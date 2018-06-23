Карелия: протест против оптимизации приобретает новое качество

19 июня в карельском городе Питкяранта прошел митинг протеста против оптимизации социальной сферы. На него собралось почти 200 человек, что для карельского райцентра довольно много. Возможно, протестная акция собрала бы больше людей, если бы не проливной дождь и холодный ветер, ведь подписи под обращением поставили больше полутора тысяч человек. Это обращение хорошо обрисовывает главную проблему Питкяранты:

«Мы, жители города Питкяранта просим срочно принять меры к недопущению закрытия родильного отделения ГБУЗ Питкярантское ЦРБ. На данный момент в городе и в районе, с оказанием медицинской помощи беременным женщинам сложилась критическая ситуация.

В ЦРБ острая нехватка специалистов, оборудования и лекарств. За оказанием медицинских услуг, а именно, сдача необходимых анализов, УЗИ, скрининг, вынуждают обращаться в другие медицинские учереждения, находящиеся в республиканском центре или в соседних районах.

С 1 июля 2018 года родильное отделение, по решению администрации ЦРБ закрывается, что вынудит рожениц выезжать на роды своими силами в республиканскую больницу, находящуюся в 200х километрах от города Питкяранта. Данную дорогу не каждая беременная может себе позволить ввиду состояния здоровья и не говоря уже о материально составляющей. Билет на маршрутки до города Петрозаводска (время поездки около 4х часов) от 400 до 500 рублей. Учитывая отсутствие комфорта для беременной в маршрутке, некоторых вынудят использовать для поездки такси, стоимость которого составляет от 3000 рублей. Транспортировка беременной на столь длительное расстояние ведет к возможному риску преждевременных родов в дороге, к осложнениям матери и будущего ребенка, невозможности оказать медицинской помощи в дороге, невозможность установления ответственных лиц при несчастном случае во время транспортировки».

Из выступлений на митинге о дальнейшей перспективе местной медицины:

– Нам говорят, что у нас заберут родильное отделение и оно будет в составе хирургического. У нас останется четыре отделения. Это лишает нашу больницу районного статуса, это позволяет в будущем закрыть все эти отделения, про что Парфенчиков и намекает. Он говорит: «У вас не лечат инфаркты, у вас не лечат это, у хирурга практики нет. И следующее закроют хирургическое, потом инфекция, и больница превратится в ФАП. Так по всей республике.

Второй вопрос, о котором говорили выступавшие жители Питкяранты – это судьба местного профтехучилища, где в советское время училось 400 человек на тринадцати специальностях и большинство выпускников устраивалось на питкярантских предприятиях. В прошлом году, превратившись в филиал Сортавальского колледжа, оно выпустило 11 продавцов, из которых 7 нашло работу. Из 14 электромонтеров устроены по специальности 5 человек… На митинге прозвучало, что фактически училище превратилось в последнее пристанище для бедной молодежи, ребят из неполных семей, которых они даже не могут отправить учиться в другой город…

Из резолюции митинга: «Мы, граждане России, жители Питкяранты считаем своим долгом встать на защиту своей Родины от беспощадной оптимизации социальных объектов медицины, образования и культуры нашего города! Сохранения и приумножения наследия наших предков! Поэтому сегодня, 19 июня 2018 года мы вышли на митинг открыто заявить о своем праве, и будем отставать его в последующем до полного выполнения наших требований!»

В питкярантском митинге примечательно то, что бунтовать начинают уже небольшие города. Ранее оптимизация убивала карельскую деревню: закрывали ФАПы, школы, почтовые отделения. Протест был слабый, часто все ограничивалось лишь обращениями в органы власти, ведь в основном там остались пенсионеры, молодых и активных людей, к сожалению, мало. Можно вспомнить разве что громкую историю «родительской забастовки» в Куйтеже, когда родители в знак протеста против оптимизации своей школы не отправили детей 1 сентября в школу в соседнюю деревню.

Сейчас новая волна оптимизации серьезно затрагивает уже райцентры. Та же Питкяранта – это хоть и небольшой, но промышленный город. Сохранились трудовые коллективы на некоторых предприятиях и организациях, люди более организованы, здесь больше активистов, в том числе работающих в интернете. Протест молодеет.

Они пока еще путаются в вопросе: «Кто виноват?». Из разговоров с активистами видно, что еще очень часто весьма пропутинские настроения или наоборот, симпатии к Навальному (что намного реже) сочетаются у них с вполне левыми, антиолигархическими настроениями, особенно когда речь заходит о конкретных социально-экономических проблемах своей малой родины. Но в любом случае можно говорить о том, что протесты против оптимизации начинают приобретать новое качество. Причем именно «благодаря» неуемной оптимизаторской деятельности самой республиканской власти.