Картинки из жизни

Среди множества проблем, характерных для периферийного российского капитализма, есть одна, благодаря которой — как через увеличительное стекло — видны все механизмы обмана граждан, когда их конституционное право на жилище попирается недобросовестными застройщиками, а чиновники буржуазного государства при этом умывают в руки и с явным «удивлением» отходят в сторону. Речь идет об обманутых дольщиках, законные интересы которых честно и последовательно защищают все последние годы, как правило, лишь коммунисты.

О том, что происходит в долевом строительстве, мы не раз писали. Свежий пример — ситуация вокруг Жилищного комплекса (ЖК) «Кирккоярви», что находится в поселке Поляны Полянского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области и состоит из четырех трехэтажных зданий.

Как рассказывают сами дольщики, «начало славных дел ЖК «Кирккоярви» уходит корнями в… 2012 год. Тогда застройщик «Мегаполис-Развитие» начал предлагать будущим владельцам квартир у озера Кирккоярви условия ЖСК. Дела шли хорошо: место отличное, стоимость квартир невысокая, как первоначальный взнос принимался даже материнский капитал! Народ с интересом и воодушевлением скупал квартиры. Многими дольщиками стали пенсионеры, собравшие последние накопления на «дом-дачу», но так до сих пор и не получившие свои 20 квадратных метров «свежего воздуха на лоне природы».

К лету 2013 года на стройке уже был заложен фундамент одного из корпусов, лихо обещали сдачу дома к концу года. Но Новый год встретить в новых квартирах нам не удалось. Как и последующие. Стройка то замирала, то периодически радовала не кипучей, но все же жизнью. Застройщик обратился за кредитом к банку и, видимо, выполняя условия банка, перевел договоры ЖСК на договоры долевого участия, подлежащие государственной регистрации по 214-ФЗ. И тут срок сдачи первой очереди плавно сместился с четвертого квартала 2013 года на первый квартал 2014 года.

Мы все еще наивно радовались, что теперь уж точно построят дома, раз даже закон на нашей стороне! Так радовались, что простили еще один год просрочки, и, поверив в очередной раз обаятельным руководителям «Мегаполис-Развитие», многие из нас подписали уже осенью 2014 года соглашение о продлении сроков строительства аж до первого квартала 2015 года.

С тех пор нас больше уже не спрашивали: согласны мы или нет на продление? Просто переносили и переносили сроки, продлевали и продлевали… Некоторые дольщики ждут квартиры уже почти пять лет».

По информации членов инициативной группы дольщиков ЖК «Кирккоярви», в состав жилого комплекса входят 437 квартир, при этом первый корпус выстроен на 30 процентов, второй — примерно на 70 процентов и третий – на 90 процентов. Обман граждан со стороны недобросовестного застройщика налицо: в третьем корпусе ЖК «Кирккоярви» продано 90 процентов квартир, в первом и втором корпусах – порядка 20 процентов. Также есть договора, по которым в полном объеме была внесена предоплата, но поскольку договор в УФРС представителями компании-застройщика зарегистрирован не был, то квартиры не выведены из-под залога банка. Денег у компании-застройщика нет, как нет и информации, куда они делись, в каком направлении исчезли. Чиновники, которым по должности положено защищать интересы граждан и контролировать соблюдение закона застройщиками, лишь разводят в недоумении руками да отправляют отписки членам инициативной группы.

Строительство второй очереди объекта, изначально запланированное на второй квартал 2014 года, заморожено по сей день. Разрешение на строительство закончилось в апреле этого года, как и срок действия договора аренды земли. Официально объект еще не входит в список проблемных, но работы на стройке полностью прекращены. Ничего не сдвинулось с места, несмотря на обращение в полпредство президента РФ по СЗФО, несмотря на переговоры дольщиков с представителем банка «Открытие», в залоге у которого находится часть квартир ЖК «Кирккоярви».

18 марта 2017 года члены инициативной группы ЖК «Кирккоярви» встретились с одним из лидеров межрегионального (Санкт-Петербург и Ленинградская область) движения обманутых дольщиков Аллой Андреевой, которая не просто поделилась своим опытом борьбы за жилищные права граждан, но и рекомендовала просить помощи у депутатов-коммунистов. И эта помощь начала оказываться…

«Мы ранее обращались к различным политическим партиям, – говорит один из лидеров инициативной группы обманутых дольщиков ЖК «Кирккоярви» Инесса Шевцова. – Никто палец о палец не ударил, одни лишь коммунисты не только заинтересовались нашей проблемой, но сразу стали готовить депутатский запрос, подняли тему дольщиков «Мегаполис-Развитие» на первомайском митинге КПРФ».

Обманутые дольщики полны решимости продолжать борьбу за свои законные интересы, за свое жилье.

Тем более что на берегах Невы есть свежий пример того, как грамотное сочетание массовых акций протеста, информационной кампании давления на буржуазную власть и постоянной поддержки посредством депутатских запросов, обращений, проведения парламентских слушаний со стороны депутатов из фракции КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга и Государственной Думе Федерального Собрания РФ принесло успех трудовому коллективу завода «Реактив».

О проблемах этого уникального предприятия мы уже писали: «с советских времен производственная площадка АО «Реактив» располагается на Октябрьской набережной, и именно на земельный участок, где находится завод, положили глаз крупные строительные магнаты, тесно связанные с партией «Единая Россия»… Надо отдать должное трудовому коллективу: работники АО «Реактив» поднялись как один, отстаивая свои законные интересы. И на общественных слушаниях в администрации Невского района по проекту планировки и межевания территории вблизи завода в октябре прошлого года, и на митинге протеста 29 октября 2014 года на Троицкой площади, прошедшем под лозунгами «Элитные новостройки на костях отечественной промышленности», «Не будет промышленности — не будет России», и в обращениях в органы власти их голос против ликвидации родного предприятия, против нарушения права рабочего человека на труд звучал весомо.

К этому голосу рабочего протеста присоединились ленинградские коммунисты, товарищи из профсоюза «Наше право» и градозащитники из Движения гражданских инициатив. Трудовой коллектив самым активным образом поддержали депутаты-коммунисты, работающие в Государственной Думе Федерального Собрания РФ и Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Тема сохранения уникального предприятия нашла свое законное место в многочисленных публичных выступлениях, в публикациях печати и материалах электронных СМИ.

Практически борьба за сохранение уникального предприятия приняла черты четко спланированной и хорошо организованной политической кампании, целью которой стала организация давления на городских чиновников и формирование общественного мнения в поддержку интересов трудового коллектива… В этой ситуации граждане «инвесторы» были вынуждены отступить от своих первоначальных планов и пойти на компромисс, фактически означающий гарантии сохранения производства и рабочих мест».

И вот добытый в нелегкой борьбе перевод предприятия переходит в практическую плоскость: в настоящее время все подготовительные мероприятия по перебазированию предприятия АО «Реактив» выполнены. Завод «Реактив» прекращает свою деятельность на Октябрьской набережной, дом 44, а производство переводится на участок площадью более двух гектаров на 6-м Предпортовом проезде, дом 8, в Московском районе Санкт-Петербурга. Полностью мощности завода будут выведены на новую площадку к 1 июля этого года. Трудовой коллектив сохранен, чем лишний раз доказана нехитрая истина: в нынешней русской жизни, картинки из которой мы так хорошо, так отчетливо видим в печальной участи обманутых дольщиков, побеждает лишь тот, кто борется.