Объединенные ненавистью или как власть консолидирует оппозицию

Прошедшие митинги в Москве – это контрапункт, означающий представление власти о самой себе. С середины нулевых мы наблюдали процесс массовой деполитизации, где формы борьбы за власть были смещены в сферу так называемых межэлитных договорённостей. Народ обменял свои гражданские права на дешевые кредиты и возможность купить Форд Фокус или съездить на летние каникулы в Турцию. Публичная политика была делегирована спектакулярным медиа, которые занялись симуляцией процессов, покрывающих тайные сделки. Затем телесериал «Украина» заменил россиянам их личную жизнь. Если при Суркове власть старалась апроприировать публичное пространство, то уже при Володине оно было сужено до «дворовой» единицы, а теперь и вовсе оказалось атомизированно – сведено до пространства личного. Полицейские кордоны на Тверской как бы намекают этим атомам, что собираться вместе – значит нарваться на кристаллическую решетку.

Именно такой видит себя власть в 2019 году – она больше не коммуникатор, не легат «Путинского большинства». Масс-медиа вынесли повестку далеко за пределы России, которая штурмует далекие пространства от Африки до Антарктики, но они не могут ответить на вопрос – что есть власть внутри самой страны, отдельно взятой Москвы и того самого пресловутого «двора».

Внутри страны, вместо внутренней политики, образовалась зияющая пустота заполняемая бойцами Росгвардии. Там где когда-то было движение «Наши», теперь люди в шлемах с дубинками, отстаивающие право мэрии не впустить в Мосгордуму пару-тройку оппозиционеров. Полицейские, стоящие на солнцепеке и закрытые ресторанчики вдоль Тверской – символ борьбы Голиафа с воображаемым Давидом.

С 2005 года главным наваждением власти стала «оранжевая революция», и в конечном итоге ее постарались не просто придумать, но и овеществить собственный кошмар. Любое собрание людей на улицах стали называть подготовкой к Майдану, а если люди не собирались – власть переживала, что она что-то упустила, что он где-то зреет, но она его не видит. Око Саурона нервно блуждало по просторам, а потом решило, что если оппозиции в России нет – ее надо создать. Так скучнейшие выборы в МГД стали блокбастером благодаря расшатавшимся нервам команды Собянина. Атомы собрались вместе и прошли строевой смотр. Что это – маркетинговая уловка мэрии с целью посчитать протест? Чересчур тонкая технология, которая вряд ли состоит на службе у городских политических консультантов.

Потратив сотни миллиардов рублей на бордюры, власть решила сэкономить на электоральных процессах. При том, что рейтинг «Единой России» в Москве давно пробил дно в 20%, никто и бровью не повел, когда встал вопрос о возвращении доверия избирателя к системе. Было принято самое простейшее из решений – сменить вывеску. Избирателя попробовали надуть трюком из азов политического шельмования, «перекрасив» партийного кандидата в якобы независимого самовыдвиженца. Раскрутка этих новоявленных героев также была отдана на откуп компаниям-подрядчикам, освоившим бюджеты и делегировавших PR-компанию консультантам, нанятым за долю малую в далеких провинциях. Как результат, уровень избирательной кампании по остроте и накалу не уступающей, а местами превосходящей, многие современные федеральные кампании, скатился до уровня сельской агитации. Тогда было принято новое решение – сушить явку, а победу добывать админресурсом, с одной стороны гоня на участки лояльных бюджетников, с другой – отсекая оппозиционных кандидатов, а вместе с ними и оппозиционных избирателей. Выборы решили сделать неинтересными, но что-то опять пошло не так.

Вытесненная из дворов и подъездов оппозиция вышла на улицу, где власть в очередной раз оказала ей лучшую из услуг – объединив вчерашних соперников вокруг общего врага. Полицейские сделали из либеральных активистов мучеников, сплотили общими требованиями справедливости «левых» и «правых», дали мощный информационный повод. Еще чуть-чуть и Москву бы решили сжечь, как при захвате её Наполеоном, дабы не досталась она ни Яшину, ни Соболь. В стане провластных охранителей уже зазвучали пожелания, дать по протестующим «зарядом картечи», видно кто-то всерьез посчитал, что повторить опыт Кровавого Воскресения 1905 года – хорошее решение проблемы.

Так Москва погрузилась в пучину ошибочных решений, которые довольно быстро привели власть к масштабному политическому кризису и тупику. Продолжать эскалацию насилия – значит своими силами множить протест, радикализировать его. Но восстановить коммуникацию, пойти на уступки (как было с делом Ивана Голунова, например) уже нельзя. Разгон мирного протеста – это точка невозврата, после которой власть, походже, надеется лишь на естественное затухание активности, терапию страхом, стихийную смену фокуса интересов. Но даже если это и произойдет, и выборы в МГД отойдут на второй план, то новый повод для очередной консолидации общества в противостоянии с властью ждать себя не заставит.

Сегодня протест генерирует не оппозиция, повестку задают чиновники, будь то Шиес, дело Голунова или выборы в МГД.

Кто ты, власть? Что хочешь? Дай ответ!

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