О пользе и вреде истории для левых

У Ницше есть одна работа, она называется «О пользе и вреде истории для жизни». Статьи о пользе и вреде истории для современного коммунистического движения пока нет. Хотя, наверное, стоит порассуждать на эту тему. С пользой истории вроде бы все ясно, ее надо просто знать! Но всегда стоит ли на ней зацикливаться?

Поводом для написания этих заметок послужила недавняя запись беседы Бориса Кагарлицкого с Олегом Шеиным о социальном протесте в России. Хорошая, актуальная тема, но Олег Шеин начал свои рассуждения о проблемах социального движения со слов: “Эпоха сталинских репрессий она выжгла очень многие элементы самостоятельности людей”. Практически дословно повторив ритуальную фразу российских либералов “Дотянулся проклятый Сталин”. Конечно, можно не любить целую эпоху, она действительно была далеко не идеальной, но зачем людям, называющим себя левыми, произносить проклятия Сталину при каждом удобном случае? Исключительно для того, чтобы понравиться антикоммунистам? Ведь практический смысл этого действительно очень трудно понять.

Хотя бы потому, что ряд фактов о социальных протестах в России говорит совершенно о другом. Сравните массовые акции против монетизации в 2005 году и прошлогодние митинги против пенсионной реформы. Например, у нас в Петрозаводске в 2018 году собралось, в лучшем случае, процентов 10 от того количества «протестантов», которое было 14 лет назад. Казалось бы — в 2005 году были задеты интересы поколения, которое родилось в 30-40-е годы уже прошлого века. Это люди, чье детство пришлось на времена Сталина, а активная жизнь – на времена Брежнева. Рафинированные российские либералы считают, что в основном люди этого поколения были «покорными совками», воспитанными «тоталитарной системой». Но вот только когда их интересы были серьезно задеты – эти люди достаточно массово вышли защищать свои права… Они это смогли сделать.

А сейчас пенсионной реформой были задеты интересы совершенного иного поколения. Подчеркну, чтобы никто не обижался, если что – это и мое поколение. Воспитанное в условиях свободы конца 80-х и разгула либеральных реформ 90-х годов. Казалось бы – нам-то чего бояться? Нам же много лет рассказывали о свободе и демократии, правах личности, социальном государстве и прочих прекрасных вещах! И вдруг оказывается, что в отличие от «сталинских» детей, поколение, воспитанное в условиях рыночной свободы, очень плохо умеет защищать свои права. Слишком много апатии и конформизма. Или дело в объективных условиях? Ведь когда за базовые потребности приходится бороться каждый день, когда, взяв ипотечный кредит, ты превращаешься в раба обстоятельств, ведь рабочее место и зарплата, свое здоровье и членов семьи, уровень инфляция, – всё это висит над тобой, как дамоклов меч – то тут сильно не повыступаешь. Ни против власти, ни тем более, против своего работодателя.

Конечно, определенные традиции патернализма объективно тоже играют свою роль в наблюдаемой ныне пассивности масс, но ведь гораздо большую роль в этом играет нынешняя социально-экономическая реальность. Неужели часть левых этого не понимает?

Есть и другая сторона медали. Ранний социализм в облике Советского Союза и других соцстран – это первая попытка осуществить на деле принципы социальной справедливости. Первая и пока единственная. И когда те же левые с совершенно ненужным пафосом, используя лексику либералов, начинают его обличать – они же тем самым невольно бичуют сами себя. Вот, мол, до чего доводят ваши идейки. То есть наши… Не говоря уже о том, что все это объективно вносит раздор в среду всех тех, кто считает себя марксистом и коммунистом.

А ведь как будто специально для них Лев Давыдович Троцкий, не жалевший слов для критики Сталина, написал: «Мы защищаем СССР… Рабочее государство надо брать таким, каким оно вышло из безжалостной лаборатории истории, а не таким, каким его воображает “социалистический” профессор, мечтательно ковыряя пальцем в собственном носу. Революционеры обязаны отстаивать всякое завоевание рабочего класса, хотя бы и искаженное…». Написано в 1940-м году. Заметьте: Обязаны защищать! Даже тогда, когда это государство было сильным и могущественным – обязаны. Что уж говорить о нашем времени, когда его историю норовят пнуть все, кому не лень.

Впрочем, если я упомянул Троцкого, то как условный «сталинист», справедливости ради должен констатировать, что с другой стороны тоже приходится наблюдать подобные явления. Это когда на сайте КПРФ на полном серьезе цитируют слова про “вязанку хвороста в костре мировой революции” и «пустыню, населенную белыми неграми», хотя понятно, что Лев Давидович не был идиотом, чтобы говорить нечто подобное. Да и вообще, можно сколь угодно плохо относится к Троцкому, но другого председателя реввоенсовета с 1918 по 25 год у истории для нас нет… Я уж молчу про такие перлы, как выдержка из наставления активу КПРФ во время последних президентских выборов: «Манипуляторы сознанием пытаются внушить нам идею противостояния христиан и коммунистов, ссылаясь на атеистическую пропаганду и богоборчество КПСС. Правда же состоит в том, что КПРФрешительно размежевалась с КПСС именно в вопросе отношения к Церкви… Актив же КПРФ на треть состоит из искренно верящих православных христиан, противостоящих наследникам Троцкого». Впрочем, это раньше бытовала фраза, что нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Сейчас более актуальной выглядит констатация факта, что нет такого дна, которое бы не могло пробить зюгановское руководство.

Но все-таки – может как-то бережней относиться к нашей истории? Да, критически, но не используя риторику ни либералов из «Мемориала», ни черносотенцев из «Памяти», впадая тем самым в идеологический мазохизм. Можно ведь напомнить, к чему привела антисталинская кампания в годы перестройки, причем под лозунгом «Назад к Ленину»! Получилось «Вперед к Ельцину!» И тот советский рабочий класс, о судьбе которого так горевали «истинные марксисты» получил нокаутирующий удар. Неужели история ничему не учит?

Конечно, каждый из левых может оценивать по-своему разных героев советской эпохи, но главное – не считать их своими непримиримыми врагами, которых обязательно нужно клеймить каждый новый день в XXI веке. От этого только вред. Гораздо более продуктивно будет попытаться понять – почему они думали и поступали, так или иначе.

Да и вообще, – поменьше истории, побольше современности.