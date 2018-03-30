Не надо тешить себя иллюзиями

Преодолевая апатию (в этот раз она — поствыборная — как-то по особому зла и суха, хотя лишних иллюзий не было), пишу эту колонку, реагируя на репортаж, снятый товарищами из партии РОТ-Фронт в Волоколамске. Вернее, даже не на сам репортаж, который, как мне думается, был смонтирован из двух наиболее удачных диалогов, соответствующих идеологической установке партии, а на ситуацию, которую по-своему, и далеко не самым адекватным образом, он изобразил.

Тут, конечно, придется пояснить, что я не против ни организации РОТ-Фронт, ни их методов съемки, компиляции и подборки видеосюжетов. Это все их право. Среагировал я по-настоящему остро на один из комментариев в традиционно оптимистическом ключе: “Народ прозревает и скоро поднимется”.

Товарищи, я вас умоляю! На моих глазах за ограждение выдворили двоих активистов с флагами Революционной Рабочей Партии, а потом обратили внимание и на нас, приехавших от Левого Фронта (потому что мы тоже ходили с флагами). Некие двое граждан, на провокаторов вроде бы непохожие, весь остаток энергии спустили на нас, заставив в итоге также свернуть флаги, энергично нам доказывая, что “здесь никому политика не нужна, здесь все ТОЛЬКО против свалки”. И это все, к слову, на улице Революционная (так что не символизирует).

Мы, конечно, сразу не ушли, в отличие от подопечных товарища Бийца (а может, мы их просто потеряли из виду без флагов), мы еще пообщались с людьми и пораздавали листовки. Но все же важно то, что в среднем присутствующие были настроены отчетливо аполитично. Это видно по итогам общения с теми гражданами, кто все же вступал в диалог. Можно с уверенностью сказать, что люди совершенно не связывают в своем сознании борьбу за экологию с борьбой за социальные права, за трудовые гарантии, в конце концов. Совершенно нет понимания целостности и неразрывности системы социальных, юридических и экологических прав, которые сегодня есть неотъемлемые права граждан в ведущих странах мира (а Россия претендует на статус таковой). Не наблюдалось и понимания, что система политическая не более чем зонтик над системой экономической, в которой такие интересы замешаны, что одному небу известно. Некоторые плакаты, справедливости ради замечу, к солидарности, конечно, призывали, но в свете уже написанного (а также в свете понимания, как тонко власти умеют раскалывать и сливать протесты), у меня это энтузиазма не вызвало.

Вообще, о каком-то рождении классового сознания здесь говорить едва ли приходится: было заметно, что пик протестного настроения прошел, а сам протест родился как реакция на стихийный раздражитель. Как человек с похмелья отмахивается от надоевшей мухи, не желая вставать с дивана. Единственная идея протестующих заключалась в формулировке: “Эта хрень опасна для здоровья (потому что мы уже в этом убедились), закройте ее”. Но не более того. До классового сознания и требования, например, отставки правительства, здесь как пешком до Плутона.

Конечно, опять же, ради справедливости отмечу, что уже возле въезда на саму свалку мы столкнулись непосредственно с активистами, и даже подписали петиции, но и здесь расчеты на радикализацию протестов неоправданы: эти активисты по общему правилу отчуждения с высокой вероятностью приобретут некий статус, промежуточный между низовым уровнем населения и госорганами типа общественной палаты и аппаратом губернатора Московской Области. Ну, станут условной такой элитой. Кто-то, не исключено, на очередных муниципальных выборах станет депутатом, а после будет медленно и нехотя интегрироваться в Систему. Так что пока процессы под контролем. Учите матчасть, пробуйте оргметоды, или применяйте НЛП в агитации, если кто в этом шарит. Пока что все что можно сделать — это продолжать смаковать очередной инфоповод.

И в качестве постскриптума. Над головой и на площади, и перед свалкой, барражировали квадрокоптеры, с воздуха фотографируя толпу (а может сразу всех по отдельности – мне неизвестны технические параметры камер, которыми они оборудованы). Сразу вспомнился вполне себе мемный Half-Life 2, там летали такие же, только на неведомых кристаллах антигравитации. Ну и отсюда же — “Квартал обвиняется в недоносительстве” (на втором уровне несется из репродукторов на улицах Сити-17). Так-то. Тотальный контроль тоже наступил, чуть замешкавшись у порога.