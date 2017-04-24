Эквадор выбирает Ленина

В год столетия со дня Великой Октябрьской социалистической революции тезка вождя мирового пролетариата Ленин Вольтер Морено взял власть в Эквадоре. Впрочем, он не собирается разжигать гражданскую войну, не будет «грабить награбленного» и не станет репрессировать своих политических оппонентов. Если, конечно, они сами не спровоцируют. Это, кстати, не исключено: его противник Гильермо Ласо не признает поражения и уже обратился к Генеральному Секретарю Организации Американских Государств Луису Альмагро с жалобой на деятельность Национального Избирательного Совета. Председатель последнего Хуан Пабло Посо в свою очередь отверг все претензии и посоветовал Ласо смириться с реальностью. Сам Ленин Морено призвал Гильермо Ласо считаться с мнением большинства эквадорцев (хотя и не огромного) и назвал свою победу «победой демократии».

Доказательством этого утверждения является его согласие на повторный пересчет голосов в присутствии международных наблюдателей. Он знает, что ничто не угрожает его победе, однако таким образом готовится обвинить Гильермо Ласо в обмане своих избирателей и свалить на него ответственность за послевыборное насилие в главных городах страны Кито и Гуаякиле. Даже Джулиан Ассанж призвал из Лондона Гильермо Ласо покинуть страну. Их старая вражда развивается очень быстро и уже переходит в ненависть: в случае победы на выборах Гильермо Ласо грозился выгнать Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне. В таком случае он бы попал в руки сначала британского, потом шведского и американского правосудия. Ни от одного из них ему не приходится ждать ничего хорошего.

Перед Ленином стоят очень серьезные вызовы. Он и Хорхе Глас Эспинель (вице-президент) должны быстро справиться с непобежденной до сих пор крайней бедностью (с явными этническими характеристиками). Для этого им надо прежде всего преодолеть сопротивление олигархии.

Новые президент и вице-президент намерены внести некоторые изменения в социальную пирамиду страны, чтобы добиться справедливости.

В Эквадоре остается нерешенной индейская проблема – в свое время именно индейцы поддержали гражданскую революцию предшественника и патрона Ленина-младшего Рафаэля Корреа.

Однако если они почувствуют, что их проблемы не решаются, то могут быстро организоваться и пойти протестовать. Эквадор уже несколько раз был на грани гражданской войны. Если и левые не смогут справиться, тогда разочарование среди широких индейских масс рискует оказаться полным. Их следующим ориентиром может стать радикальный индеанизм, как, например, в Боливии или в какой-то степени в Перу.

Перед Ленином-младшим стоит также серьезный вызов: справиться с преступностью. Она никогда не доходила до уровня соседних стран: Перу, Колумбии, Венесуэлы. Там в прямом смысле слова опасно находиться в больших городах и днем, и ночью. Однако это еще не означает, что Эквадор – такая же спокойная страна, как Аргентина, Чили, Уругвай или Парагвай.

Новые президент и вице-президент должны найти возможности для конструктивного диалога с армией (что Рафаэлю Корреа удавалось далеко не всегда). Ее верхушка остается потенциальным врагом левых – эквадорский офицерский корпус по традиции учится и стажируется в США и в Западной Европе. Оттуда закупается и оружие и боевая техника. А в местной военной академии в свое время преподавал сам генерал Аугусто Пиночет!

Тлеющий вооруженный конфликт с соседним Перу из-за района вокруг реки Сенепа, где добывается золото, плюс незабытые последствия тихоокеанских войн XIX века, давно заставляет эквадорских и чилийских генералов дружить. Со своей стороны, эта дружбы стала причиной, чтобы перуанский военный революционер генерал Хуан Веласко Альварадо в свое время попросил у Брежнева и Андропова оружия и пригласил советских военных советников. Последнее серьезное обострение конфликта вокруг Сенепы в середине 90-х годов ХХ века однозначно доказало превосходство оружия советского образца. Победа перуанской армии над эквадорской была зафиксирована посредниками.

Так или иначе, Ленин Морено и Хорхе Глас Эспинель пользуются поддержкой большинства народа.

Они уже чувствуют и поддержку международного сообщества, в частности левых сил, как в Латинской Америке, так и в Европе и США (Берни Сандерс готов сотрудничать с Ленином-младшим). Лидеры евразийских гигантов тоже высказали удовлетворение результатами выборов. Не зря первые российские вертолеты уже стали поступать в эквадорскую армию.

2 апреля 2017 г. был окончательно остановлен так называемый «правый поворот» в Латинской Америке. Это понятие придумали эксперты по «левому повороту», который был поставлен под сомнение выборными неудачами левых в главных странах Южной Америки: Бразилии, Аргентине, Венесуэле. Возможный возврат левых к власти в Парагвае и Гондурасе до конца года сулит перспективу создания «левых ядер» в самом центре южноамериканского континента и в центрально-американском перешейке – рядом с Парагваем находится Боливия Эво Моралеса, на смену которому, по эквадорскому примеру, может прийти его вице-президент Альваро Гарсия Линера.

Тогда обе раньше враждовавшие страны смогут создать что-то типа «союзного наркогосударства» – Эво Моралес давно строит «наркосоциализм».

А Гондурас находится между Сальвадором и Никарагуа, где правят левые президенты и партии-фронты. Если к ним присоединится их новый коллега в Тегусигальпе, консолидация трех стран будет быстро развиваться – в рамках блока АЛБА и вокруг него.

На этом этапе в Южной Америке правят три леворадикальных президента стран, не имеющих общей границы: Ленин Морено в Эквадоре, Николас Мадуро в Венесуэле, Эво Моралес в Боливии. Их поддерживают два левоцентристских президента: Мишель Бачелет в Чили и Табаре Васкес в Уругвае. Для обоих это второй и последний мандат. В Центральной Америке никто не может сказать, как долго будут править Даниэль Ортега в Никарагуа и Рауль Кастро на Кубе. А также их союзник Сальвадор Санчес Серен в Сальвадоре, который в молодости, в свою бытность «команданте Леонелем Гонсалесом», был еще более радикальным и считался просоветским коммунистом. Сейчас, однако, он не примкнул к блоку АЛБА. Хотя еще не поздно – время есть.

После ухода из жизни Уго Чавеса, многие эксперты указывали именно на предшественника Ленина Морено – Рафаэля Корреа как на его преемника. Корреа, однако, предпочел не нарушать демократических норм и не стал менять Конституцию. Решил уехать на родину супруги – в Бельгию и оттуда давать наставления преемникам. Нет сомнения, что с его помощью они продолжат борьбу за свой народ против реакционной армейской верхушки и правых политических сил. Руководители индейского сообщества не позволят, чтобы их обманули в очередной раз.

Для многих экспертов по теме латиноамериканской левой представляет интерес, как поведет себя в дальнейшем та партия в Эквадоре, которая раньше пользовалась доверием Москвы и стран социалистического содружества – Эквадорская Коммунистическая Партия (ЭКП). В свое время ее многолетний генеральный секретарь Рене Муже Москера, несмотря на отношения с руководством СССР, Народной Республики Болгария (НРБ) и других восточно-европейских стран, осуществил крен в сторону еврокоммунизма. Иными словами, отрицал революционные методы взятия власти.

У Ленина Морено и Хорхе Гласа Эспинеля есть все шансы объединить старую традиционную просоветскую левую с новыми левыми радикалами и двигать Эквадор вперед без больших потрясений. У страны серьезный экономический потенциал. Его уже предстоит реализовать.