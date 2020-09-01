Эпидемия капитализма и левая альтернатива

«… возможно, наступит день, когда на горе людям, чума разбудит крыс и пошлёт их умирать на улице счастливого города».

А. Камю

«Ему грезилось в болезни, будто весь мир осуждён в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими».

Фёдор Достоевский «Преступление и наказание»

В конце 2019 года на российском ТВ состоялась премьера сериала «Эпидемия». Данный сериал был экранизацией романа Яны Вагнер «Вонгозеро». А сам роман «Вонгозеро» был написан в 2011 году. Поневоле сейчас после разразившейся мировой эпидемии коронавируса задумаешься, а не пророческий ли это был роман. Не будем здесь подробно рассматривать сюжет сериала «Эпидемия» и романа «Вонгозеро». Однако кратко отметим их общую (роман и сериал фактически два разных произведения) сюжетную линию. Их основной посыл таков: в современном нам мире происходит пандемия неизвестной ранее болезни (как говорит один из героев романа: «это грипп, но не тот грипп») вследствии разразившийся эпидемии российские власти закрывают Москву и вводят жёсткие карантинные меры. Но в какой- то момент принятые меры перестают работать, и военное оцепление столицы прорывается, а из Москвы бегут люди стремящиеся спастись любой ценной. А вместе с бегущими из блокадной Москвы людьми нога в ногу идёт невидимый враг – вирус. Главные герои решают не дожидаться предстоящей катастрофы и бегут в глухие места, в Карелии надеясь спастись вдалеке от людей. По пути им встречаются всевозможные проявления «волчьей морали капитализма»: умри ты сегодня, а я завтра. Они видят панику, видят равнодушие к чужим проблемам, видят мародёрство и многое другое. В телевизионной версии демонстрируются деятельность бандформирований убивающих налево и направо беззащитных людей. Главный же посыл «Эпидемии» таков: выжить поодиночке невозможно. Тот, кто исповедует принцип: «каждый сам за себя» умрёт точно. Единственное что можно противопоставить эпидемии так это принцип солидарности: один за всех и все за одного.

Разразившаяся на наших глазах эпидемия коронавируса поставила привычный для нас цивилизованный мир под удар. Мы видим, как Европа закрывает свои границы, как в буржуазных демократиях Евросоюза правительства вводят комендантский час и запрещают любые массовые мероприятия. Разумеется, всё это делается под лозунгом «во благо человечества». Но вместе с тем мы замечаем на примере Италии, что система здравоохранения в Европе не способна справиться с наплывом заболевших. И на этом фоне российские власти рассказывают нам, что в России всё более или менее хорошо. Но в силу известной всем репутации российского государства верить в предлагаемую по ТВ усыпляющую картинку не приходится.

Итак, коронавирус поставил под сомнение стабильность мировой системы буржуазной демократии. В случае продолжения и разрастания эпидемии коронавируса на фоне стагнирующей мировой экономики буржуазные демократии непременно падут. Вопрос лишь в том, кто и что придёт им на смену. В периоды глобального кризиса победить может либо международное левое движение, либо мировой фашизм под личной национализма. Сейчас в ситуации глобальной эпидемии и кризиса легче всего предложить обществу простые решения сложных проблем. Что собственно обязательно и попытаются сделать ультраправые политики популисты. Они заявят, нам: во всём виноваты китайцы, это их китайский вирус убивает жителей «благополучной Европы», это они виновники всех наших бед. Национализм уже давно вызрел и даже перезрел в Европе. Европейскому обывателю уже не первый год вешают «лапшу на уши», обвиняя во всех социально-экономических бедах мигрантов. Перекрытие границ в Европе вполне может стать лишь первым шагом к краху проекта ЕС в нынешнем его виде.

Фашизм как радикальная форма капитализма это один из реальных вариантов развития ситуации. Разумеется, современный фашизм придёт к людям под маской чего-то более привлекательного, например, под знаменем национал-демократии. Вместо свастики, чёрной или коричневой униформы и прочих атрибутов фашизма ХХ века нынешние фашисты предстанут перед нами в элегантных костюмах респектабельных политиков. Но при желании узнать фашизм можно будет без особого труда по предлагаемым им мерам. А главная задача предстоящей всемирной неофашистской реакции одна – уничтожение мирового левого движения и сохранение «священной частной собственности». И именно по причине того, что всем нам привычная буржуазная демократия, повсеместно не сработает, а на деле ещё и дискредитирует себя на мировую сцену выйдет фашизм. Противопоставить мировому фашизму в этой ситуации можно будет только лишь силу солидарности международного левого движения. По сути, человечеству предстоит сделать выбор между фашизмом и левым движением.

Да, левое движение в глазах множества демократически мыслящих людей во всём мире дискредитировано опытом ХХ века. ГУЛАГ, репрессии, Сталин, Северная Корея вот какие ассоциации может вызывать в умах людей одно лишь слово «коммунизм». И обвинять в этом только лишь одну антикоммунистическую пропаганду было бы верхом наивности. Нет, это опыт «реального социализма» научил множество свободомыслящих людей не верить левым, ненавидеть всё советское, бояться возвращения коммунистов. Однако глобальный кризис капитализма и опасность ультраправой реакции, вещи объективно неизбежные и в этой связи мы должны понять и принять неизбежность предстоящего выбора между «фашизмом» и «коммунизмом». Но из этого вовсе не означает что схему «коммунизм-фашизм» нужно понимать поверхностно. Напротив, именно по причине того, что для всех адекватных людей совершенно очевидно: победа фашизма большее зло нежели чем победа левых, следует задаться вопросом, а что мы понимаем под левым движением? Левое движение неоднородно. В нём есть как авторитарное и популистское направление, так и антиавторитарное и демократическое. И именно с выбором между одним и другим следовало бы разобраться, как следует. В случае прямого столкновения между мировым коммунизмом и мировым фашизмом победа первого над вторым хочется верить предопределена, самой жизнью. Поэтому бороться следует не «против коммунизма», а за «правильный коммунизм», за вольный и антиавторитарный демократический социализм. Либералы и фашисты нагло врали нам, говоря, будто любая революция приводит к диктатуре и ГУЛАГу. Люди, занимающиеся внимательным изучением истории, прекрасно знают про альтернативы прошлого. Знают про анархистов и Махно, про Испанскую революцию и про левых коммунистов. Поэтому именно от нас зависит, какой будет предстоящая левая альтернатива…

Будем надеяться на то, что финал эпидемии коронавируса не будет похож на ужасы сериала «Эпидемия». А если говорить об эпидемии коронавируса максимально серьезно (а человечество в целом ещё не готово говорить о случившимся серьёзно), то вот простой факт про эпидемию испанского гриппа столетней давности из Википедии:

В 1918—1919 годах (18 месяцев) во всём мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения планеты. Умерло приблизительно 50—100 млн. человек или 2,7—5,3 % населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. Таким образом, летальность среди заражённых составила 10—20 %. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооружённый конфликт по масштабу жертв. Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы войны — антисанитария, плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев.

Эпидемия испанки совпала с окончанием Первой мировой войны и началом череды социальных революций ХХ века. Чем закончиться эпидемия нынешняя: мировой войной или мировой революцией, покажет время. Советский писатель-фантаст Иван Ефремов говорил, что либо победит мировой коммунизм, либо человечество ждёт глобальная катастрофа. Поэтому только от нас сейчас зависит, какой из возможных сценариев кризиса реализуется. Одно лишь можно сказать твёрдо: для преодоления глобальной катастрофы необходимо бороться, а не сидеть, сложа руки уже сейчас.