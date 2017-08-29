Не стреляйте в соцработника

Долгий сбор справок и документов, бесконечное хождение по кабинетам, общение с бюрократами, унылое просиживание в очередях – так выглядит стандартное общение россиян с органами государственного социального обеспечения. И итог этого общения не всегда радует: не хватает одного документа – отказ, нужный документ просрочен – отказ, документ не заверен нотариально – отказ и все по-новой. Кто из нас не проклинал все на свете, просиживая в бесконечных очередях поликлиники, собеса, отделения пенсионного фонда? Кто не костерил последними словами врача в регистратуре, сотрудника соцзащиты… Первая мысль в такой ситуации, она же самая наивная и неправильная – во всем виноват этот вот конкретный чиновник, который не любит тебя и всех простых граждан страны, который специально гоняет тебя за справками, создает очереди и злорадствует отказам по тем обращениям, с которыми ты приходишь в государственные органы.

В социальных органах работают разные люди, в том числе и откровенные социопаты, снобы, грубияны, однако, их меньшинство, большая часть вполне себе обычные люди, доброжелательные и гуманные. Никто специально не готовит из людей злыдней-чиновников. Видеть в каждом бюрократе врага общества глупо, их функцию кто-то выполнять все равно должен.

И здесь мы переходим к ключевому вопросу: так почему же социальные органы работают так неэффективно, откуда берутся очереди, бумажная волокита и в итоге – постоянные отказы в социальной помощи от государства?

Даже самые честные из людей, приходя на государственную службу, быстро сталкиваются с любопытной метаморфозой – в этой профессии все нужно делать обоснованно и по инструкции. Вы должны четко обосновывать каждое ваше действие: оказали медицинскую помощь, выдали пособие, дали право на льготу, назначили пенсию – почему, на каком основании? Презумпции невиновности нет, чиновник перманентно обвинен в неэффективности и коррупции. Делая что-то, чиновник должен постоянно держать в голове: «Как я обосную это, когда приедет проверка из прокуратуры?» При этом слов мало, нужны документы, официальные, подписанные и проштампованные. Только документы могут быть свидетельством вашей невиновности в случае проверки. Не прикрывая свои действия официальными поручениями, согласованиями, справками и иными нормативно-правовыми актами вы не продержитесь в этой системе и трех месяцев. Одно необоснованно выданное пособие, назначенная пенсия, принятый пациент, не оформленный должным образом, могут стать концом карьеры или, по крайней мере, большими проблемами (минус премия, выговор с записью в личное дело и прочее). Система работает так и не иначе. Крайним в этой системе становится гражданин, которого обязывают представлять новые справки, сдавать их в госорганы лично, заверять их у нотариуса и пр.

Но это только часть проблемы. Наверняка вам не раз приходилось слышать из уст высших руководителей нашей социальной политики последних лет: министров труда и социальной защиты, главы правительства, президента фразы «об адресном подходе к оказанию социальной помощи населению», внедрению критерия «нуждаемости», эффективной социальной политики. Логика проста, де нерационально раздавать социальные выплаты просто так, нужно сосредоточиться на оказании помощи только тем, кто очень в ней нуждается. Такая логика подкрепляется доводами, что бюджет тратит на социальную политику большую часть своих доходов, нужно экономить, давать пособия тем, кто мог бы прожить и без них, значит расхолаживать граждан, тратить деньги зря. Следствием такой логики является строительство в России системы социальной защиты населения, где гражданин, прежде чем получить от государства социальную помощь должен убедить это государство в лице конкретных чиновников, что он действительно бедный, ему действительно нужна помощь, он ее действительно заслужил, что его доходы меньше прожиточного минимума. Кошмар для системы, работающей по такой логике, это ситуация, когда гражданин с доходом на 5 рублей выше прожиточного минимума, получает от государства социальные пособия и прочую помощь. Государственные органы охвачены настоящим психозом от того, что граждане могут получать социальные выплаты необоснованно и тут может быть замешана коррупция.

Идеологической поддержкой такой логики служат многочисленные экспертные доклады об эффективности адресного подхода к социальной помощи населению, написанные в неолиберальной ключе неприятия социального государства.

Однако вся эта возня: заключения экспертных докладов, постановления государственных органов социальной защиты населения, законы, принимаемые законодательными собраниям – все это для простого человека остаются невидимой частью айсберга. Он видит лишь конкретных чиновников низового уровня, которые вынуждены запрашивать пакеты документов, скрупулезно их проверять (оттуда нехватка сотрудников и очереди), и выдавать бессердечные отказы в оказании социальной помощи людям, которые в ней реально нуждаются, но не могут подтвердить это на бумаге.

Цинизм ситуации в том, что каждый раз, когда правительство проводит очередной демонтаж институтов социального государства, как это было с массовым увольнением медицинских работников в Москве в 2014 г., оно как раз таки заигрывает на этой бытовой нелюбви населения к низовым чиновникам, с которыми им приходится регулярно общаться. В итоге система работает все хуже, растет бюрократизм, очереди, волокита, отказы и это служит алиби для очередного витка наступления на систему государственной социальной политики.

Каков выход из ситуации? Должно быть очевидно, что он заключается в реформе самой системы социальной сферы, принципах, по которой она работает, ее внутренней логике. Вектор реформ уже был описан мной в статье «Социальная защита населения в России: актуальные проблемы и системные противоречия» . Помимо первостепенного – требования повышения социальных выплат до уровня прожиточного минимума, важно изменить процедуру получения социального обеспечения. Насущным политическим требованием становится упрощение и облегчение порядка получения гражданами социальной помощи. Процедура получения социальной поддержки не должна занимать у человека более одного дня, а количество запрашиваемых документов должно быть ограничено. Основанием для оказания социальной поддержки должно стать заявление гражданина вместе с одним или несколькими подтверждающим документами (но не более 3-4). Нужно расширить практику самостоятельных запросов госорганами требуемых документов, чтобы разгрузить граждан от повинности собирать их самим. Целесообразно форсировать вопрос перевода государственных органов на работу в бесконтактном формате, когда послать заявление и все необходимые документы (сканы) можно просто на официальную электронную почту того или иного ведомства без необходимости личного посещения. Также требуется отменить плату за получение справок, требуемых госорганами, и их заверение, так как получается, что граждане оплачивают их дважды – в виде налогов и непосредственно.

Нужно развернуть логику работы социальных органов.

Отказаться от фобии необоснованных социальных выплат гражданам. Давайте признаем очевидное, что обогатиться на необоснованном получении государственных социальных пособий невозможно. Мошенничество с социальной помощью вероятно, но вред от него государству в разы меньше вреда от, скажем, бизнеса, уходящего от налогов, или банальной коррупции при закупках. Механизмы контроля за обоснованностью оказания социальной помощи не должны выливаться в усложнение процедур получения этой помощи и практику массовых отказов в помощи людям. Нужна простая, понятная и доступная, основанная на доверии к людям, система социальной поддержки граждан, социального и пенсионного обеспечения, медицинской помощи. Если бы я мог дать совет тем, кто столкнулся с нынешними реалиями работы системы социальной политики, он бы заключался в призыве объединиться за эффективную реформу системы социальной политики.