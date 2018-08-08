Как на кладбище либералы с казаками повздорили

5 августа, на мемориальном кладбище Сандармох под Медвежьегорском, в Карелии, традиционно прошли Дни памяти жертв Большого террора 1937-1938 годов. Как считается, это место расстрела так называемого «первого этапа» заключенных с Соловков и местных заключенных, обнаруженное в 90-е годы. Хотя есть и другая версия, во всяком случае имеющая право на существование — что здесь могли быть захоронены и пленные красноармейцы, умершие или убитые в финском плену в 1941-42 годах.

Как сообщили некоторые СМИ, в прошедшие выходные на поминальном мероприятии в Сандармохе местные казаки не на шутку повздорили с представителями либеральной общественности. Некоторые заголовки были громкими: «Казаки устроили потасовку в Карелии в День памяти жертв репрессий: «Толстяк с нагайкой даже попытался напасть с кулаками». Или даже – «Казаки пытались сорвать акцию памяти жертв Большого террора».

При всей моей нелюбви к представителям данного реконструкторского движения, должен констатировать, что либеральные журналисты казаков все же сильно оболгали. Ведь последние ничего не хотели срывать, более того – они тоже приехали помянуть жертв 1937 года из числа казаков! А именно – тех белоказачьих офицеров, что несколько лет вели войну против Советской власти, зачастую за деньги и с оружием иностранных держав, потом попали под амнистию, но в конце концов не избежавшие «37-го».

Фактически конфликт произошел из-за того, что казаки стали громко возмущаться, когда выступавшие на мероприятии представители либеральной общественности свернули на современные политические темы. В частности, один из них заявил о том, что современная российская власть «унаследовала преступления советской власти и продолжила их». Тогда казаки и кинулись, по традиции, верноподданнически, на ее защиту с криками “хватит врать”. Мол, Сандармох – это не то место, которое нужно использовать для политической агитации. В принципе, их позиция понятна.

К счастью, траурное мероприятие на кладбище обошлось без рукоприкладства. Но этот случай еще раз показывает, что сам факт расстрела в Сандармохе – только повод для актуальных политических разборок. Можно говорить о показательном цинизме обеих сторон, не желающих разбираться в реальной истории.

Просто между ними есть различия. Для одних “37 год” — это один из ключевых моментов официальной идеологии нынешнего буржуазного государства. Такой пугающе-охранительский. Ведь все эти действительно трагические события можно использовать для укрепления нужной стабильности: «Вы что, нового 1937 года хотите? Не хотите, так терпите!» Но это, так сказать, элемент для внутреннего пользования.

Однако комплекс в Сандармохе, по инициативе руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, ныне находящегося под следствием по очень нехорошей статье УК РФ, имеет международное значение. Как говорил сам господин Дмитриев:

— Что я делаю в Сандармохе? Я воспитываю народ. Беру какой-нибудь народ, объясняю им: тут ваши братья убиты, похоронены. Вы же один народ, только вы живые, а они мертвые. Что же вы, сволочи, памятник им не поставите!

В итоге его деятельности в Сандармохе установлены памятники представителям отдельных национальностей. Украинцам, литовцам, грузинам, полякам, эстонцам… И ничего, что, например, между расстрелянными здесь многочисленными бывшими петлюровскими офицерами и деятелями Директории, и украинскими же членами РКП(б) из числа троцкистов не было ничего общего. Кроме того, что в годы гражданской войны они воевали друг против друга. Не говоря уже об евреях с Украины, которым эти петлюровцы устроили резню.

Понимаете замысел? Представители каждого народа должны приезжать в карельский Сандармох, к «своим» памятникам, бередить свои «национальные раны», повышать уровень чувства национальной обиженности, который у многих и так зашкаливает. Ну и искать виновных. А виновные кто? Хочешь – не хочешь, а виновные – советские русские. Или просто русские…

Поэтому, когда в каждую годовщину, 5 августа, сюда приезжают люди с украинскими, литовскими и прочими флагами, в сопровождении дипломатов из стран НАТО, все это приобретает оттенок чисто политической манифестации. Из национальной трагедии сделали фарс и, вдобавок — мощное оружие идеологической войны.

И получается, что только левые заинтересованы по-честному, без подтасовок и истерик, разбираться в тех крайне сложных событиях.