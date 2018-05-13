Богатеи должны платить больше!

Тема прогрессивного налога на сверхдоходы богачей по-прежнему на слуху. В своей «тронной речи» в ГосДуме 8 мая 2018 года единороссовский премьер Дмитрий Медведев вновь отверг идею изменить «плоскую шкалу» налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Почему – понятно: это не в интересах новых собственников. Нынешняя буржуазная Россия, несмотря на декларацию из статьи 7 Конституции РФ о социальном государстве, отличается вопиющим социальным неравенством. Такова закономерность периферийного капитализма, в который нашу страну ввергли три десятилетия либерально-рыночных реформ.

Уровень экономического неравенства в современной России сопоставим с дореволюционными показателями. Этот вывод следует из доклада о неравенстве в мире (World Inequality Report), подготовленного исследователями Всемирной лаборатории экономического неравенства, сообщает РБК. Доходы богатейших 10% граждан РФ составляют 45,5% национального дохода. Это почти совпадает с распределением дохода в 1905 году. Данные по 1905 году основаны на историческом документе — таблице распределения доходов, подготовленной фискальными органами царской России в преддверии возможного введения подоходного налога. Соотношение доходов 10% самых богатых жителей РФ к такому же проценту беднейших, даже по официальным данным, составляет 16:1, что в пять раз выше, чем в государствах Евросоюза и чем было в СССР. Падение платежеспособного спроса тормозит развитие нашей экономики. По уровню жизни Россия откатилась на 91-е место в мире. Наши соседи по рейтингу — Лаос и Гватемала…

Средством обеспечения социальной справедливости и стимулирования экономического роста в социальном государстве является прогрессивный налог, когда ставка налогообложения увеличивается в зависимости от размеров дохода: чем больше доходы — тем выше налоговая ставка. Капиталистическая Россия – одна из немногих стран, где после прихода к власти нынешнего президента РФ существует плоская шкала налога на доходы физических лиц: и инженеры, и миллионеры платят 13% от своих доходов. В европейских странах эта ставка доходит до 40-60 % от доходов, что и позволяет финансировать социальные статьи бюджета. Но все попытки увеличить доходную часть бюджета за счёт введения прогрессивного налога на сверхдоходы богатеев неизменно торпедируются правительством главного единоросса Медведева и депутатами от «Единой России». Последний раз это случилось 23 октября 2017 года, когда Государственная Дума без обсуждений и прений всего за 2 минуты 47 секунд отклонила соответствующие предложения.

Тем самым в очередной раз власть показала свою классовую сущность: она выражает интересы олигархии, крупных собственников, правящей нашей страной буржуазии. Однако «налоговый рай», по словам действующего президента РФ, для западного и отечественного капитала оказывается адом нищеты и беспросветной бедности для большинства населения страны. Нигде в мире нет такой категории как «работающие нищие». А в России она есть.

Ещё до утверждения гражданина Медведева в качестве старо — «нового» председателя правительства РФ депутаты-коммунисты внесли в ГосДуму законопроект № 427315-7 с поправками в Налоговый кодекс РФ в части введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Для тех, чей доход не превышает 100 тысяч рублей в год, ставка должна быть равна 5%. Если доход выше, то должно взиматься 5 тысяч рублей плюс 13% с того, что превышает 100 тысяч. И так – до годового дохода в 3 млн. Если же доход окажется выше трех млн рублей в год, то гражданину придется заплатить в бюджет 382 тысячи рублей плюс 18% с части дохода, превышающей 3 млн в год. Для обладателей годового дохода более 10 млн предлагается ставка 25% с суммы, превышающей 10 млн, и плюс к этим суммам то, что набежало на первые 10 млн рублей доходов – 1,642 млн рублей налога.

Как видим, это не скандинавская и не американская ставки, однако, даже такой, достаточно умеренный законопроект, вызывает безоговорочное отрицание власть и деньги имущих и их политических агентов – единороссов, действующих в интересах абсолютного меньшинства граждан нашей страны. Смотрите сами: нынешнюю ставку НДФЛ размером в 13% предлагается сохранить в отношении большинства физических лиц, то есть 58,02 млн человек, что составляет 86,08% от общей численности плательщиков НДФЛ. Авторы законопроекта пояснили, что ставка повысится только для 0,72% плательщиков, а для малооплачиваемых категорий граждан даже понизится. Положительный эффект для бюджета ожидается, как минимум, в 1 трлн рублей ежегодно.

Очевидно, что единороссовское большинство ГосДумы в очередной раз торпердирует данную инициативу. Но если законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ в части введение прогрессивной шкалы НДФЛ будет поддержан массовой общественной кампанией, митингами, пикетами, сбором подписей, письмами и обращениями, власть может и дрогнуть…

фото: rostovgazeta.ru