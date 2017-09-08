Ленинградская область: диалектика выборов

Отечественные избирательные кампании довольно редко могут похвастаться вниманием как со стороны экспертного сообщества, так и со стороны простого населения. Маловероятно, что у экспертов и потенциальных избирателей (которые в силу особенностей явки на 70% состоят из лиц пожилого возраста) может возникнуть интерес к довольно предсказуемой избирательной гонке между абсолютными фаворитами правящей партии и чисто техническими кандидатами либо от системно-парламентских партий, либо же вообще от карликовых партий и организаций.

На первый взгляд, региональная избирательная компания Ленинградской области 2017 года мало чем отличается от описанного выше примера. Снова явный фаворит в лице крупного чиновника из «Единой России», а именно вице-губернатора области Сергея Яхнюка. Против снова выставлен ряд малоизвестных кандидатов. Так чем же интересны выборы именно в Ленинградской области?

Для начала стоит пояснить, что в рамках единого дня голосования граждане южной части области будут выбирать не главу региона или депутатов местного парламента, а именно своего депутата-одномандатника в Государственную Думу. Дополнительные выборы назначены из-за довольно типичной отечественной практики выдвижения кандидатов. Тактика использования в списках известных фигур, которые потом отказываются от мандата в пользу своих сопартийцев, практикуется всеми партиями повсеместно. В рамках прошлой кампании, кандидатом в депутаты по области шёл бывший спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин, который, естественно, от мандата отказался.

Стоит отметить, что вице-губернатор Сергей Яхнюк (не очень популярная фигура в регионе), похоже, не намерен сильно тратиться на эту избирательную кампанию. На первый взгляд, довольно разумное решение, ведь в условиях почти неприкрытых фальсификаций, использования значительного качественного агитационного материала просто не требуется. Однако при учёте иного фактора проявляется еще один скрытый смысл происходящего. Для вице-губернатора, располагающего большими связями в регионе, избрание в федеральный парламент станет скорее понижением, чем повышением. Даже не самый высокий пост в органах исполнительной власти оценивается гораздо выше аналогичного (или даже более высокого) в законодательной. У чиновников, в отличие от избранных депутатов, куда больше реальных властных полномочий, не говоря уже о коррупционных возможностях.

По факту, вся избирательная кампания Яхнюка ограничивается лишь несколькими баннерами в крупных городах.

Агитаторов из команды «Единой России» лично я так и не встретил (за целый месяц работы в рамках предвыборной кампании), ну а сама подача кандидата ничего, кроме раздражения, вызвать не может. Почему? Дело в том, что в своих агитматериалах Яхнюк делает ставку на развитие сельского хозяйства. Чтобы было понятно, это говорит один из руководителей того региона, который сплошь и рядом зарос борщевиком. Причём все попытки бороться с этим мерзким растением при помощи ядохимикатов привели лишь к повреждению реально полезных растений.

Здесь стоит уточнить, что сама Ленинградская область — крайне специфичный регион. Несмотря на небольшую площадь и близость к Санкт-Петербургу, абсолютное большинство деревень и городов находятся в удручающем состоянии. Есть, конечно, исключения, вроде Гатчины, Выборга и Соснового Бора, располагающих приемлемой инфраструктурой. Остальные города и поселения практически полностью зависят от северной столицы в плане рабочих мест, что, естественно, порождает недовольство.

Частые выборы уже настолько надоели жителям области, что и так весьма пассивное в политическом смысле население обозлилось на сам этот институт. Выборы 2015 года тоже не отличались чрезмерной активностью избирателей, но хотя бы пенсионеры весьма активно посещали встречи с кандидатами. В рамках нынешней же кампании даже классические «бабушки у подъездов» откровенно плевались, когда их приглашали на подобные встречи.

Альтернативные кандидаты, как было сказано выше, практически неизвестны даже интересующимся политикой избирателям. К примеру, от «Справедливой России» была выдвинута помощница депутата Законодательного Собрания области Марина Любушкина, известная разве что в Кингисеппе. Большинство других кандидатов и вовсе агитации не вели, что в принципе не удивительно.

Качественно иной случай наблюдается с кандидатом от КПРФ, депутатом областного собрания Николаем Кузьминым. Несмотря на то, что лидер сосновоборских коммунистов выдвигается уже третий год подряд (в 2015 году он был кандидатом в губернаторы области), большой известностью за пределами родного города он не обладает. Тем не менее нельзя не признать, что из всех кандидатов Кузьмин чуть ли не единственный, кто работает по всему округу. Особенно это касается карликовых посёлков, на которые обычно вообще никто внимания не обращает. Кроме того, кандидат от КПРФ регулярно проводил встречи, на которые хоть и приходят максимум 10 бабушек, но даже это можно назвать какой-то работой с избирателями.

Однако не стоит думать, что Кузьмин является полноценным кандидатом-оппозиционером. Носителем реально оппозиционных взглядов его назвать трудно, так как мы все-таки говорим о кандидате от КПРФ. Даже без учёта партийной принадлежности данный депутат крайне антихаризматичен и лишен политического веса в самой партии. Однако в сложившихся условиях противоречивой региональной кампании могут случиться сюрпризы, особенно в контексте открытого нежелания избираться со стороны фаворита гонки.