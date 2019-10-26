Курдов слили, а нефть оставили себе

Вопрос о «возвращении суверенитета» сирийскому правительству над северо-востоком страны при посредничестве России и Турции теперь выглядит яснее. Американское издание «The Wall Street Journal” написало, что контингент США ушел лишь с той части территории, подконтрольной ранее курдским органам самоуправления и провозглашенной, как автономия Рожава, где нет нефти. Все нефтяные месторождения американцы оставили за собой. А это львиная доля довоенной добычи «черного золота» в Сирии. Таким образом, рассказы российских государственных медиа о «великой победе над американцами» – очередная порция пропаганды, не более. США отыграли эту партию очень умело и ловко.

Итак, де-факто операция турецкой армии и подконтрольных ей вооруженных формирований под названием «Сирийская национальная армия» завершена. Она продолжадась всего пару недель. В результате был захвачен кусок территории между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Эйн (Серакание – на курдском), куда в скором будущем будут перемещаться сирийские беженцы, скопившиеся в Турции, а их там накопилось за время продолжающейся с 2011-го года войны 3,6 миллионов. Сирийские беженцы вызывают большое недовольство у турецких граждан. Жители Стамбула, например, возмущаются, что почти вся уличная торговля и еда на площади Таксим сейчас принадлежит сирийцам. Откуда у этих сирийских беженцев деньги – отдельная тема. Все-таки в Турцию сбегали, главным образом, семьи сторонников радикальных группировок, а эти группировки сотрудничали с так называемым «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которое мародерствовало, как в Сирии, так и в Ираке. В любом случае, президенту Турции Тайипу Эрдогану нужно что-то делать с миллионами беженцев – чтобы не терять симпатии в обществе. Поэтому начало военной операции против Рожавы, вероятнее всего, было связано больше с необходимостью выпихнуть сирийских беженцев обратно на родину, чем с попыткой уничтожить курдское самоуправление. Ведь в итоге это самоуправление не уничтожено, данная задача, судя по всему, переходит к правительству Башара Асада и России, которая самые сложные задачи решает за него. А вот территория для размещения беженцев у турок появилась. Как написала британская The Guiardian, Эрдоган намерен разместить между Тель-Абъядом и Рас-эль-Эйном до двух миллионов беженцев. Это называется – менять демографию региона. Новая форма конфликтов и создания зон влияния. Скорее всего, зона под турецким контролем станет таким же оплотом радикалов, как провинция Идлиб, откуда беспилотные летательные аппараты регулярно совершают налеты на российскую авиабазу «Хмеймим». То есть станет еще одним препятствием для окончания войны в Сирии.

Очень важный инструмент влияния оставляют за собой американцы – месторождения нефти в провинции Дейр-эз-Зор на левом берегу реки Евфрат. Туда, по данным The Wall Street Journal, будут направлены 500 военнослужаих спецподразделений и десятки единиц бронетехники, включая танки «абрамс». Суммарно, по мнению экспертов, численность американских военнослужащих может составить даже больше 1 тысячи человек – при том, что до начала турецкого наступления на Рожаву американский контингент составлял как раз 1 тысячу человек. Разумеется, что будет обеспечено воздушное прикрытие, что создаст свои проблемы в плане взаимодействия с российской и сирийской авиацией. В районе развертывания подразделений США находится завод по переработке газа, который в свое время принадлежал американской компании ConocoРhillips. Эта компанию входит в тройку крупнейших нефтегазовых компаний США. Именно этот завод в феврале 2018 года попытались захватить наемники ЧВК «Вагнера» и попали под удар американской авиации и артиллерии – до сих пор точно неизвестно, сколько же тогда там погибло российских граждан, и кто отдал идиотский приказ на штурм без воздушного прикрытия. Уже в то время завод находился под опекой армии США. Кроме завода, под ее опекой после ухода (или «бегства» — как утверждают российские государственные медиа) из основной части Рожавы останутся нефтяные поля Омар и Танап, которые в довоенное время давали 300 тысяч бареллей ежедневно. То есть, если бы данные месторождения снова попали под контроль правительства Башара Асада, то сирийский бюджет смог бы получать весомую прибыль по местным меркам.

Разумеется, ни российская армия, ни сирийская силой отбирать у армии США нефтянку не рискнут. Даже если американцы подтянут туда своих гражданских специалистов и будут выкачивать сирийскую нефть в собственных интресах. Вполне вероятно, что они уже этим занимаются, выплачивая небольшие дивиденты курдам. Например, завод ConocoРhillips в настоящее время, по свидетельству очевидцев, функционирует.

Издевкой на этом фоне выглядит призыв американского президента Дональда Трампа, который он опубликовал в своем Твиттере, чтобы курды переселялись поближе к нефтяному району, который теперь усиленно будут охранять его солдаты. Это пустынная область, вся её ценность исключительно в нефти. Самые благодатные для сельского хозяйства районы находятся вдоль реки Евфрат, но там в ближайшее время будет установлена власть сирийского правительства. Зато именно в пустынях провинции Дейр-эз-Зор власти Османской империи устраивали во время Первой Мировой войны концентрационные лагеря для армян, в отношении которых проводили геноцид.

Еще один важный аспект «вернувшегося суверенитета» над северо-востоком Сирии – там находятся лагеря, где размещены десятки тысяч бывших боевиков ИГ и членов их семей. Это наследие перейдет Дамаску, тут никаких сомнений. Правда, решать, что делать с этими людьми, скорее всего, придется опять же России (как я уже упомянул выше, именно России приходится решать самые сложные задачи, возникающие перед Асадом). Американцы и курды уже предупредили, что этот контингент – это потенциальный очаг возраждения ИГ. Хотя, конечно, можно договориться с турками и передать этих радикалов им. Но тогда ИГ в Сирии обязательно возродится, ведь оно и возникло при активном участии турецкого государства.