Медведь на транзите

Съезд «Единой России», собранный за два года до выборов в Госдуму, зафиксировал несколько важных положений. Первое – Дмитрий Медведев не просто остается лидером ЕР, он фиксирует свое положение, как вождя «партии власти», вместе с тем проводит водораздел по принципу: кто не с нами, тот против нас. Второе – Кремль утверждает ультраконсервативный сценарий внутриполитического развития: все остается как есть. Не будет ни либерализации, ни перестройки, даже декоративного обновления, система фиксирует себя как есть. Третье – в случае реализации намеченных планов, Медведев становится основным или даже единственным возможным кандидатом на президентство после 2024 года. Однако в эти планы может вмешаться реальность, очередной «черный лебедь» социального недовольства или политической неустойчивости.

Президент Владимир Путин выступил на съезде немножко отстраненно. С одной стороны, он дал сигнал «я – с вами», а с другой, обличал партийных функционеров как балаболов и ренегатов, призывал «терзать» чиновников, вместе с тем, не выступал в качестве зачинщика этих хунвэйбинских движений. Зато премьер Дмитрий Медведев был необычайно тверд и резок, фактически поставив перед собравшимися вопрос ребром – выбирайте сейчас, с кем вы, со мной или против меня? Явно намекая, что если период транзита власти закончится в 2024 году его переизбранием, то тем, кто сегодня пытался дистанцироваться от «партии власти», нечего и думать о вхождении в новую политическую элиту. Поговаривают, что один из планов Медведева – после 2021 года институализировать «Единую Россию» как реальную партию власти, воссоздав что-то вроде ЦК Политбюро КПСС и тем самым уйти от неформального принципа управления «кремлевских башен». Такое положение вещей не должно понравиться различным путинским «ближним кругам», так как пленумы и отчеты не где-то в кулуарах, а на партийных собраниях, существенно ослабят всех тех, кто не входит в состав официальной номенклатуры.

С другой стороны, где хоть намек на успех тех планов, которые ставит перед собой «Единая Россия» уже к 2021 году, например – вновь взять конституционное большинство в Госдуме? На текущий момент задача видится сложной, но не невозможной. При сохранении действующей системы избрания депутатов, ЕР вполне может обеспечить себе победный сценарий, действуя чисто технологически. Во-первых, зачищая политическое поле от реальных конкурентов, учитывая, что к выборам вновь будут допущены лишь 3-4 старые оппозиционные партии: КПРФ, ЛДПР, СР, возможно «Яблоко» и еще 3-4 сполйерских проекта, вроде новой православной партии или экологической. Во-вторых, реализуя те политтехнологии, которые в 2019 году позволили добиться высоких процентов даже в тех регионах, где прогнозировалось поражение провластных кандидатов. В-третьих, большой процент необходимых мандатов ЕР может набрать за счет кандидатов-одномандатников, которые будут поддержаны губернаторами и проспонсированы местными элитами. Но все это кажется рабочей схемой лишь при удержании рейтинга «Единой России» на нынешнем уровне – ни ниже 30%.

Но рейтинг «партии власти» продолжает падать. С весны он опустился на 3-4%, а в следующем году может просесть еще больше. Съезд партии, несмотря на заявление секретаря генсовета Андрея Турчака, получился не электоральным, а чисто аппаратным. Функционеры делили власть и финансы, однако о какой-либо «перезагрузке» речи и не шло, по крайней мере, ее идеологической составляющей или хотя бы декоративном оформлении. Ранний старт подготовки к парламентской кампании, за целых два сезона, говорит о необходимости обкатки принятых решений уже в 2020 году. Но если рейтинг ЕР опустится хотя бы на уровень 25%, а в некоторых регионах – ниже 20%, реализовать намеченные планы будет очень непросто. Кстати, когда говорят о среднем рейтинге партии, то его считают не в абсолютных единицах (сколько человек готовы проголосовать), а в усредненном проценте. Скажем, если в Чечне (1,6 млн жителей) готовы проголосовать 75%, а в Москве (12 млн. жителей) лишь 15%, то простым среднеарифметическим процентом здесь не обойтись, нужно считать в людях.

Так как электоральный сценарий сверхконсервативен, он сохраняет текущие правила игры, стараясь минимизировать все возможные риски и руководствуясь принципом «пусть все работает так, как оно работает», ставка сделана на решение локальных задач и незначительную рихтовку общих «острых углов». Для Медведева и его сторонников партия и ее ресурсы интересны, прежде всего, как инструмент для осуществления дальнейшего т.н. «большого транзита». Риски данного сценария состоят в том, что он не подразумевает гибкого реагирования на любые внештатные ситуации, а как мы знаем, «черные лебеди» (разные неприятные случайности) постоянные спутники таких стратегий, учитывая, что в стране политические проблемы копятся, а не решаются. Кроме того, без системной коммуникации внутри партии, при фрустрации ее низовых звеньев, аппаратном противостоянии в руководстве, отсутствии внятной идеологии, четкого разграничения функций (а лишь абстрактных призывов «терзай, тряси!»), разбалансировке региональных и федеральных рейтингов, реальных успехов для партии будет тяжело достичь.

Поэтому вариант, где «Единая Россия» полноценная партия власти, а Дмитрий Медведев вновь президент – вероятное, но не предопределенное будущее. Нарастание протестных настроений, падение социально-экономических показателей и общего уровня жизни, а так же действие со стороны противников реализации данного сценария (из числа тех самых «кремлевских башен»), ставит «медведя» единороса в довольно уязвимую позицию. 2020 год должен показать эффективность этой модели, иначе подходы к сценарию выборов в Госдуму могут быть пересмотрены, как и подходы к «транзиту».