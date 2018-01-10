Русский Трамп?

Проблема народного представительства, выборов, делегирования властных полномочий не решена нигде в современном буржуазно-глобализированном мире. Тот факт, что выборы президента США является грандиозным общенациональным шоу, не говорит ни о чём. Это точно такой же спектакль, только более масштабный и гораздо более изящно срежиссированный. Вишенкой на торте является то, что десятки миллионов вовлечённых считают концом света победу «чужого» кандидата. В реальности исход выборов непредсказуем, но от него мало что зависит. И это — гениально!

Претензии к российским выборам связаны с низкой по сравнению, например, с США вовлечённостью общества в процесс наделения властью вполне определённого круга лиц. Тем не менее, отечественные модераторы политических процессов стремятся копировать именно американский опыт, как наиболее передовой и эффективный (по их мнению). Но выборы в РФ и США – это принципиально разные жанры: в России это полусамодеятельный цирк несмешных клоунов, а за океаном – плотный экшн с голливудской развязкой.

Требования к выборам в РФ до настоящего времени были парадоксальными: с одной стороны, нужно было демонстрировать активное участие широких народных масс (нужен Мандат неба и высокая явка!), которое в развитом демократическом обществе невозможно без высокого драматического горения в ходе отчаянной конкуренции между претендентами. С другой – необходимо было показать уверенную победу кандидата от власти. По сути, это взаимоисключающие требования. В качестве решения этой постмодернистской загогулины заинтересованные лица пришли к пониманию, что выборы следует проводить без кадыровщины (перегибы на местах), но в один тур.

Успех Трампа стал «фишкой» прошлого года. По его образу и подобию отечественные политтехнологи создают своего электорального голема с клубникой и псевдо-советским бэкграундом. Спойлер-партнёр Грудинин призван удовлетворить запросы наиболее консервативной части российского пролетариата. Кроме традиционных для КПРФ тем, эксплуатируются проблемы трудовой миграции, создания новых рабочих мест, повышения эффективности госрасходов. Политический бройлер непрезидентского полёта предлагает модель решения проблем пролетариата справа, то есть буржуазными методами. Как в скверном советском анекдоте, пиратская копия Трампа оказывается ни на что не годной пародией на американский прообраз. Политический кругозор российской бюрократии по-прежнему крайне ограничен. Он не выходит за рамки ученического копирования экзерсисов американских политтехнологов.

Универсальных технологий по автоматической трансформации российских граждан в электорат и обратно нет. Но зачем нужна высокая вовлечённость общества в электорально-театрализованное представление сейчас? Устойчивости политической системы низкая явка ничуть не угрожает, ибо существует пресловутая «стабильность» не вопреки активности сотен тысяч, а благодаря пассивности десятков миллионов. Так, в ходе стартовавшей президентской кампании никто из претендентов не касается реально взрывоопасных тем, типа тотальной закредитованности населения. Конечно, решить пласт этих проблем можно традиционными для современной буржуазии средствами, но под лозунгами «Долой кредитную кабалу» и «Нет непомерным выплатам по ипотеке» можно не то, что явку поднять – революцию устроить! Только артикулировать их нужно жёстче, совсем по-народному. И это явно не входит в планы администрации.