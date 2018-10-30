День Комсомола или политический Хэллоуин?

Ну вот и прошло столетие комсомола… Теперь можно, не задевая чьи-то чувства и эмоции, подвести итоги.

Действительно, 29 октября — очень трогательный праздник для людей, оставшихся верными идеалам юности, и для нынешней левой молодежи. Наверное, это и очень важный юбилей для миллионов обычных обывателей, которым сейчас по 50-70 лет. В эти дни они вспоминали свою молодость и постили в социальных сетях разные красивые и идеологически верные картинки. Что безусловно очень хорошо, ведь ностальгия по СССР – это благоприятный фон для роста левых настроений в обществе.

Однако с размахом отмечали этот день и совершенно иные люди… Благодаря которым ВЛКСМ в конце 80-х – начале 90-х потерпел просто сокрушительное фиаско. Ведь как не ругай партийную номенклатуру, но заметная ее часть в 90-е годы была в оппозиции к новой власти и защищала старые советские ценности, как она их понимала. Как ни ругай наши профсоюзы, раздававшие путевки и служившие «отстойником кадров», но на низовом уровне профсоюзные работники тогда участвовали в общем протестном движении. А вот ВЛКСМ в начале 90-х просто тихо слился…

Слился, но тут же дал новой, буржуазной России очень большое количество олигархов, банкиров и прочих предпринимателей. Он дал еще большее количество исполнительных, вышколенных чиновников, особенно в провинции, ставших пламенными единороссами. Да кого только не дал ВЛКСМ горбачевского разлива! В Карелии многие журналисты из редакции республиканской комсомольской газеты стали такими лютыми антисоветчиками и антикоммунистами, что некоторые до сих пор успокоиться не могут, все «разоблачают». Я даже знаю одного сельского священника, регулярно выступающего с антикоммунистическими проповедями перед своей пожилой паствой. Тоже бывший секретарь комсомольской организации.

Нет, конечно остались люди, которые сохранили верность принципам. Но это одиночки. Есть еще большее количество людей, просто приличных, которые нигде не участвуя, просто не плюют в колодец, из которого когда-то пили. Но в целом идейная трансформация комсомольской номенклатуры 80-х поражает.

Помнится, бывший карельский губернатор очень пафосно поздравил своих подчиненных 29 октября: «Как бы ни относилась к этому сегодня молодежь, но комсомол был школой воспитания, школой кадрового роста… И сегодня, думаю, то хорошее, что было в комсомоле, нужно брать за основу при подготовке кадрового состава, плановости работы». Ведь четко по Фрейду! «Все то хорошее, что было». Нет, не идеология, учившая честности и самоотверженности. Не работа на комсомольских стройках. Не куча бесплатных дел. «Школа кадрового роста»!

Да, за это все современные российские бюрократы любят комсомол, и с размахом празднуют его. Кадровый рост – в этом главный смысл позднего ВЛКСМ.

Но в таком случае этот праздник превращается в своеобразный «политический Хэллоуин», когда вся эта публика на один вечер натягивает на себя личины «идейных комсомольцев», «энтузиастов», поет песни, которые порой камня на камне не оставляют от реальных принципов их нынешнего существования. Да, это типично российский «политический Хэллоуин». Выходит действительно страшно. Страшно неприятно. Или страшно смешно.

Когда-то у нас был героический комсомол. Но то было очень давно, во времена, которые подавляющая часть населения России просто не помнит. Зато многие люди моего поколения помнят совсем другой ВЛКСМ: формализм, унылые собрания, карьеризм “вожаков”. Вот только представьте, сколько нормальных, искренних людей ВЛКСМ 80-х годов с его циничными и лицемерными деятелями отвратил от коммунистических идей! Огромную массу! И значит – тот ВЛКСМ потерпел политическое фиаско.

Приходится признать, что во всем многообразном советской опыте, нужном для современных коммунистов, как раз опыт молодежной организации несет в себе больше всего негативного, того, от чего нужно было отказываться. Жестко централизованная, бюрократическая структура, в которой молодые активисты в первую очередь учились делать карьеру, и которая в критический момент просто развалилась. В 80-е ВЛКСМ не выполнил свою главную функцию по воспитанию и организации молодежи. Более того, в какой-то своей части он работал уже против советской системы.

А праздник… праздник пускай остается. Праздник все-таки наш.