«Дело о цианиде» или скандал в святом семействе

После выборов в парламент Грузии, которые состоялись в октябре прошлого года, политическая жизнь вернулась в обычную колею, со своими радостями и огорчениями. Самым приятным для жителей страны было, пожалуй, то, что Евросоюз наконец-то разродился резолюцией о безвизовом въезде и передвижении в странах Шенгена для граждан Грузии. Иллюзий по поводу того, что это решение серьезно повлияет на рост благосостояния населения (т. е. что наши соотечественники свободно смогут ездить работать в Европу и зарабатывать деньги) уже почти не наблюдается. Тем не менее данное событие встретили с энтузиазмом – Европа, в сторону которой на протяжении многих веков смотрела измученная борьбой с азиатскими завоевателями страна, всё же стала ближе.

Кроме того, многие надеются, что это может послужить дополнительным мостиком в деле урегулирования отношений с отколовшимися регионами – Абхазией и Южной Осетией, т. к. данная мера распространяется и на жителей этих самопровозглашённых государств, но, естественно, только в том случае, если они обзаведутся грузинскими паспортами. Были, конечно, и разочарования, но история, которая началась примерно месяц назад и продолжается по сей день, неприятно поразила всех – как людей религиозных, так и атеистов. Так что же всё-таки произошло?

Второго февраля сего года Католикос – Патриарх всея Грузии Илья II с многочисленной свитой отбыл на лечение в Германию. Ему предстояла не очень сложная операция, но ввиду того, что он находится в весьма преклонном возрасте и состояние его здоровья оставляет желать лучшего, врачи опасались, что он не сможет перенести её. Общественность с сочувствием следила за вестями из Германии, искренне желая нашему патриарху выздоровления и благополучного возвращения на родину. Нужно заметить, что Илью Второго народ любит. Даже люди неверующие относятся к нему с очевидной теплотой.

По результатам всех общественных опросов, Грузинская Православная Церковь уже много лет подряд занимает первое место среди институтов, заслуживающих доверие населения.

Несомненно, что в значительной степени это обусловлено авторитетом патриарха.

Итак, патриарх отбыл, а через несколько дней, а точнее 10 февраля генпрокуратура Грузии заявила, что правоохранительные органы оперативно пресекли попытку покушения на жизнь «высокого духовного иерарха». Далее нам сообщили, что в тбилисском аэропорту был задержан протоиерей Георгий Мамаладзе, который направлялся в Германию, чтобы присоединиться к окружению патриарха, и что он пытался тайно провезти в своём багаже некое количество цианида, которое и должно было стать орудием убийства. Сразу после брифинга прокуратуры в прямом эфире выступил премьер-министр Георгий Квирикашвили, который поведал нам, что лично контролировал операцию и с целью обеспечения безопасности патриарха поручил начальнику своей охраны сопровождать его в поездке.

Нетрудно представить, какую реакцию вызвала эта невероятная новость. Несмотря на то, что из недр церкви постоянно сочатся слухи об идущей внутри неё борьбе между различными группировками за влияние и власть, такого поворота событий никто не ожидал. Всё это больше смахивало на детективную историю в стиле Агаты Кристи и Чейза. И всё-таки, кому предназначался яд, кто тот «высокий духовный иерарх», которого собирались отправить на тот свет? Само собой напрашивалось заключение, что им является сам Илья II. С учётом нынешней ситуации в ГПЦ это казалось самым логичным, да и заявления прокуратуры и премьера, казалось, тоже намекали на это. Но на другой день последовали дополнительные комментарии со стороны прокуратуры.

Нам сообщили что предполагаемой жертвой являлся не патриарх, а «одно из высокопоставленных лиц его окружения». Имя данной персоны «в интересах следствия» не разгласили. Это, разумеется, подлило масло в огонь, и почти сразу же возникла версия (как позже оказалось, небезосновательная), что отравить собирались секретаря патриарха Шорену Тетруашвили. Она уже много лет является правой рукой главы Грузинской Православной Церкви и, по всеобщему мнению, играет при нём роль серого кардинала. Поговаривают, что г-жа Шорена поддерживает одного из кандидатов на патриарший престол, который станет вакантным после того, как господь призовёт к себе Илью Второго. Но впрочем, воздержимся от сплетен и вернёмся к фактам.

Задержанный протоиерей упорно отрицал свою вину и уверял, что «все подстроено». До ареста он был кем-то вроде распорядителя всего хозяйства ГПЦ, и, по его словам, выявленные им серьезные финансовые нарушения настроили против него тех, кто наживался на этом и он стал жертвой их козней. Это звучало вполне правдоподобно, ведь ни для кого не секрет, что Церковь владеет весьма и весьма значительным имуществом – землями, зданиями, лечебными и учебными заведениями и т. д. Она официально освобождена от уплаты налога на недвижимость, да и государственные финансовые органы не особенно тревожат её проверками, но несколько дней назад, «учитывая высокий общественный интерес» к этому делу, прокуратура выступила с новым заявлением.

Она обнародовала тайные видеозаписи бесед протоиерея со своим родственником, журналистом Ираклием Мамаладзе, который является одним из главных действующих лиц в «деле о цианиде». Именно он поставил правоохранительные органы в известность о готовящемся покушении.

В этих видеозаписях отчётливо видно и слышно, что протоиерей просит родственника помочь ему приобрести цианид для устранения «некоторых лиц». Упоминает он секретаря патриарха Тетруашвили и говорит, что она «должна отправиться на тот свет». В результате осуществления этого дьявольского плана он – Георгий Мамаладзе должен будет занять одну из главных должностей при патриархе. Попутно он заметил, что претендовал бы на большее, будь он постарше. В ходе разговора он произносит загадочную фразу:

«Они стараются из-за всех сил, чтобы я попал туда…»

Совершенно очевидно, что протоиерей Мамаладзе – не убийца-одиночка, но кто эти загадочные лица, которые всеми силами пытались протолкнуть его поближе к патриаршему престолу, пока неизвестно. Вообще в этой истории вопросов пока больше, чем ответов. Полагаю, что дальнейшее расследование прояснит многое. Сегодня можно сказать только одно – всё это нанесло серьезный ущерб авторитету церкви. Та часть населения, которая наивно полагала, что служителям господа чужды мирские страсти и искушения, пребывает в унынии. В стане скептически настроенных граждан радости тоже не наблюдается, ибо история эта слишком уж неприглядна и ещё неизвестно какие сюрпризы преподнесёт нам «Дело о цианиде».