Беларусь глазами обывателя

Обсуждая ситуацию в Беларуси, надо помнить, как она доводится до обычного человека и как таковым человеком понимается. В данном случае, отражение реального бытия, даже пропущенного через теле и интернет-картинку, к сожалению, говорит о невысоком уровне массового понимания процессов. Но обо всем по порядку:

Итак. СМИ в первую очередь транслируют картинку площадных протестов, где люди требуют ухода Лукашенко. Под разными соусами, флагами и т.п. Глубже СМИ в целом не погружаются. Большинство обывателей, к сожалению, находятся на уровне видимостного восприятия белорусской реальности:

Мы видим по телевизору и в Интернете картинку, идентичную тому, что видели в большом количестве “цветных революций” — какие-то люди против чего то протестуют под какими то флагами. Хотят свергнуть мирно одного правителя и посадить другого. У обывателя в голове срабатывает ассоциативный ряд — ему “все ясно”: Майдан, организованный вражескими силами. Для того, чтобы углубиться, осмыслить — нужно думать. К тому же, нужно обладать знанием истории, политологии, социологии. Все это “сложно”. Так наши СМИ формируют массовое отношение к событиям в Беларуси. И так наши СМИ косвенно как бы говорят — хотите, чтобы у нас так было? Да ни в коем случае, вы же знаете, к чему это приведет. И обыватель”сам” делает вывод на основании “понимания” общественных процессов и становится легитимным “болотом” нынешнего правящего режима.

Спустимся на уровень глубже видимостного — на уровень существования:

Не удовлетворившись картинкой, упорный обыватель начинает читать или смотреть видео, “анализировать” и понимает, что картина протестов сложная и многоликая — есть официальная власть Беларуси, есть силы правопорядка — и те и другие колеблются, маневрируют в решениях. Есть Москва, которая по факту выжидает развития событий, есть совокупный Запад, который тоже реагирует достаточно вяло. Есть оппозиция, требующая ухода Лукашенко, с лозунгами “за все хорошее, против всего плохого”. Есть, наконец, рабочие, объявившие забастовки, с лозунгами защиты своих реальных прав. Картина сложная. Анализировать обывателю непросто — знаний не хватает. Опять же, с точки зрения обывателя — социализм себя дискредитировал, да и непонятно, чего вдруг Беларусь взорвалась — тут явно иностранные “шпионы” подсуетились. Короче, черт ногу сломит.

При этом, забегая вперед, скажу, что в логике белорусского кризиса все достаточно просто и логично (хотя и неожиданно). Но чтобы в нем разобраться, нужны ЗНАНИЯ.

В-общем, спускаемся вглубь, на сущностный уровень.

В 90-х годах, во время распада СССР, режим Лукашенко сделал очень важное дело — сохранил промышленность. Ценой достаточно авторитарного правления, отказа от приватизации и т.п. Таким образом, режим получил себе легитимную базу среди населения, сохранил частично социальные завоевания СССР. Белорусский проект был вполне жизнеспособен. Оборотной стороной оказалось закручивание гаек и отсутствие демократии. В конечном итоге, это привело к достаточно жесткой версии авторитарного капитализма, замаскированного под “народное государство”.

Увы, начавшийся мировой кризис не оставляет этой модели никаких шансов. А пандемия еще и ухудшила ситуацию (хотя, объективно, спад уже был в прошлом году). Налицо типичный конфликт производительных сил и производственных отношений (как и, кстати, в России и во всем мире). Именно поэтому, Беларусь взорвалась именно сейчас, а не раньше. Вероятно, “большие геополитические игроки” имеющие интересы на территории Беларуси, влияют на процессы. И даже спонсируют оппозицию. Но на улицы людей вывели реальные проблемы: например, у составляющей костяк белорусской оппозиции буржуазии падают доходы, и они рвутся во власть за собственностью. Но и рабочий класс, пусть и с некоторым опозданием, но вышел отстаивать свои интересы. Причем — радикально отличные от класса буржуазии. И вот мы впервые на постоветском пространстве видим, пусть и рыхлый, но классовый протест. При этом, у рабочего класса в нынешней ситуации и выбора нет — отдать власть Тихановской и через неё буржуазии — смерти подобно (образно выражаясь). Я не знаю, как далее будет развиваться ситуация, но объективно, рабочим необходимо самоорганизоваться, создавать собственные органы (подобные Советам в русской революции), превращаться в реальную политическую силу. Да, их требования экономические. Но в своем ядре, они противоположны требованиям “официальной оппозиции”, Соответственно, рабочим необходимо добиваться реализации своих требований, причем именно политическим путем. История дает им шанс, и, увы не оставляет выбора.

Такова сущность белорусских событий.

Какой урок из всего этого нам, россиянам?

Кризис, и соответствующий ему конфликт производительных сил и производственных отношений неизбежен в ближайшее время и у нас. Как мы будем действовать — решать нам. К сожалению, отсидеться в стороне не получится, таковы законы истории.

И нам решать, какое будущее ждет нас