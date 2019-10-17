Португалия становится главной левой страной в Евросоюзе

На фоне продолжающегося системного кризиса европейского левого движения в целом и социал-демократии в частности, результаты законодательных выборов в португальскую Ассамблею Республики, что называется, впечатляют. Как считает профессор Сорбонны доктор политологии Фредерик Савицки, «эти выборы однозначно показали, что Португалия может рассматриваться как главный бастион европейских левых, по крайней мере, в рамках Европейского Союза». В самом деле, мы сегодня не найдём ни одной другой страны в ЕС, где бы левые и левоцентристы в совокупности по результатам парламентских выборов могли бы набрать свыше 57% голосов. Кроме Португалии.

За последние годы мне несколько раз удалось побывать в этой очень своеобразной западноевропейской стране, причём как при власти правоцентристов, так и после 2015 г, когда у руля в Лиссабоне оказалось социалистическое правительство во главе с Генеральным секретарём Социалистической партии (СП) Антонио Коштой, сформированное благодаря парламентской поддержке радикальных левых сил – левосоциалистического Левого блока (ЛБ) и возглавляемой коммунистами Коалицией демократического единства. И я каждый раз воочию видел в столице страны, кстати, также многие годы руководимой социалистами, реальные изменения: там строятся новые дороги, там возводится театр или больница, обновляются гостиницы, с каждым годом совершенствуется городская инфраструктура, включая транспорт.

Надо полагать, что если это замечал сторонний наблюдатель, приезжавший в Португалию наездами, ещё в большей степени это замечали местные жители. Замечали, что буквально в разы сократилась безработица и были созданы сотни тысяч новых рабочих мест, в нормальное состояние пришли государственные финансы, оказавшиеся при прежнем консервативном правительстве в плачевном состоянии, повысилась покупательная способность населения в целом, благодаря активной социальной политики исполнительной власти вырос уровень жизни и и доходов наиболее «проблемных» слоёв населения.

Виданое ли в современной Европе дело – в начальный период левоцентристской легислатуры правительство португальских социалистов пошло на ренационализацию, вернув обществу национальную авиакомпанию TAP, коллективный городской транспорт в Лиссабоне и Порту, а также передав в ведение государства несколько крупных банковских структур. Наверное, прав товарищ из руководства Федерации профсоюзов транспорта и коммуникаций, когда он в интервью французской газете «Либерасьон» подчеркнул: «Антони Кошта не проводил чисто левой политики, но эта политика помогла нам отвоевать часть прав, которые мы потеряли при всевластии Тройки»[1]. Но, на мой взгляд, важно и другое: левое парламентское большинство в Португалии показало, что, оказывается, и в сегодняшней Европе можно проводить не просто социал-реформистскую, но одновременно и эффективную внутреннюю политику». Эффективность – это то, чего так не доставало в последние годы и социал-либералам из Демократической партии Италии, и французским социалистам, да и греческой партии СИРИЗА…

Да, конечно, нужно понимать, что небольшая Португалия вряд ли может быть взята за модель для всей Европы, но ведь, будем откровенны, а так ли много сегодня в арсенале у европейских левых успешных случаев? Как верно пишет профессор Лондонского университетского колледжа Филипп Марльер, «единство левых сил по-португальски было бы очень полезно имплементировать и в других ситуациях, потому при сохранении собственной политической идентичности партии левого фланга показали, что могут вместе работать, вместе голосовать в парламенте и добиваться продвижений для людей труда».

Безусловно, итоги выборов могут поставить вопрос: а кто же получил и кто потерял от этого четырёхлетнего сотрудничества в рамках прогрессивного парламентского большинства? Да, левые силы одержали убедительную победу, но ведь речь идёт о неравномерных результатах. В самом деле, результаты голосования показывают, что именно СП – главный бенефециарий этого четырёхлетнего эксперимента. Социалисты показали один из самых убедительных для современных европейских левоцентристов результат, набрав более 36,6% голосов и чуть-чуть не дотянув до абсолютного большинства мандатов в Ассамблее.

Но ведь это же логично: избиратели дали карт-бланш партии, непосредственно отвечавшей за реализацию правительственного курса, партии, лидер которой показал себя успешным главой правительства. При этом социалисты отвоевали не только часть избирателей у правоцентристов, но и у более радикальных левых сил.

Радикальные левые, подчеркну это ещё раз, не являются в Португалии просто младшими правительственными партнёрами. С каждой из иных левых партий социалисты в 2015 г. подписали многостраничное соглашение, в котором были учтены фундаментальные предложения малых левых партий. Ну, в конечном итоге радикальные левые силы набрали около 18% голосов, что показывает весьма высокий по меркам ЕС потенциал. Конечно, и ЛБ, и особенно КДЕ чуть сдали по сравнению с 2015 г., но они сохранили ядро своего электората и критического перераспределения в пользу левоцентризма не произошло. Зато в Ассамблеи после выборов также будет группа от независимой экологистской партии «Люди-Животные-Природа», что сделает левое движение Португалии ещё более плюралистическим и разнообразным.

И после выборов 6 октября у социалистов не будет абсолютного большинства. А это значит, что, вероятно, португальский эксперимент с левым парламентским большинством и правительством социалистов, учитывающим позиции и чаяния других левых сил, продолжится. В интересах большей части населения Португальской Республики.

[1] Тройкой в Евросоюзе называют коллективный контрольный орган, представлюций Международный Валютный Фонд, ЕС и Европейский Центральгый Банк.