Бурый медведь и красный губернатор

В преддверии нового года Интернет заполнили публикации о страшном событии. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко застрелил медведя.

Зоозащитники буквально встали на рога. Руководителя сибирского региона обзывали живодером, браконьером и даже убийцей, призывая на его голову всевозможные кары. Причем возмущением сетевых комментаторов история не ограничилась. Подключились депутаты, государственные чиновники, а главное — силовые структуры. За несчастное животное вступились следственные органы: возбуждено уголовное дело.

Однако странно. Выстрел по медведю был сделан ещё в начале 2017 года. Потребовалось около двух лет, чтобы развернуть кампанию всеобщего возмущения.

Причем первый информационный заход относится уже к началу сентября 2018 года, а в конце декабря всё повторилось, как будто новость была свежей и сенсационной.

Могу предположить, что зоозащитники действовали совершенно искренне. Я тоже не люблю, когда обижают животных. Правда, медведи в Сибири не совсем плюшевые и не похожи на Винни Пуха, но, куда деваться, их интересы тоже кто-то должен защищать. И я готов поверить, что звери вызывают, порой, больше симпатии и сочувствия, чем люди. Ну, по крайней мере, некоторые из людей.

Конечно, пресс-служба губернатора Левченко ещё в сентябре дала свою интерпретацию случившегося. Застрелен был угрожавший жителям медведь-шатун, а охота была легальной. Кто-то может сомневаться в данной версии, но по странному стечению обстоятельств её вообще не упоминают. Объяснения, идущие из Иркутска, не опровергают, не анализируют, а просто игнорируют.

Гнев по поводу судьбы медведя занимает в сети куда больше места, чем любая другая новость из Иркутска.

Хотя тут как раз есть о чем поговорить. Начнем с того, что до сентября 2018 года член КПРФ Левченко был первым и единственным губернатором, избранным на свой пост за счет протестного голосования против действующего главы региона. А за три года правления новый руководитель области не только сумел резко улучшить финансовую ситуацию, но и начал проводить политику, нацеленную на восстановление социального государства. Администрация «красного губернатора» предотвратила повышение тарифов на электроэнергию для населения, активно принялась за создание рабочих мест, организовала региональный комитет по планированию. И самый ужасный грех: Левченко, единственный из всех региональных лидеров России, публично выступил против пенсионной реформы.

Трудно сказать, что вызывает у правительственных чиновников большее раздражение: то, что губернатор позволяет себе высказывать неугодные мнения или то, что дела в области идут до неприличия хорошо. Мало того, что либеральных экспертов, работающих на Кремль, в Иркутске не слушают, так это непослушание ещё и дает позитивные результаты.

В сентябре 2018 года, уже после первой волны «медвежьего» скандала, «Единая Россия» потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание области.

Рассказы про медведя никак не поколебали рейтинг Левченко среди иркутян.

Ясное дело, нынешняя «иркутская история» дает поводы не только для оптимизма и умиления. Федеральная партия власти свои позиции в региональном парламенте удержала — за счет переманивания голосов представителей других фракций (типичная для российской провинции история, когда оппозиционные партии набирают голоса избирателей на критике ЕР, а потом игнорируют волю граждан). Да и в социально-экономической сфере можно обнаружить не только победы.

Социализм в одной отдельно взятой области построить невозможно, тем более, что и с целой страной не так уж успешно всё вышло. Но в этом-то и суть вопроса: процесс, начатый в одном регионе, грозит распространиться на другие, дать толчок куда более масштабным переменам, касающимся не только жителей Иркутской области. После сентябрьских выборов 2018 года ситуация изменилась. Примеру иркутян могут последовать соседи. Ещё в трех регионах кремлевских назначенцев на посту губернаторов сменили люди, избранные по воле населения. А выборы осенью 2019 года могут принести федеральной власти новые неприятные сюрпризы. Не удивительно, что в таких условиях Левченко становится для правительства не просто раздражителем, но и реальной угрозой.

Медведя, конечно, жалко. Даже если и был он шатуном и представлял опасность для жителей. Всё же зверю не повезло. Другие вот шатаются где попало, людоедствуют, и ничего им не делается.

Единственное, что радует в данной истории, это то, что обращаясь снова и снова к теме медведя, пропагандисты демонстрируют отсутствие других, более серьезных сюжетов. Иркутский губернатор уже три года под микроскопом. Местная пресса каждый день обрушивается на него с критикой (да, да, в Иркутской области, в отличие от некоторых других регионов, существует свобода печати). И тем не менее за всё это время ничего более серьезного, кроме «медвежьего дела» ни накопать, ни организовать не смогли.