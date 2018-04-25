Оппозиционная республика осталась без оппозиции

Итоги выборов президента России в Карелии не сильно отличались от общероссийских показателей. За Владимира Путина проголосовали 74%. Второе место занял Павел Грудинин, которого поддержали 11%. За Владимира Жириновского проголосовали 6,7%. Либеральные кандидаты в сумме набрали чуть больше 5 процентов, что тоже не впечатляет.

Получилось, что одна из самых проблемных для партии власти, одна из самых оппозиционных республик «исправилась». Разве что явка в 57%, одна из самых низких по стране, показывает, что здесь не все так просто…

А ведь еще за несколько лет до этого все было совершенно иначе. Карелия устойчиво, на всех выборах, показывала плохие результаты за «Единую Россию», но хорошие за эсеров, КПРФ и «Яблоко». Карельское Законодательное Собрание до 2016 года было едва ли не единственным провинциальным парламентом, где у Единой России не было большинства, и ей приходилось вступать в различные «комбинации».

Мэром Петрозаводска была выбрана яблочница Галина Ширшина. Надо отметить, что о двух годах ее управления карельской столицей среди российской либеральной тусовки ходит очень красивый миф о «народном мэре». Правда, приходится признать, он совсем не соответствует реальности, Галина Ширшина почти ничем не отличалась от среднестатистического мэра от «Единой России», но положа руку на сердце – это совсем не ее вина. Избрана она на этот пост была волею случая и местных оппозиционных олигархов.

В Карелии были весьма хороши, по сравнению со многими другими регионами, объективные условия для оппозиции. Некое фрондерство и традиции «оппозиционного» голосования, огромный антирейтинг у всех меняющихся друг за другом губернаторов, отсутствие монополии в СМИ, относительно честный подсчет голосов.

Но потом пошло что-то не так, и все последние выборы карельская оппозиция с треском проигрывает. Например, если совсем недавно яблочники получали на выборах около 7 процентов голосов, то Г.Явлинский «упал» до 1,7 процента. Видимо, уникальная для «Яблока» история его успешного карельского отделения подошла к концу. И причина в том, что те местные бизнесмены, на которых держалось «Яблоко» по сути ничем не отличаются от остального условно «единоросовского» бизнеса. Были те же мутные схемы с собственностью, та же продажа мест в списках, то же соглашательство с губернаторской властью, когда можно договорится о каких-то «печеньках».

Похожие процессы шли и на на левом фланге. Обе парламентские партии, «Справедливая Россия» и КПРФ, в организационном разброде. У зюгановцев даже вся важнейшая информационная работа несколько лет назад была отдана на откуп пиар-структурам олигарха-единоросса Алиханова, то есть карельский реском КПРФ оказался просто пешкой в чужих политических играх. Дошло до того, что на прошедших губернаторских выборах как утверждают знающие люди, члены штаба кандидата от КПРФ ходили в штаб врио губернатора А.Парфенчикова просить дать им денег. И установленный факт, что такая помощь была оказана. Коммерческая фирма, возглавляемая единороссом, почти одновременно перечислила один миллион рублей и кандидату власти, и кандидату от зюгановцев. Естественно, что потом эта неприглядная история вскрылась.

Проблема в том, что у нынешней парламентской оппозиции в республике давно нет никакой четкой идеологии и принципов. Если они и занимаются острыми проблемами, то потому, что так надо, потому что на этом можно пропиарится. А системной работы нет никакой. Например, на последнем заседании карельского парламента, где утверждалась концепция развития республики, оппозиция практически отмолчалась, хотя исходя из всей истории «рыночных преобразований» в Карелии, начиная с подобных же концепций, принятых еще в губернаторство С.Катанандова, цена подобным документам хорошо известна.

Поэтому и легче всего во время выборов примитивно сосредотачиваться на персоне губернатора, который по большому счету лишь винтик системы (да, плохой и неудачливый, но он всего лишь функционер партии власти) чем разъяснять избирателям, что объективно порождает нынешние проблемы Карелии. Такие как деиндустриализация, вымирание глубинки, банкротство сельхозпредприятий даже в «эпоху импортозамещения», глубокий кризис местного самоуправления…

Но рано или поздно, такое поведение возвращается бумерангом. Вот и на президентских выборах и либеральные яблочники и якобы левые зюгановцы с треском провалились. Старый оппозиционный избиратель в массе своей разочаровался и их не поддержал.

Правда, этот избиратель все еще ждет, что придут «наши» («наши» конечно для каждого свои) стоит только поставить лайк, сделать перепост и кинуть правильно заполненный бюллетень в урну. А «наши» не придут. Совсем не придут. Потому что их просто нет. Всё, пустота.

В Карелии есть только одна пока потенциальная оппозиция –это сами люди. Та политизированная прослойка, которой пора понять, что надеяться можно только на самих себя, на свою организованность и активность.

Фото: mustoi.ru