данная статья не касается личных автомобилей и платного въезда в центр города, где товары и услуги не перемещаются, а реализуются.

Актуальна сорок вторая статья: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Думаю мусорные полигоны, угольные терминалы — это уж точно не благоприятная окружающая среда. К тому же в пятьдесят восьмой статье говорится: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам». Получается, избиение экологов — это экстремизм. И частная собственность не оправдание, потому что использования собственности не должно противоречить Конституции. А если такое возникает, то владелец нарушает право пользования и, следовательно, должен лишаться прав на собственность.

Тридцать первая статья гарантирует право на мирное собрание. Что означает, люди могут в удобное для них время и месте мирно собраться. И ничего не говорится о том, что данное время и место должно устраивать чиновников, которые на данное мирное собрание вообще не придут. Или ссылаются на заботу о безопасности граждан. Безопасность граждан зависит не от времени и места, а от работы полиции, которая должна обеспечивать безопасность любых улиц в любое время суток. А если на улицах людям небезопасно мирно собираться, то нужно увольнять начальников полиции, а не запрещать гражданам использовать своё конституционное право.

Теперь понятно почему полиция не может обеспечить безопасность на улицах. Преступления совершают не в удобное для полиции время и в подходящем для неё месте. Вот если бы чиновники могли бы регулировать время и место совершения преступления, то полиции было удобно обеспечивать безопасность в обществе.

Тоже касается количества народа на улице. Если люди, собираясь на улице, мешают, то проблема градоначальника, задача у которого создать удобные улицы. А не нарушать конституционно право граждан ради сохранение неудобных улиц.

В таком случае вообще необходимо запретить торговлю в городах, потому что она может привлечь больше народу, чем может поместиться на улице. И запретить городские праздники, или необходимо обнести заграждением и пропускать по пригласительным от самого мэра. Остальных разгонять как несанкционированное собрании, потому что на улице им нет места.

Может ли вообще суверенитет власти оскорбить орган власти? У нас в стране хвост виляет собакой. Конституцию должны знать чиновники и политики, а не школьники.

Зачем основываться на Конституции, если никто государственной власти не угрожает? Борьба за власть изменяет саму власть. Действующая власть никогда не предоставит своим оппонентам возможность взять власть, если эти оппоненты за неё не борются. Утрата муниципального самоуправления связано с муниципальными политиками, которые не отстаивали конституционное право самоуправления. Изначально должны возникнуть политики, которые будут бороться, а уже потом в процессе борьбы и преобразуется власть. Если бы система работала идеально, то не нужна была бы борьба за власть. Да и Конституция не нужна была бы.

Зачем народу новая партия? Партия нужна политикам, чтобы бороться за власть, а не народу. Партии нет, потому что нет новых политиков. Все новые политики превращаются очень быстро в старых, потому что не научились читать документ, который подписывают.

Проблема у КПРФ не в Зюганове. Проблема у КПРФ в уставе, который позволяет Зюганову быть бессменным лидером. Вступая в партию, гражданин соглашается с уставом, то есть с гегемонией Зюганова. А если он согласен с уставом, то уже ничего менять не может. Был бы не согласен, в партию бы не вступил.

Партия сама себя изменить не может. Она может объединиться с другой партией, что ведёт к реорганизации и формировании нового устава. Таким путём шла партия «Единая Россия», что позволило ей адаптироваться под изменяющиеся условия. Но объединяются на взлёте, а не при падении. При падении, когда партия теряет сторонников, возникает внутренняя фракционная борьба. Что в своё время ведёт к реорганизации партии, формирование фракции в новую партию. У парламентских партиях фракции запрещены уставом, то есть они не способны адаптироваться к изменениям. Внутрипартийный кризис ослабил борьбу за власть.

Псевдооппозиция теперь даёт советы Путину, договаривается с ним. Но в таком случае она и не нужна, если её программу может выполнить Путин. Если политик знает как делать, он не будет давать оппоненту советы, а будет бороться за власть. Псевдооппозиция не знает что делать, поэтому она не борется за власть, а ждёт её. Ведь для неё демократия — это сменяемость власти, значит, нужно занять место в очереди на власть и ждать. Псевдооппозиция больше борется за место в очереди на власть, чем за саму власть. А власть при демократии сменяется, когда за неё борются. Мы имеем не просто кризис действующей власти, а общий политический кризис.