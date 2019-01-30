Радикальные левые и Евровыборы-2019

В середине наступившего года одновременно в 27 странах-участницах Европейского Союза (ЕС) состоятся выборы депутатов Европейского парламента (ЕП). Ведущие панъевропейские политические формации, политические «семьи» ЕС уже начинают активно готовиться к этому международному событию. А что же силы, относящиеся к радикальному левому спектру европейской политики?

Немало экспертов и специалистов из числа политологов и «партологов» предрекала, что одним из последствий глобального финансового кризиса для пространства ЕС может стать «девальвация» «системных» политических партий, что, на самом деле, и произошло. В Германии и Франции, Италии и Испании, равно и во многих иных, более «скромных» странах-членах ЕС эта «девальвация» системных партий, относящихся как к левому, так и правому центру за последние годы произошла буквально на наших глазах.

Однако отступлением социал-демократии и правоцентризма силы, стоящие на «флангах» европейской политики воспользовались, скажем так, по разному. Как верно подмечает французский левосоциалистический политолог, профессор Лондонского университетского колледжа Филипп Марльер, «в гораздо более внушительных масштабах бенефициантами от ослабления партий политического центра стали крайне правые и правый популизм, чем те, кого относят к европейской радикальной левой».

В самом деле, если успехи или – минимум – продвижения крайне правых на слуху (Германия, Франция), а кое-где они «конвертируются» в правительственные посты (Италия или Австрия), то у противоположного спектра всё гораздо скромнее. Да, можно назвать немало примеров «рывков» радикальных левых сил в самых разных частях Европы (испанский «Подемос», «Непокорённая Франция», ирландская партия «Шинн фейн», а прошлый год добавил в этот ряд словенских «Объединённых левых» и Партию труда Бельгии), но будет откровенны: пока что нигде в масштабах Евросоюза это не привело даже к участию в качестве сильного партнёра в правительственной коалиции. Конечно, если оставить за скобками Грецию – единственную страну-члена ЕС, где на сегодня левосоциалистическая партия (Коалиция радикальных левых) возглавляет национальное правительство. Но какую внутреннюю и внешнюю политику проводит правительство Алексиса Ципраса на деле? Уж точно никак не радикальную левую!..

Несмотря на явный политический упадок социал-демократии, продолжившийся и в 2018 г. (Италия, Швеция, Венгрия и т. д.), вряд ли есть основания полагать, что Партия европейских социалистов уступит главенствующую позицию на левом спектре европейской общественно-политической жизни. Более того, на мой взгляд, с учётом наметившейся в 2018 г. тенденции к электоральному ренессансу политического экологизма, радикальным левым в совокупности ещё предстоит побороться с Европейской зелёной партией, которая вполне может по итогам выборов в ЕП получить статус второй по влиянию левой панъевропейской формации. И вот в этой не такой уж безоблачной ситуации радикальные левые, похоже, не готовы к тому, чтобы выступить на этих евровыборах консолидированно и сообща.

На сегодняшний момент наиболее влиятельным и солидным объединением на уровне ЕС, относящимся к радикальному левому спектру, является, безусловно, Партия европейских левых (ПЕЛ). Именно её представители составляют большинство депутатов, входящих в унитарную левую группу в ЕП. В этом году ПЕЛ отметит своё 15-летие. Да, стратегическая цель, состоящая в желании объединить все дееспособные антилиберальные левые силы «Старого Света», так до сих пор в полном объёме в рамках ПЕЛ воплотить не удалось. Вместе с тем, именно ПЕЛ более, чем другие сегменты европейских радикальных левых, боролась и борется за их единство.

Как отмечает известный немецкий левосоциалистический политик Грегор Гизи, занимающий сегодня должность председателя Партии европейских левых, ПЕЛ «решительно действует во имя достижения единства всех тех сил в Европе, которые готовы совместно работать над левым и прогрессивным проектом европейского строительства.» Данную точку зрения разделяют многие партии и объединения, входящие в ПЕЛ. В том числе немецкие «Левые», Французская коммунистическая партия, испанские «Объединённые левые».

Конкретная повестка, предлагаемая ПЕЛ, свидетельствует об «унитарном» настрое «евролевых». Можно согласиться с точкой зрения заместителя председателя ПЕЛ, главы Национального совета Французской компартии Пьера Лорана о том, что, «главным образом, благодаря работе левых депутатов, стало возможным создание в Европейском парламенте Прогрессивного объединения», в который вошли также представители Партии европейских социалистов, Европейской зелёной партии и Европейского свободного альянса. Отметим также и то, что с 2017 г. по инициативе ПЕЛ запущено проведение ежегодных европейских форумов прогрессивных, зелёных и левых сил. Последний такой форум состоялся в ноябре прошлого года в Бильбао. Принятая на нём резолюция призывает усилить взаимодействие левых сил Европы перед майскими выборами в Европарламент.

Но объективно складывающейся сегодня пейзаж на радикальном левом фланге европейской политики, как отмечает испанский историк Сигфридо Рамирес Перес, заставляет «усомниться в возможности интеграции всех тенденций и течений антилиберальной и антикапиталистической левой». Так, уже сегодня очевидно, что левопопулистское направление не готово идти на евровыборы под знаменем ПЕЛ. Левая партия, составляющая политический костяк «Непокорённой Франции» Жан-Люка Меланшона, в минувшем году окончательно порвала с ПЕЛ, заявив о невозможности оставаться в рядах европейской партии, где присутствует партия (греческая СИРИЗА), проводящая политику «жёсткой экономии».

В прошлом году лидеры «Непокорённой Франции», испанского левопопулистского движения «Подемос» и Левого блока из Португалии подписали соглашение о создании собственного европейского политического движения «Сейчас – народ», открыто призвав к «гражданской революции» в Европе. Отметим, что на сегодня в своих странах все указанные движения являются наиболее влиятельными силами в радикальном левом спектре. Как отмечает сокоординатор французской Левой партии Эрик Кокрель, «мы были и остаёмся сторонниками единства тех левых и оспаривающих сил, которые, в действительности, ставят под вопрос нынешнюю доминирующую систему и ту модель Европы, которая господствует». В учредительной декларации движения «Сейчас – народ» говорится о том, что это объединение готово к сотрудничеству и совместной борьбе за социальную справедливость и за мир, за то, чтобы сделать экологию и права человека приоритетными.

Ж.-Л. Меланшону и его сподвижникам удалось убедить войти в новое движение ряд североевропейских левосоциалистических партий и датский Красно-зелёный альянс, которые, как и португальский Левый блок, одновременно входят в состав ПЕЛ. С учётом того, что ни «Подемос», ни «Непокорённая Франция» точно не готовы идти на предстоящие европейские выборы под «лейблом» ПЕЛ, следует признать, что над этой панъевропейской партией нависла реальная угроза раскола и частичной дезинтеграции. С другой стороны, очевидно, что и движению «Сейчас – народ» не удастся собрать под свои знамёна все радикальные левые силы «Старого Света».

По-прежнему глубоко расколото европейское коммунистическое движение. Если партии еврокоммунистической традиции (прежде всего из романской части Европы) активно работают в ПЕЛ, то с другими «отрядами» этого движения дело обстоит по-разному. Те, кто занимает внутри этого движения условно «центристскую» позицию (типа киприотской АКЕЛ или Компартии Чехии и Моравии) готовы взаимодействовать с ПЕЛ по разным направлениям, принимать участие в инициируемых «евролевыми» форумах, работать с ними в общей группе в Европарламенте. Но при этом ни в прошлом, ни сейчас такие коммунистические партии не хотят связывать себя ни организационными, ни политическими рамками с теми силами в ПЕЛ, которые не относятся к коммунистическому спектру. Ну а те, кого относят в Европе к «твердокаменным» коммунистам (в частности, речь о греческой компартии), открыто выступают против любого сотрудничества с «социал-реформистами», утверждая, что «эти левые партии являются опорой империалистических союзов (НАТО, ЕС) и транснациональной буржуазии». Одновременно, это тоже абсолютно очевидно, о некоем общем коммунистической транснациональном проекте в масштабе ЕС говорить также в нынешних обстоятельствах не приходится.

Крайне левые силы в ЕС переживают системный кризис и в большинстве стран-членов эти партии находятся в тяжелейшем состоянии. Любопытно, что на европейских форумах левых сил, созывавшихся преимущественно по инициативе ПЕЛ в 2017 и 2018 гг., партии троцкистской традиции попросту отсутствовали. Попытки более «мягких» из числа крайне левых (как, например, французской Новой антикапиталистической партии и союзных ей в ЕС структур) ассоциироваться с португальским Левым блоком или датским Красно-зелёным альянсом в некое дееспособное европейское политическое объединение ничем не закончилось.

Очевидно также, что в стороне от «блоковой» конкуренции радикальных левых останутся и левые сепаратистские партии. В ряде регионов европейских государств их влияние весьма велико. Как говорил мне ещё несколько лет назад один из руководителей Республиканской левой Каталонии Ллуис Сальвадо, «идеологически мы близки к левой социал-демократии, но реальная европейская политика заставляет многих сторонников независимости своих регионов через Европейский свободный альянс блокироваться с европейскими «зелёными».

Конечно, на начало января 2019 г. мы можем лишь умозрительно предполагать, каким же в конечном итоге будет «пейзаж перед битвой» к евровыборам-2019. Но та информация, что имеется на сегодня, говорит со всей очевидностью о том, что радикальные левые силы «Старого Света» пойдут на них явно не в едином строю…