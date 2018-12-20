Выборы без нарушений, по версии Кожемяки

Единственное серьёзное нарушение на выборах власть считает проигрыш их кандидата. Выборы в Приморье были бы рядовым событием, если только эти выборы не проходили после скандального второго тура выборов 16 сентября.

Понятное дело, Путин и правительство завалили край обещаниями, Кожемяка не исчезал с экранов телеканала «Россия24-Приморье». Этим можно объяснить 61,88% голосов. Но это никак не объясняет явку на выборах — 46,34%. Это почти каждый второй пришёл и проголосовал.

Как активно голосуют в Приморье, явка составляет:

Выборы в Президенты 2004 — 65,95% Выборы в Президенты 2008 — 64,23% Выборы в Президенты 2012 — 64,14% Выборы в Президенты 2018 — 61,1% Выборы в ГосДуму 2003 — 45,96% Выборы в ГосДуму 2007 — средняя 58,22% (север — 63,33%, юг — 53,1%) Выборы в ГосДуму 4 декабря 2011 — 48,62% Выборы в ГосДуму 18 сентября 2016 – средняя 37,36% (по федеральному избирательному округу) Выборы в ЗакСобрание Приморья 2006 — 39,42% (по пропорциональной системе выборов) Выборы в ЗакСобрание Приморья 4 декабря 2011 — 48,22% (по единому округу) Выборы в ЗакСобрание Приморья 18 сентября 2016 — 36,96% (по единому округу) Выборы досрочные в Губернаторы 2014 — 40,05% Выборы досрочные в Губернаторы 9 сентября 2018 — 30,23% Выборы второй тур в Губернаторы 16 сентября 2018 — 35,43% Выборы повторные в Губернаторы 16 декабря 2018 — 46,34% Объединения дня выборов: Выборы в ГосДуму 4 декабря 2011 — 48,62% Выборы в ЗакСобрание Приморья 4 декабря 2011 — 48,22% (по единому округу) Выборы в ГосДуму 18 сентября 2016 – средняя 37,36% (по федеральному избирательному округу) Выборы в ЗакСобрание Приморья 18 сентября 2016 — 36,96% (по единому округу)

У приморцев, как и у граждан России, есть чёткая иерархия ценности выборов, что отражается в самой явке. За снижением уровня власти, снижается сама явка, следовательно, выборы нижнего уровня не могут иметь явку выше федерального. Отличительный пример, когда выборы в федеральные органы совмещаются с региональными выборами, только в таком случае может достигаться одинаковая явка. Но ни как не выше, а даже на пол процента будет ниже, как мы видим по выборам в ГосДуму и ЗакСобрание. Поэтому можно установить закономерный порог явки регионального уровня в Приморье в 40%. Как мы видим по выборам в губернаторы 2014 года, когда опять вернули выборы в губернаторы, создалась иллюзия выбора и это позволило мобилизовать граждан.

Выборы же в 2011 году были самыми грязными выборами в истории России.

Скорей всего, власть рассчитывала на явку предыдущих выборов, но она оказалась резко ниже, что в итоге вскрыло фальсификации. Уровень фальсификации зависит от уровня явки и числа избирательных участков, чем того и другого больше, тем легче потасовывать факты. Получается, выборы Кожемяки, а именно так эти выборы и нужно называть, при явке 46,34% мало того, что такая явка федерального уровня, то есть в крае должен был быть ажиотаж выборов, которого не было, так эта явка напоминает явку самых грязных выборов в истории России 2011 года — 48,22%.

Мы можем понять, что на выборах второго тура возник ажиотаж, видимость политической борьбы, и явка увеличилась на 5%. Но шумиха вокруг выборов подорвала доверие, после этого явка всегда снижается. Например, падение явки на выборах в губернаторы, когда эйфория по поводу выборов главы региона спала, и всем стало понятно, что и избранные губернаторы, все равно остаются вассалами президента, то соответственно на выборы пришло на 10% меньше граждан. Мы видим такое же падение доверия к выборам в ГосДуму после нашумевших грязных выборов 2011 года, явка в 2016 году сократилась не менее чем на 10%. А тут апатия к выборам у приморцев, отсутствие видимости политической борьбы и вообще выбора кандидатов, а явка составила федерального уровня. И эти выборы без серьёзных нарушений?!

Но это ещё не все. Такая высокая явка никак не отразилась на оппонентах.

9 сентября в общей сумме за оппонентов Тарасенко было 14,97% избирателей (не путать с голосами, которые высчитываются из явки, тех кто пришел на выборы), за самого Тарасенко – 14,08%. 16 сентября — 17,03%, а за Тарасенко — 17,55%, это, конечно, связано с тем, что явка увеличилась на 5%, и даная явка одинаково отразилась на обоих кандидатов. Но 16 декабря — 15,81% избирателей. Кандидат от партии «За женщин России» скорей нужна была для размывания голосов, она же баллотировалась от партии «Единая России» в Думу города Владивостока, на этих выборах за неё проголосовали 1,76% избирателей. Получается, мало того, что люди, которые не ходили на выборы, массово пошли на выборы голосовать за Кожемяку, так ещё люди, которые во втором туре голосовали за Ищенко, это порядка 1,22%, решили проголосовать за Кожемяку.

Нужно понимать люди голосуют не за КПРФ и не за ЛДПР, они голосуют против власти. За Ищенко в первом туре было 7,45% избирателей, во втором туре — 17,03%, 16 декабря за кандидата от ЛДПР, Андрейченко — 11,67%, хотя за него же 9 сентября было только 2,8% избирателей. Если сложить в первом туре голоса Ищенко и Андрейченко, то получим 10,25%, что приближает к количеству за Андрейченко 16 декабря.

И очень чудесное изменение за кандидатов от власти. За Кожемяку 28,68% избирателей края, а за Тарасенко было только 14,08% избирателей. Что такого сделал Кожемяка за три месяца, чтобы его рейтинг вырос на 100% по отношению к популярности Тарасенко, который временно занимал должность губернатора края почти год?!

И последний штрих. Если мы сопоставим разницу между губернаторами и разницу явки, то получим вот что. Разница между Тарасенко и Кожемяки составляет 14,6%. А разница между явкой 16 декабря и явкой 9 сентября — 16,11%, с 16 сентября — 10,91%, средняя 13,51%.

Ровным счётом, количество голосов Кожемяка набрал за счёт липовой явки. И эти выборы без серьёзных нарушений?!

Кожемяка обладает магией обмана, маэстро фальсификации выборов. Так старался, чтобы его не разоблачили, что аж перестарался. Конечно, было множество мелких нарушений, которые по отдельности не заметны, но их суммарный эффект погрешности просто зашкаливает. Можно смело утверждать, что Кожемяка — это губернатор-самозванец, сам себя выбрал.

Выборы в Приморье 2018 года — это историческое событие, в котором начальство пошло на сознательный подрыв конституционного строя ради сохранения власти, пусть уже и незаконной. Ведь саботаж выборов пострашней, чем деятельность тех, кто призывает не ходить на выборы, потому что фактически нарушают конституцию. Никто не был наказан за срыв конституционных прав граждан, то есть нарушение было, а виновных нет. Даже не распустили избирательную комиссию, при которой выборы 16 сентября были саботированы. А чего им боятся, когда за их спиной стоит гарант конституции — президент. Так что если выборы что-либо меняют, их власть просто-напросто отменяет. Вы до сих пор верите, что такими выборами можно что-то в России изменить?