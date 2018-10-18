Столетний юбилей российского комсомола пробудил интерес не только к героической и одновременно трагической судьбе РКСМ – ВЛКСМ, но и к личностям тех, кто стоял у его истоков, тех, кто заложил основы коммунистического молодежного движения в нашей стране, кто сам с оружием в руках защищал cоветскую власть. Не случайно в образном ряду одного из самых юных душой поэтов-романтиков прошлого века Михаила Светлова увековечен образ той, которая осталась в памяти Михаила Аркадьевича на всю жизнь: «И девушка наша проходит в шинели…»

Эту строку известного стихотворения «старого комсомольца двадцатого года» вполне можно применить и к Римме Яковлевне Юровской, первой женщине на посту секретаря ЦК РКСМ. Она родилась 27 сентября 1898 года в Феодосии в семье часового мастера Якова Михайловича Юровского, большевика, члена РСДРП (б) с августа 1905 года, после победы Октябрьской революции – видного чекиста, коменданта «Дома Ипатьева» в Екатеринбурге и одного из главных участников казни Николая II и его приближённых. До самого конца глубоко преданный идеалам Октябрьской революции, даже на смертном одре большевик Юровский думал о Ленине и его деле: «Дорогие Женя и Шура! – писал он своим детям незадолго до смерти из Кремлёвской больницы. – 3 июля по новому стилю мне минет шестьдесят лет. Так сложилось, что я вам почти ничего не рассказывал о себе, особенно о моем детстве и молодости… Сожалею об этом. Римма может вспомнить отдельные эпизоды революции 1905 года: арест, тюрьму, работу в Екатеринбурге. В грозе Октября судьба повернулась ко мне самой светлой стороной… много раз видел я и слышал Ленина, он принял меня, беседовал со мной и как никто другой поддерживал меня в годы моей работы в Гохране. Мне посчастливилось близко знать вернейших учеников и соратников Ильича – Свердлова, Дзержинского, Орджоникидзе. Работать под их руководством, соприкасаться с ними по-семейному… Судьба меня не обидела: если человек прошел три бури с Лениным и ленинцами, он может считать себя счастливейшим из смертных… Хотя я смертельно устал от моих болезней, мне всё ещё кажется, что вместе с вами буду участвовать в будущих грядущих событиях, обнимаю вас, целую Римму, жен ваших и внуков моих. Отец».

В 1904 году семья Юровских переехала в Томск. Здесь Яков Юровский занимался распространением марксистской литературы, вёл дела подпольной типографии, был арестован царской охранкой, а после освобождения из-под стражи был выслан из Томска с правом выбора места проживания. Так семья Юровских оказалась в Екатеринбурге, где отец открыл часовую мастерскую и фотоателье. Как дочери известного противника сословной монархии, Римме Яковлевне долго не удавалось продолжить образование. Лишь после начала империалистической войны, когда её отец был призван в ряды царской армии, она смогла поступить в женскую гимназию, где и начала свою революционную деятельность. Поскольку её родители – Яков Михайлович и Мария Яковлевна – были большевиками, то выбор партии для Риммы не стоял: 4 апреля 1917 года она вступила в ряды РСДРП (б).

Тогда же, сразу после свержения царизма в различных регионах России начали возникать молодежные большевистские организации. Была создана подобная и при Екатеринбургском комитете РСДРП (б), которую возглавила восемнадцатилетняя Римма Юровская. «Я помню первое собрание нескольких десятков юношей и девушек, которые создали первую организацию – молодежную – при партийном комитете большевиков в Екатеринбурге, ныне Свердловске, – вспоминала уже почти шесть десятилетий спустя ветеран комсомола. – И вот на этом собрании меня выбирают председателем. Выбрали меня не потому, что знали меня, за мной не было ещё никаких дел. Но меня выбрали потому, что я была дочь старого большевика. Так и сказали: “Она дочь большевика, ей можно верить!”». Уже в августе 1917 г. при создании Уральского Социалистического союза рабочей молодежи товарищ Юровская была избрана председателем союза. Активно участвовала в установлении советской власти на Урале. Стараниями белобандитов и интервентов в России разгоралась гражданская война. Большевичка Юровская уходит в составе «красной сотни молодежи» в отряде Ивана Михайловича Малышева на Восточный фронт против поднявшего антисоветский мятеж атамана Дутова. Служит сестрой милосердия в красных частях. Затем – кровавые бои с белочехами и каппелевцами. Показавшая не только личную храбрость и преданность делу революции, но и незаурядную организационную хватку медсестра Юровская переводится на работу в политотдел 3-й Красной Армии. Именно тогда она и была избрана делегатом I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи, где и было 29 октября 1918 года провозглашено создание Российского Коммунистического союза молодежи (РКСМ). На съезде товарищ Юровская была избрана членом ЦК РКСМ.

Советская республика задыхалась в кольце врагов. На Восточном фронте наступали колчаковцы. После взятия ими Перми в декабре 1918 года Уральский обком комсомола был эвакуирован в Вятку. На новом месте Римма Юровская занимается организацией первого губернского съезда комсомола, который состоялся в середине февраля 1919 г. На съезде была избрана первым секретарем вятского губкома РКСМ. Под её руководством из комсомольцев Вятки была создана «боевая дружина» в помощь губернской ЧК, где не хватало оперативников и исполнителей. Как вспоминала впоследствии Римма Яковлевна, «из комсомольцев была создана боевая дружина. Руководил ею товарищ Жернаков, вел военное обучение товарищ Малкин; оба они имели военную подготовку, работали в ЧК. Дружина привлекалась к патрулированию по городу и выполнению различных оперативных заданий, связанных с подавлением местных контрреволюционеров, поднимавших голову то там, то здесь. Круглые сутки дежурили дружинники на своем посту». Не случайно в 1986 году одна из улиц города Кирова (Вятки) получила имя Риммы Юровской…

Летом 1919 года от колчаковских банд был освобождён Урал, и товарищ Юровская вернулась в Екатеринбург. Именно уральских комсомольцев представляла она на II съезде РКСМ, после которого и была избрана секретарем ЦК комсомола. Всего же Римма Яковлевна Юровская избиралась делегатом I, II, III съездов РКСМ и – уже как ветеран комсомола – XIV, XVI, XVII съездов ВЛКСМ, а также IX съезда РКП (б). После годичной работы секретарем ЦК РСКМ ещё год возглавляла бюро ЦК РКСМ в Ростове-на-Дону. Затем направлена ЦК РКП (б) на учёбу в Коммунистический университет им. Свердлова. Доучиться полный срок не пришлось: в 1924 году, в разгар обострения внутрипартийных дискуссий её направили на руководящую партийную работу туда, где товарища Юровскую хорошо знали и ценили, на Урал, а через десять лет – в Воронеж.

После принятия новой Конституции СССР в нашей стране началась административно-территориальная реформа, связанная с разукрупнением краёв, созданием новых областей, чтобы власть была ближе и доступнее людям. Так, Азово-Черноморский край был поделен в 1937 году на Краснодарский край и Ростовскую область. На Дон по рекомендации секретарей ЦК ВКП (б) товарищей Н. И. Ежова и Л. М. Кагановича и последующему решению оргбюро ЦК ВКП (б) в качестве заведующей промышленно-транспортным отделом Ростовского горкома ВКП (б) и была направлена товарищ Юровская. За почти год своей работы в Ростове-на-Дону завотделом сделала немало полезного для развития сельскохозяйственного машиностроения и оборонных отраслей. Но 31 января 1938 года начальник УНКВД СССР по Ростовской области комиссар госбезопасности третьего ранга Яков Абрамович Дейч был отозван в Москву, а на его место заступил старший майор госбезопасности Герман Антонович Лупекин. Последний из карьеристских побуждений стал фабриковать дело о «троцкистском заговоре» в области. До руководства обкома ВКП (б) Лупекину и его подручным было не дотянуться: первый секретарь обкома Ефим Георгиевич Евдокимов был членом ЦК большевистской партии, его хорошо знал Сталин и очень любил и ценил Ежов, второй секретарь обкома Борис Александрович Двинский пришёл на свой пост и вовсе из личного секретариата Сталина. Поэтому Лупекин начал хватать партийцев рангом поменьше. В марте 1938 года был арестован почётный чекист Дейч, тогда же в Ростове-на-Дону была взята и товарищ Юровская.

На следствии Римма Яковлевна вела себя мужественно, как и другие арестованные. Комиссар госбезопасности Яков Дейч был забит до смерти на допросе в тюрьме 27 сентября 1938 года. Для бериевских методов следствия (Берия с августа 1938 года руководил органами госбезопасности в системе НКВД СССР, в ноябре стал наркомом) это был случай не единичный: такая же судьба, к примеру, постигла 21 марта 1939 года майора госбезопасности Григория Сергеевича Хорхорина, телеграфиста Смольного в октябрьские дни 1917 года (товарищи отзывались о нём как о «большой умнице и опытном оперативнике»), 9 ноября 1938 года Маршала Советского Союза Василия Константиновича Блюхера… Поскольку никаких показаний против Юровской товарищ Дейч и иные товарищи не дали, она была осуждена «всего лишь» на восемь лет лагерей. До 1946 года находилась в заключении в Карагандинском лагере, после чего работала до 1950 года начальником участка совхоза лагеря. С 1950 года – работала экономистом МТС в Южном Казахстане, в совхозе Пахта-Арал. В феврале 1956 года была полностью реабилитирована в судебном порядке, месяц спустя восстановлена в рядах КПСС с прежним партийным стажем.

Поскольку её лично хорошо знали члены президиума ЦК КПСС К. Е.Ворошилов, Л. М. Каганович и В. М. Молотов, вопрос решился довольно быстро. Как персональный пенсионер союзного значения, Римма Яковлевна жила в Ленинграде, вела большую работу по созданию летописи развития комсомола, восстановлению исторической справедливости, рассказу о комсомольских традициях прежних лет. Я сам не раз слышал её слова по ленинградскому радио в 1970-е годы и хорошо помню, сколько несгибаемости и преданности идеалам Октября было в этой уже немолодой и прожившей сложную, полную лишений жизнь женщине.

Римма Яковлевна Юровская ушла из жизни 6 сентября 1980 года. Светлая память о том, кем она была и что сделала для нашей страны, сохраняется и поныне.