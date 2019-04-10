Европейская социал-демократия: манифест ради «галочки»

В конце марта в Словакии состоялся второй тур президентских выборов, на которых убедительную победу одержала либеральный адвокат из непарламентской партии Зузана Чапутова. Но для нашего материала более важно, что она победила заместителя председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича. Ещё несколько месяцев назад этот политик рассчитывал получить «инвеституру» от Партии европейских социалистов (ПЕС) в качестве кандидата на должность главы Еврокомиссии…

В итоге М. Шефчович в конце 2018 г. сам решил отказаться от борьбы. Может, для европейской социал-демократии это было и к лучшему. Дело в том, что словацкие газеты отмечают его невзрачность как кандидата и слабую популярность даже у сограждан. Впрочем, уступил он место кандидата в главы ЕК от ПЕС своему коллеге по действующему составу «европейского правительства», голландскому политику Францу Тиммермансу, перовому заместителю председателя ЕК… Если М. Шефчович хотя бы представляет правящую в своей стране социал-демократическую партию, Ф. Тиммерманс является одним из лидеров голландской Партии труда, разгромленной на последних парламентских выборах и «выброшенной» избирателями в оппозицию. При этом сам «номинант» работал ранее в нидерландских правительствах то вместе с христианскими демократами, то с праволибералами.

Это обстоятельство не мешает, впрочем, открыто социал-либеральному политику «петушиться» и призывать единомышленников вместе бороться за «социальную Европу». Как заявляет в ходе кампании Тиммерманс, необходимо «радикально переподписать Европейский социальный контракт, трансформировать ЕС и построить Европу для всех». Слова хорошие, риторика левая, а практика? В качестве члена европейской «большой коалиции» всё последнее пятилетие тот же Тиммерманс, наряду с коллегами-комиссарами из Европейской народной партии и Альянса либералов и демократов за Европу реализовывал на практике вполне неолиберальную повестку дня для ЕС.

Любопытная деталь: и перед выборами в Европейский парламент (ЕП) в 2009 г., и в 2014 г. социал-демократы публично и многократно обещали покончить с практикой «большой коалиции» и бороться за «прогрессистское большинство». Большинство, однако, не складывалось, а евросоциалисты всякий раз заканчивали очередным разделением тёплых «европравительственных» местечек с правоцентристами и либералами. А такие политики, как Тиммерманс, на практике этот «оппортунизм XXI века» осуществляют; причём как на национальном, так и на европейском уровнях… Стоит ли удивляться, что от выборов к выборам у социал-демократии падает кредит доверия в Старом Свете? Один из моих хороших французских приятелей, недавно покинувших соцпартию в своей стране, сравнил современную социал-демократию со смертельно больным одиноким, но богатым человеком, впавшим в своеобразную кому. Проходят годы, высококвалифицированные врачи поддерживают его жизнь, а «за окном» тает наследство, уходят с молотка дома и предприятия… Сравнение, конечно, образное, но факт, что наследие прошлого, в самом деле, разбазаривается современными левоцентристами в Европе.

Проблемы у современной социал-демократии не только с кадрами. Конечно, вряд ли можно рассчитывать на то, что манифест к выборам в ЕП может «выдать» какие-то сверхоригинальные идеи. Но вот знакомство с аналогичными манифестами Партии европейских левых или Европейской зелёной партии даёт основание сказать о наличии хотя бы минимума оригинальных, самобытных идей относительно будущего европейской интеграции. Ознакомление же с манифестом ПЕС к евровыборам-2019 ничего кроме недоумения лично у меня не вызвало. Данное впечатление подтверждает точка зрения профессора Лондонского университетского колледжа Филиппа Марльера, назвавшего данный текст «манифестом ради ничего».

На пяти страницах политического текста содержатся откровенно банальные мысли, которые в той или иной степени присутстсововали в прошлых предвыборных документах левроцентристов. О том, например, что «мы – социалисты – должны гарантировать благосостояние граждан», а также обеспечить «экологический и цифровой транзит». Также есть вовсе не свежая идея о том, что в Европе надо бы сократить неравенство и покончить с концентрацией богатства и собственности в руках самых привилегированных, гарантировать равную зарплату за равный труд, гарантировать экономические возможности «для всех» и обеспечить «прочное, равномерно разделённое всеми европейцами процветание». Нет, с данными тезисами, как говорится, не поспоришь, всё вроде правильно. Но ведь и пять, и десять лет назад социал-демократы говорили всё примерно то же самое, а вот делали… как раз наоборот! Так же и в прошлых манифестах были положения о необходимости увеличения инвестиций в исследования и инновации, как и европейской промышленности, и трудящихся.

То же касается и обязательств поддерживать окружающую среду и противостоять климатическим изменениям. Или что можно сказать о такой замечательной фразе из манифеста социалистов: «Демократия является основополагающей ценностью ЕС»? Кого этим удивили социал-демократы, сказать сложно, как и в другом случае, когда ПЕС обещает и дальше бороться за европейское разнообразие, «феминистскую Европу» и против всех форм дискриминации. Единственный, на мой взгляд, своеобразный момент документа ПЕС состоит в предложениях о молодёжной и детской политике, но и тут тоже говорить об оригинальности мы не можем. В принятых ранее предвыборных платформах европейских экологистов и либералов содержатся близкие по содержанию предложения, при этом в данных случаях они были раскрыты у этих европейских партий более основательно.

Вряд ли самобытным на фоне царящего в «брюссельских кулуарах» общего подхода к действиям трамповской администрации США может быть признан и данный тезис: «Мы должны нас объединить в лицо непредсказуемым и изоляционистским настроениям». Или когда вновь ПЕС подтверждает, что Европа нуждается в общей политике в отношении миграции. Ну и совершенным образом подтверждается традиционный евроатлантизм ПЕС лишь одной вот такой фразой, которая оговаривает, что целью ЕС является «гарантировать мир и безопасность в сотрудничестве с НАТО и другими международными организациями».

Кампания по выборам в Европарламент сейчас лишь набирает обороты. Те опросы, которые проводятся в целом по ЕС и в отдельно взятых странах Союза, показывают, что социал-демократы, вероятнее всего, сохранят статус второй по влиянию европейской политической партии, но, как и Европейская народная партия, вновь сократят своё представительство в ЕП. Да, тут вновь приходит на память ассоциация с «больным богачом».

Конечно, есть ещё немало стран, где политическое влияние левоцентризма остаётся ключевым. Так, опросы показывают, что социал-демократия может вправе рассчитывать на первое место в таких странах, как Дания, Испания, Финляндия, Латвия, Мальта, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. В некоторых из этих стран (в Испании, Румынии, Португалии, Словакии, Швеции и на Мальте) социал-демократические и социалистические партии возглавляют правительства. И то, что рейтинг правительственных партий выше других, говорит о том, что, по крайней мере, в этих государствах левоцентристы осуществляют эффективное правление.

Но, конечно, при всё уважении к левоцентристам данных стран, не эти государства определяют ныне соотношение политических сил в Старом Свете. То, что в самых многочисленных странах ЕС (Германия, Франция, Италия) левоцентристские партии находятся в состоянии кризиса, общеизвестно, Наверное, недаром многие лидеры ПЕС так не хотели бы «брекзита»: дело не только в их традиционном европеизме, но и в том, что как раз в Великобритании, судя по опросам, лейбористы могли бы выиграть европейские выборы… если бы они состоялись! А 30-35 дополнительных мандатов для депутатской группы ПЕС точно не были бы лишними!

Без сомнений, и после евровыборов-2019 ПЕС сохранит статус самой влиятельной политической силы на левом фланге европейской политики. Но это обстоятельство, очевидно, способно лишь продолжить кризисное состояние всего европейского левого движения. Ведь если у ПЕС нет ни ярких лидеров, ни амбициозной программы на переустройство европейской интеграции, туговато с примерами эффективного управления в большей части стран Союза, да и в масштабе ЕС в целом, стоит ли удивляться, что в XXI столетии от выборов к выборам левоцентристы показывают всё более скромные и не впечатляющие результаты? По логике, это должно «работать» на радикальных левых или экологистов, и во многих отдельных случаях так и происходит. Однако, глобально на европейском уровне конкуренция слева пока что не угрожает лидерству ПЕС на прогрессивном фланге европейской политики. Особенно это относится к регионам Центральной, Восточной и Северной Европы, где конкуренция слева не несёт для социал-демократов на данный момент экзистенциального вызова.