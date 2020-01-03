Два фильма

Выход на экраны кинофильма «Союз спасения» (поставил его режиссер Андрей Кравчук, снявший до того такие «шедевры» современного русского исторического кино, как «Адмиралъ» и «Викинг») сопровождался мощной рекламной кампанией: от афиш самого разного формата на питерских улицах до весьма навязчивого продвижения на «Первом» федеральном телеканале, включая, к примеру, развлекательное шоу Дмитрия Диброва «Кто хочет стать миллионером?». Почему — понятно: в продюссерах фильма о декабристах сам генеральный директор «Первого» Константин Эрнст. Но нас, разумеется, интересуют не столько организационные и финансовые моменты, сколько соответствие «Союза спасения» заявленной теме и исторической истине.

С технической точки зрения, на мой вкус обычного кинозрителя, снято очень даже неплохо и вполне профессионально. Хороши костюмы, удачны батальные сцены, на хорошем уровне актерская игра. На мой взгляд, следует особо отметить Максима Матвеева в роли князя Сергея Трубецкого, и Александра Домогарова в роли генерала Милорадовича (образу последнего дана весьма неожиданная, но, согласно данным источников, близкая к исторической истине трактовка лоббиста интересов великого князя Константина Павловича и противника его младшего брата Николая, будущего царя Николая Палкина). Забавно изображён тогдашний «системный оппозиционер» адмирал и сенатор Николай Мордвинов, в роли которого блеснул Сергей Колтаков. Декабристы показаны не просто молодыми горячими выходцами из привилегированных сословий, но людьми храбрыми, обладающими не только смелостью на поле боя, но и гражданским мужеством (последнее встречается, увы, куда реже — что двести лет назад, что сейчас), порядочными, идейными в лучшем смысле этого слова. Интересно, хотя и несколько фрагментарно, сняты эпизоды восстания декабристов на петербургской Сенатской площади и на юге (выступление Черниговского полка). На этом, пожалуй, достоинства ленты и заканчиваются.

Разумеется, не стоит требовать от игрового кино буквальной точности, присущей исторической монографии. Однако, очевидно любому, минимально знакомому по советской школе с историей декабристского движения, что первый декабристский «Союз спасения», созданный в 1816 году, уже через год прекратил своё существование, уступив место «Союзу благоденствия», а затем Южному и Северному тайным обществам и «Обществу соединённых славян». Стало быть, в самом названии фильма, уже содержится некоторая неточность. Но главная беда не в этом. В фильме Андрея Кравчука нет практически ни слова ни о предпосылках возникновения движения тех, кого Владимир Ильич Ленин называл «дворянскими революционерами», ни об их идеологии и политических воззрениях, требованиях уничтожения крепостного права и самодержавия. Кроме громких речей о «свободе» нет практически ничего, и неподготовленному зрителю не понять, за что и против чего выступали декабристы, к какому обществу они стремились. То, что, говоря ленинскими словами, «в 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма», остается за рамками картины. Для создателей «Союза спасения» восстание декабристов — неудавшийся военный заговор, ненужный и вредный для дальнейшего развития «российских реформ, дарованных сверху милостивым сыном» палача декабристов Николая Палкина.

Стоит сравнить свежеиспечённый исторический «новодел» с кинофильмом «Звезда пленительного счастья», снятым в 1975 году, в году 150-летия восстания декабристов. Фильм, вроде бы, не столько о политических аспектах декабристского движения, сколько о частной жизни некоторых из них, о жёнах декабристов, о «любви и разлуке». Но получилась у режиссёра Владимира Мотыля лента, где благодаря, в первую очередь, отменной игре великих советских актёров, занятых в эпизодических ролях (Олег Янковский в роли Кондратия Рылеева, Александр Пороховщиков в роли Павла Пестеля и их антагонисты из лагеря реакции, из числа «тех, кто вешали» — Василий Ливанов, Иннокентий Смоктуновский), видны и правда истории, и цели декабристов («Так будет республика!» – возглас полковника Пестеля в сцене воспоминаний Ивана Анненкова), и то, что представляла из себя крепостническая действительность, как она развращала крепостных рабов и рабовладельцев-крепостников (московские сцены в доме матери Анненкова) .

Вот эту замечательную картину я и советую посмотреть тем нашим читателям, которые всерьёз хотят разобраться в том, что за люди были декабристы, оценить их историческую правоту, предоставленную зрителю высокохудожественными средствами (весьма важна для понимания и хорошо ложится в контекст кинофильма берущая за душу музыка Исаака Шварца, не случайно стала столь популярной «Песня кавалергарда» из «Звезды пленительного счастья» на стихи Булата Окуджавы).

Между двумя фильмами на одну и ту же декабристскую тему — почти 45 лет. Разница весьма заметна. Она, эта разница, точно такая же, как между тогдашним советским обществом и современным нам российским периферийным капитализмом.