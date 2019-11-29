Приватизация сетей или как перераспределить убытки

Несколько дней назад на «Рабкоре» была опубликована моя статья «Электроэнергетика в коррупционных сетях». В ней шла речь о скандале, вызванном появлением письма известного специалиста-энергетика Якова Шайфеле, который обвинял руководство компании «Россети» в многочисленных нарушениях коррупционного характера и вопиющей неэффективности. Однако в моей статье основным вопросом было не это.

Как всегда бывает, скандалы подобного рода неминуемо вызывают войну интерпретаций, дискуссию по поводу того, «кто виноват» и «в чем причина».

Екатерина Некрасова в «Российской газете» (федеральный выпуск №266) констатирует, что средства, которые платят потребители, могут пойти на инвестиции и развитие структуры. У “Россетей” действительно есть программа модернизации инфраструктуры, и компания расходует на нее миллиарды рублей. Но автор жалуется, что никто не может поверить, на что были потрачены деньги — на модернизацию или в чей-то карман. «Неслучайно СМИ обратили внимание на письмо энергетика Якова Шайфеле в администрацию президента. Мол, вопросы исполнения инвестиционных программ, акцентируется в письме, зачастую “решаются неформально, а денежные средства распределяются в “ручном” режиме, среди узкого круга подрядчиков”. Ссылаясь на письмо , автор указывает на топ-менеджеров Александра Зарагацкого, Сергея Теребулина, Александра Петрова и Александра Житкова. Дескать, они проводят некие “доверительные беседы” с подрядчиками, после которых ежегодно более 100 миллиардов рублей уходят в “правильные” карманы».

В свою очередь «Россети» обещают разобраться с коррупцией и даже начинают принимать меры: 20 ноября 2019 года в Сочи открылся трехдневный семинар-совещание на тему «Актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом комплексе». Организаторами мероприятия выступили группа компаний «Россети» и Санкт-Петербургская академия безопасности. Тем самым косвенно признается, что опасения Якова Шайфеле могут иметь под собой какие-то основания.

Разумеется, можно жаловаться на плохих людей, стоящих во главе корпорации, но люди, как известно, действуют в рамках условий, которые для них создают общество и экономический порядок.

Именно эти вопросы постоянно остаются за пределами дискуссии. Более того, Некрасова косвенно защищает политику компании, напоминая про выгоду «от скупки активов в регионах, особенно ветхих», становится очевидной. «А вот чем это грозит конкуренции и как это отразится на тарифах, можно только гадать».

И в самом деле, конкуренция будет сокращаться, если она вообще возможна. Но именно поэтому нужен жесткий контроль над политикой компании, являющейся естественным монополистом. И в частности я обращал внимание на попытку руководства «Россетей» и вышестоящих инстанций проводить либеральную политику, управляя естественной монополией. Типичным примером такого подхода является отказ от перекрестного субсидирования, который в теории должен повысить доходность компании, но на практике игнорирует не только интересы потребителей, но и специфику сетевой организации отрасли. А ведь перекрестное субсидирование, как показал мировой опыт, является важнейшим условием сохранения стабильности и целостности сети, а также является базовым условием для её роста.

Именно этот тезис вызвал протесты некоторых читателей, не особо знакомых с принципами организации сетевых структур, зато твердо усвоивших догмы либеральной экономической идеологии, воспринимающей любое субсидирование как нечто вроде греха.

В качестве примера того, к чему приводит борьба с перекрестным субсидированием в сетевых компаниях, можно привести печальную судьбу Аргентинских железных дорог во времена правления президента Менема. Тогда руководство компании по согласованию с правительством решило закрыть убыточные железнодорожные станции. Не учитывалось лишь то, что эти станции, говоря техническим языком, генерируют трафик. Иными словами, посылают своих пассажиров на станции дающие прибыль. Как только закрыли убыточные станции, ряд вокзалов, ранее дававших доход, ушли в минус. И их тоже пришлось закрыть. Так продолжалось, пока правительственные чиновники не обнаружили, что доход дает лишь один-единственный вокзал по всей стране — в Буэнос-Айресе. Но поскольку все остальные станции решили ликвидировать, ехать из Буэнос-Айреса стало некуда и пассажирское сообщение по железным дорогам решили прекратить вообще.

Ещё более гротескным примером может быть история с забастовкой почтовой компании DHL. Когда там возник трудовой конфликт руководство профсоюза выяснило, что вся прибыль создается одним-единственным национальным рынком — в США. Но для того, чтобы сетевая корпорация нормально работала, нужно поддерживать сотни отделений в других странах, откуда и куда идут посылки. Профсоюз прекратил работу в Америке. Зато все остальные отделения принялись ударно работать, наращивая убытки хозяев. В итоге компания сдалась на условия рабочих.

Но вернемся к «Россетям». В газете “Коммерсантъ” №201 от 11 ноября 2019 года сообщается, что менеджмент компании планирует отказаться от ряда подразделений, которые считает убыточными. При этом закрыть их нет никакой возможности — компания лишь пытается передать их непосредственно государству, переложив на него убытки. Тоже классический принцип неолиберализма — приватизация прибылей и социализация убытков.

Заметим, что речь идет далеко не о второстепенных объектах. По итогам 2018 года в убытке оказались МРСК Северного Кавказа, а в первом полугодии 2019 года убыток в 230 млн руб. получила «Кубаньэнерго». Ухудшили свои финансовые показатели МРСК Сибири, где прибыль упала почти в 6 раз, и МРСК Урала — падение в 6,3 раза. В состав каждой из этих структур входят несколько филиалов, отчетность которых «Россети» не раскрывают, но к хронически проблемным активам относят, например, «Тываэнерго», которая входит в МРСК Сибири.

Легко догадаться, что причиной убытков является общий экономический кризис в стране, а также слабое развитие некоторых регионов. Однако сбрасывая эти структуры со своего баланса, «Россети» никоим образом не решают ни ту, ни другую проблему. Напротив, положение дел может лишь ухудшиться.

Единая и интегрированная энергетическая сеть является важным фактором развития страны. В результате либеральных реформ и мероприятий, проводившихся в энергетике Анатолием Чубайсом, целостность сети была нарушена. А планируемые решения «Россетей» продолжают это системное разрушение. Так например, Алексей Ситников, президент ассоциации «Теплицы России» жалуется, что из-за монополизма «Россетей» электричество за полгода подорожало на 5,7%, а на него приходится 40% издержек тепличных комплексов. Новый рост тарифов сделает российские огурцы и томаты неконкурентоспособными.

Логика менеджмента в данном случае является коммерческой, а не государственной. Поскольку убытки отдельных структур покрывали через перераспределение дивидендов от успешных компаний холдинга, это огорчало частных акционеров. В проекте стратегии, подготовленном руководством «Россетей», говорится, что текущие варианты поддержки проблемных компаний «ведут к снижению объема акций, находящихся в свободном обращении, сокращению объема дивидендов «Россетей» и негативно влияют на инвестпривлекательность холдинга».

Что показательно, речь не идет о том, что перекрестное субсидирование негативно сказывается на работе компании, на её отношениях с потребителями или даже на её суммарных доходах. Все прекрасно понимают, что оно необходимо для сдерживания роста цен, уменьшения инфляции и поддержания совокупного спроса. Если расценки по всему фронту будут повышены, дабы привести к прибыльности отстающие подразделения, расходы окажутся переложенными на потребителя, что ещё больше сократит совокупный спрос в экономике и усугубит положение дел в уже и без того депрессивных регионах.

Но, увы, перекрестное субсидирование снижает капитализацию, стоимость акций свободно обращающихся на бирже. Что, по меньшей мере, странно для корпорации, которую у нас называют «государственной».

Руководство холдинга, несмотря на номинальную связь с государством, действует в интересах частных акционеров (и, скорее всего, принадлежит к их числу). Наглядный пример того, как интересы менеджмента и частных инвесторов оказываются в противоречии с интересами общества.

Эта история в очередной раз показывает, насколько далеки наши государственные корпорации от реальных интересов государства и общества, являясь по сути частными предприятиями, использующими ресурсы и активы, предоставленные им правительством. Для того, чтобы прибыли шли в частный карман, государство и потребитель должны нести расходы.