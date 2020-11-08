Про классовый анализ: «защита отечества»

Отмечая очередную годовщину Октябрьской революции необходимо дать характеристику некоторых высказываний нашего президента о Ленине, с классовой точки зрения, а также обрисовать общую ситуацию в мире и место в ней современной России, опять же, с точки зрения классового подхода. С этой точки зрения у нас почти никто и никогда давно уже никакой оценки не дает, в том числе и так-называемые коммунисты. Хотя Ленин учил именно этому: всегда стараться давать и никогда ни при каких поворотах политики и истории не упускать классовую оценку…

Например — о защите отечества.

Ленин не был против защиты своего отечества.

Он никогда не был против защиты отечества, как такового.

Он был против защиты буржуазного и феодального отечества, которое “своим” для миллионов трудящихся не является…

Сначала сделайте отечество реально “своим” для десятков миллионов трудящихся, простых российских граждан, отдав им, наконец, собственность, не в смысле дач, машин и квартир, а в смысле всей национальной экономики, в смысле заводов и фабрик, банков и магазинов, земли и транспорта, что можно сделать как раз только через механизм народных предприятий… Отдайте им власть через реальное, на всех уровнях, а не фиктивное, только на местах, самоуправление, вот тогда отечество станет для них своим и они станут его защищать, как свое.

А пока, как правильно говорили классики научного социализма, у трудящихся фактически нет отечества…

То, что мы, ничтоже сумняшеся, на всех углах называем “отечеством”, это лишь БУРЖУАЗНОЕ ОТЕЧЕСТВО а отнюдь не отечество вообще, коего просто не существует в природе…

Теперь по поводу слов президента Путина, что мы в 1918 г., якобы, “проиграли проигравшей стороне”, подписав Брестский мир, хотя последнего Путин не упоминал, но речь, конечно, об этом… Президент рассуждает как раз с точки зрения отечества “вообще”. А объективно стоит на классовых позициях буржуазии, ибо говорить о защите отечества “вообще”, в условиях господства капиталистов, значит стоять именно на их классовых позициях, пытаясь организовать народные массы на защиту того, что им не принадлежит, чужого добра и чужой для них власти, то-есть, попросту говоря, их банально использовать.

Можно этого, конечно, не осознавать, что и происходит, к сожалению, на уровне массового сознания, а можно все же прийти к осознанию этого печального для простых граждан факта. Осенью 1917 трудящиеся впервые, наконец, получили реально “свое” отечество, и тут же ситуация с защитой отечества изменилась. Как говорил Ленин: “Мы все с Октября 1917-го стали оборонцами”. То-есть,сторонниками защиты отечества. Поскольку теперь, после победоносной социалистической революции, оно, наконец, стало для миллионов трудящихся своим. А свое отечество уже необходимо защищать…

Но на тот момент у страны уже практически не было армии, фронт был открыт немцам, которые хотя и терпели поражение от Антанты, были все же неизмеримо сильнее молодой Советской республики. В этих условиях власть трудящихся должна была или погибнуть или отдать врагу, причем временно, часть территорий.

Это была уже не классовая стратегия, а тактика…

Однако, это не означает, будто тактика менее важна, чем стратегия. У нее просто свое место и свои задачи. Надо было решить не то, защищать советскую республику или нет. Ее безусловно надо было защищать, в отличие от царской России. Вопрос состоял в том, как собственно это делать, какую тактику выбрать в сложившихся непростых условиях? При этом любая реальная “защита”, как и понятно, предполагает сохранение того, что защищают…

Если одна часть тогдашних коммунистов во главе с Лениным понимала эту, казалось бы, прописную истину, то для другой — так называемых “левых” коммунистов она не имела никакого значения, ибо ничего сохранять они вообще не собирались. Они готовы были пожертвовать молодой советской республикой, бросив ее в огонь войны с гораздо более мощным на тот момент врагом.

Ленин справедливо придерживался иной точки зрения, полагая, что лучше отдать часть, нежели потерять целое. Тем более, что часть эта отдавалась лишь временно. Ленин видел, что в самой Германии назревает революция и условия грабительского для Советской России Брестского мира можно будет аннулировать. Что и случилось буквально через несколько месяцев, уже осенью того же года.

Насколько Ленин был прав в тогдашней реальной борьбе с левыми коммунистами и нынешними российскими умниками от политики, хорошо показывает тот факт, что молодого, еще никому не известного Гитлера, в 1919 году наряду с Версальским договором, по которому Германия много теряла, возмущал и факт подписания кайзером Брест-Литовского мирного договора с Россией. Ярого националиста почему-то не трогал и не успокаивал факт “потери Советской Россией территорий”, но зато очень бесил факт сохранения Советской Республики, как таковой. В отличие от кайзеровский политических гусей или нынешних российских политиканов он прекрасно понимал, что Ленин переиграл тогда и Германию и весь буржуазный мир.

Где же здесь «проигрыш проигравшей стороне»? Здесь мы видим, с одной стороны, очень разумную ленинскую государственную политику, а с другой — классовую социалистическую позицию в пользу трудящихся.

Михаил Моторин