Ленин как политический журналист

Грядущий столетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции подогрел общественный интерес к фигуре её руководителя, основателя большевистской партии и Советского государства Владимира Ильича Ленина. О нём уже написаны и — наверняка! — ещё будут написаны тома, но в день памяти Ленина стоит обратиться в рамках небольшой заметки к теме сугубо специфической, но интересной и полезной нашим читателям, особенно тем из них, кто хочет мастерски владеть пером, письменным словом.

Разговор о Ленине как политическом журналисте мы поведем на примере его работ за 1912 – 1914 годы, когда усилиями Владимира Ильича заполнялись полосы газеты «Правда», где основатель большевизма чуть ли не в каждом номере выступал то в качестве обозревателя, то аналитика, то публициста, то рецензента. Выбор не случаен: в небольших по объему газетных статьях, а не фундаментальных научных трудах или популярных брошюрах авторская позиция заметна сразу, предстает перед читателями определеннее, а стилевые приёмы — нагляднее.

Политическая специфика момента была такова, что революционное слово в период поворота от столыпинской реакции к новому подъему рабочего движения стало на время для вождя большевистской фракции РСДРП главным революционным делом. Для человека, физически отрезанного условиями эмиграции от России, в эти годы печать явилась средством сохранения идейного влияния на партию и — через неё — на передовых пролетариев, возможностью налаживания действенных контактов с теми, кто на родине, находясь под гнётом проклятого царизма, боролся за освобождение трудящихся от ига самодержавия, мракобесия православных церковников и эксплуатации со стороны помещиков и капиталистов.

Наконец, в газетных текстах очень рельефно, выпукло проявились и многие особенности личности Владимира Ильича: терпение в разъяснении своей позиции, тактичность по отношению к своим сторонникам, реальным и потенциальным.

Начитанность и огромный интеллект политического мыслителя прекрасно сочетались у него с гибким и острым умом явно полемического склада. Не случайно именно Ленину принадлежит мысль о том, что «нельзя развивать новых взглядов иначе, как полемически». При этом полемика основателя большевизма доказательна и аргументирована, это не ругань, присущая буржуазным журналистам, задача которых «перекричать, не дать выслушать правды, залить всё потоком брани и выкриков».

Изучая тексты Ленина, мы обращаем внимание на чёткую классификацию фактов, особенно выступающих в роли информационного повода, их группировку в соответствии с логикой повествования, призванную доказать главную мысль автора. Всё это в сочетании с предельной точностью оценок и определений. Почему, понятно: без точности в теоретических вопросах политической борьбы нет возможности избежать искривлений и ошибок в практических действиях. Потому заметна в ленинских статьях и ясность цели, сочетающаяся с обсуждением наиболее адекватных и уместных средств, к ней ведущих. И это при полном отсутствии радикальных фраз, присущих в те годы многим «статусным деятелям» русского освободительного движения, фраз, не наполненных конкретным классовым содержанием, полных ложного пафоса, не имеющих чётких границ для употребления, могущих вполне спокойно выглядеть в кадетском или ином другом буржуазном печатном органе. Воистину:

«Сказать неправду легко. Но чтобы доискаться правды, необходимо иногда много времени».

В эмиграции, когда были написаны эти слова, времени у их автора имелось сполна.

Внимательно читая ленинские тексты, можно заметить и закономерности технологии их написания. Тематика материала должна быть ясной, чёткой, свободной от двусмысленностей. Ее в максимальной степени отражает заголовок. При формулировании заголовка и – при необходимости – подзаголовков лидер русских большевиков стремится избегать неопределенности, небрежности, расплывчатости. Иначе читателю «Правды» просто будет непонятно, чему посвящен предлагаемый его вниманию материал, он просто не станет читать дальше. Заголовок, как правило, предельно лаконичен, в виде краткой, но при этом запоминающейся фразы. «Стандартный» текст (есть, конечно, и исключения из этого правила) для удобства восприятия читателя любой степени подготовленности и политической грамотности состоит из пяти-шести абзацев. В малом объеме и упругости стиля и содержится залог успеха.

Первый абзац зачастую состоит из содержания заголовка, подзаголовков (если они в тексте имеются) и выводов, непосредственно следующих, по мысли автора, из всего материала. Следом в тексте размещается собственно содержательный блок, где мысли автора, уже показанные в первом абзаце, излагаются подробно, развернуто, с аргументацией «за» и критикой возможных аргументов «против». Этот содержательный блок, таким образом, попутно играет и роль справочного, ибо в нём приводятся хроника событий, имена, даты, факты, цитаты (которых в небольшой статье обычно не более двух-трёх), то есть та информация, которая подкрепляет ленинскую мысль и наглядно иллюстрирует его выводы. В заключительном абзаце – по возможности опять-таки коротком, из одного-двух предложений, ещё раз приводится общий (итоговый) вывод, делая композицию текста тем самым «закольцованной», то есть куда сильнее действующей на восприятие читателя.

Свои газетные тексты Ленин старался писать маленькими и легко понятными предложениями, чтобы было как можно меньше запятых, кавычек, многоточий, скобок.

Предложения с запятыми (сложносочиненные, сложноподчиненные, с причастными и деепричастными оборотами) размещаются в основном в центре абзаца, при этом первый и последний абзацы должны по возможности состоять всё-таки из простых предложений.

Очень часто Владимир Ильич исходил из того, что весь контекст или значительная часть контекста описываемых им событий читателю может быть до момента прочтения неведома. Отсюда необходимость правильного выбора информационного повода и особые требования к форме подачи материала: авторское мнение, авторские оценки после прочтения должны восприниматься как нечто равнозначное по значению самому описываемому факту, событию. Тем самым событийный текст фактически превращается в текст аналитический, при этом Ленин вовсе не скрывает, что под видом анализа продвигает к своему читателю агитацию в пользу того или иного явления, лица или действия либо, наоборот, агитацию против оных. Показательно, что у Ленина любое критическое выступление либо замечание содержит в своём отрицании и позитивную программу. Прочитав ленинскую статью, каждый понимает, что у автора таковая есть, а также может представить, в чем эта позитивная программа заключается.

В журналистской работе Ленина мы видим, насколько большую роль играет для него быстрота и оперативность реакции:

«Газета должна сама искать, сама вовремя находить и своевременно помещать известный материал», «следует сразу высмеять вдрызг, сказать прямо, что это ноли, ни по одному, ни по единому вопросу не имевшие никогда ни единой связной мысли».

Отсюда и склонность к частому употреблению постскриптумов, чтобы уже перед сдачей очередного номера в печать успеть отозваться на самый последний враждебный выпад либо привести в качестве примера самое свежее подтверждение своих выводов.

Газетная подёнка была нелегка и физически, и морально («невеселая работа, вонючая, слов нет»), но этот тяжелый воз на безлюдье в те годы в не очень многочисленных рядах большевистской фракции в РСДРП (фактически уже отдельной от меньшевиков партии), тоже кому-то надо было тянуть: «ведь мы не белоручки, а газетчики, и оставлять «подлость и яд» незаклейменными непозволительно для публицистов социал-демократии».

Владимиру Ильичу это удавалось в полной мере.