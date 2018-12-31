Марксизм и переосмысление не всерьёз

Рецензия на книгу Я. А. Пляйса «Марксизм и социальные революции в России»

Несмотря на то, что марксизм как одна из ведущих европейских интеллектуальных традиций постепенно прошёл научную реабилитацию в постсоветской России, количество научных публикаций, посвящённых наследию К. Маркса и его многочисленных последователей, относительно невелико. Вследствие чего любое научное исследование по данной тематике неизбежно привлечёт внимание заинтересованных читателей. Причём на этот раз публика может ознакомиться не с очередным публицистическим очерком от нового «непризнанного гения», а с реальной научной монографией, написанной серьёзным академическим исследователем, политологом и историком, доктором политических наук Я. А. Пляйсом.

Сама книга, как можно понять из названия, посвящена критическому анализу марксистской концепции революции, что неизбежно нас отсылает к 100-летнему юбилею революции и 200-летней годовщине рождения К. Маркса. Если после прочтения словосочетания «критический анализ» у вас сразу возникают негативные эмоции, связанные с «ревизионизмом», то эта книга явно не для вас, поскольку автор действительно стремится узнать, насколько марксизм соотносится с современной эпохой. Стоит сказать, что Пляйс старается подходить к предмету своего исследования достаточно объективно, избегаю каких-либо однобоких оценок. Причём на крупные достижения в области теоретического переосмысления автор ни в коем случаи и не претендует. Также книгу отличает доступный (без ущерба для анализа) язык и небольшой объём, что для многих явно окажется преимуществом.

К большому сожалению, на этой положительной ноте все плюсы данной книги заканчиваются, вследствие чего мы переходим к её минусам. Начнём с того, что данная книга является сборником статей из научных журналов и докладов на конференциях. Об этом можно легко догадаться по многочисленным теоретическим самоповторам и странной структуре монографии, где у каждой главы (совсем небольшого объёма) есть заключение. В ряде глав автор сам и подтвердил мою догадку [стр. 47 и 62]. Безусловно, существует множество отличных научных и философских работ, созданных как сборник статей, лекций и тд. Уточню, что в случаи построения подобных работ, составные части текста не должны повторять друг друга и соотносится с тематикой исследования, чего в данной работе, порой не достаёт.

Однако основная же проблема данной книги вовсе не в её структуре, а в феномене «изобретения велосипеда», что является весьма распространенным в социальных и гуманитарных дисциплинах. Суть данного феномена заключается в том, что конкретный исследователь (намеренно или ненамеренно) игнорирует другие ключевые исследования по рассматриваемой теме. Стоит сказать, что автор, безусловно, ссылается на ряд работ, посвящённых марксизму (в особенности на книгу Б. Ю. Кагарлицкого [стр. 23] и Ж. Аттали), одного для подобной темы этого ничтожно мало. Представители западного марксизма в монографии Пляйса не упоминаются в принципе, хотя текстов, посвящённых теоретическому осмыслению русской революции, на Западе было написано множество. Причём я здесь даже не говорю о непереведённых работах по той причине, что и переведённых на русский язык в книге не наблюдается.

Но даже если мы полностью проигнорируем иностранные источники по марксистской теории, то выяснится, что и у нас в стране по данной теме существует масса статей и книг. В частности, один из крупнейших советских историков философии академик РАН Т. И. Ойзерман посвятил данной теме множество работ, квинтэссенцией которых, стали книги «Марксизм и утопизм» и «Оправдание ревизионизма». Причём, в отличие от автора рассматриваемой монографии, Теодор Ильич рассуждает о марксистской концепции революции много и профессионально (в частности, использует тексты Маркса и Энгельса в оригинале).

Причём ведь можно обнаружить ряд интересных мыслей и тезисов в книге Я. А. Пляйса, в особенности его тезис о том, что ведущим классом новой революции должен стать не класс наёмных работников (потому, что они лишены собственности), а новый класс, который должен возникнуть вследствие новой технологической революции [стр. 112]. При всей противоречивости данного изречения должен сказать, что это действительно интересная точка зрения. Беда лишь в том, что нигде в книге она не раскрывается, оставляя читателя с размышлениями о том, что же автор имел в виду.

Внимательный читатель скорее всего задастся вопросом о том, почему столь авторитетный учёный подошёл к данной теме так непрофессионально. Лично у меня ответа на данный вопрос нет, но подобный пример является отличной демонстрацией того, что любая сфера научных исследований (в частности, история философии) требует очень серьёзной подготовки, что не всегда удаётся совмещать с иными научно-исследовательскими сферами.

Однако несмотря на всё вышесказанное, сам выход данной книги я всецело приветствую,= по той причине, что даже подобные работы могут пробудить интерес у читателей к изучению современного марксизма как такового. Благо, что в нашу эпоху проблемы поиска литературы стоят уже не так остро.