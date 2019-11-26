Экономическая реальность и ошибки коммунистов

Налицо кризис коммунистического движения. И связан он в первую очередь с тем, что коммунисты не могут объяснить, что произошло, почему исчез Советский Союз, все сводится к предательству. Предательство Горбачева, предательство партийных работников – все это лежит на поверхности. Но те, кто сегодня называют себя коммунистами, не смотрят глубже, они считают, что товарно-денежные отношения и социализм несовместимы, и связано такое положение в первую очередь с экономической безграмотностью. Поэтому свой анализ я сделал максимально упрощенным, чтобы его могли понять даже те, кто никогда не видел советской действительности. Для меня было главным показать общую связь фактов, связь явлений, чтобы даже неподготовленный человек мог понять эту связь. И вопрос этот не академический. Анализ советского экономического прошлого нужен именно для будущего. Именно в советском прошлом скрыты ответы, что было и что делать дальше. Без такого анализа невозможно построение никакого полноценного социализма. Если не будет такого анализа остаются реформы в рамках капитализма, что ведет только к его укреплению и, в конечном счете, к дальнейшим катастрофам.

Те, кто сегодня себя называет коммунистами вместо деления на рыночный и нерыночный социализм должны подумать об экономических закономерностях бывшего единого планового хозяйства. Сегодня модно говорить, что есть рынок, то есть нынешний капиталистический общественный строй и есть своего рода плановое хозяйство. То, что в бывшем едином плановом хозяйстве могли существовать товарно-денежные отношения, не говорит никто. Не между государственным и колхозным сектором, о чем сказал Сталин, а именно внутри самого единого планового хозяйства. Также о том, что фактически были два варианта планового хозяйства, также не говорит никто. Один вариант планового хозяйства, где господствовал так называемый повторный счет сырья и материалов и где, следовательно, статистика, рост денежной массы по сравнению с товарной массой, заработная плата – все было преувеличенным. И другой вариант, где ориентировались на так называемую чистую продукцию, то есть на конечную продукцию и где соответственно совпадала производительность труда с заработной платой, она росла согласно ей, совпадала денежная и товарная масса и статистика со всеми ими. Многие всего этого просто не знают. Именно это повальное невежество приводит к разглагольствованиям о том, что реформы Косыгина 1965 года положили начало капитализму, что Горбачев чуть ли не с пеленок мечтал о разрушении Советского Союза, что Андропов с помощью КГБ разрушил Советский Союз. Последнее рассуждение вообще попахивает пещерным антисемитизмом. Все это повальное невежество свидетельствует только об экономическом невежестве тех, кто себя называют коммунистами и это очень плохо. Как можно думать о возрождении социализма, если не поняты ошибки прошлого?

Теперь конкретные примеры. Как тогдашний порядок препятствовал внедрению научно-технических новинок. Министерство торговли обратилось к министерству электротехнической промышленности с просьбой запретить заводам поставлять торговле лампы хорошего качества, то есть которые, будучи предназначены для напряжения 220 вольт выдерживают напряжение до 250 вольт. Госплан обратился уже с приказом, в котором указал, что лампы хорошего качества оказывает отрицательное влияние на развитие товарооборота, на загрузку заводов (Д.Валовой Тайны овального зала, М., 1991, с.50). Интересы торговли, интересы производителей входили в противоречие с интересами потребителей.

Не надо также забывать и о явлении знакомом всем кто сталкивался с советской экономикой – когда технические нововведения предприятиями принимались со «скрипом». Новейшая аппаратура новейшие станки и т. д. могли неделями и месяцами лежать под открытым небом под дождем, и никого это не удивляло. Тогда это выглядело бесхозяйственностью. Зато сейчас смотря с высоты пройденного пути ясно, что никакая это не бесхозяйственность, а закономерность. Предприятия «отмахивались» от нововведений, потому что их внедрение означало настоящее повышение производительности и срыв или уменьшение фонда зарплаты. Пример. Волжские металлурги освоили выпуск тонкостенных труб, не уступающих по прочности тяжеловесам. В первый же год внедрения новинки выпуск труб в метрах увеличился на 25 процентов, а расход дорогостоящей стали уменьшился на 7 процентов. За три года завод сэкономил 224 тысяч тонн стали. Но так как почти на 10 процентов уменьшился объем валовой и реализованной продукции, на 15 процентов «упала» производительность труда, потеряны десятки тысяч рублей из фонда зарплаты (Д.Валовой, Тайны овального зала, М., 1991, с.78). Рост производительности труда вел к уменьшению зарплаты, хотя должно быть ровно наоборот.

Стремление к дороговизне к так называемому расточительству своей обратной стороной имело дефицит мелких деталей, мелкой продукции, у которой малая себестоимость, ибо их невыгодно производить. Например, заказы Сельхозтехники на вентиляторные ремни и различные прокладки были выполнены наполовину. Министерства коммунального хозяйства на изделия из сантехники – на треть, Минздрава – на 20%, а изделия для ремонта обуви – на 15% (Д.Валовой, Тайны овального зала, М., 1991, с.47). Невыполнение плановых заданий в крайних случаев доходило до 85%. Что приводило к так называемой торговле из под полы, когда продавцу нелегально приплачивали за то, что он оставил товар конкретному покупателю. Это явление было неодинаковым в разных географических регионах бывшего Советского Союза и в разных периодах, но оно было.

Повторный счет давал десятки миллиардов липовой зарплаты ежегодно, т.к. сумма повторного счета при определении фонда зарплаты равнозначна вновь созданной стоимости данным коллективом, и это мощный стимул для искусственного накручивания повторного счета внизу, который искажает затем все расчеты и показатели наверху (Д.Валовой. Тайны овального зала. М. 1991, с.87). При использовании повторного счета получалось, что произведено вдвое больше чем на самом деле. В прежние советские времена сначала определялся объем валовой продукции предприятий и отраслей, на базе, которого исчислялся валовой общественный продукт. И лишь затем из вала на уровне народного хозяйства ЦСУ вычисляло национальный доход. А какова вновь созданная стоимость на предприятиях, в объединениях и отраслях? Этого ЦСУ не знало, так как показатель «национальный доход» в хозяйственной практике не применялся (Д.Валовой. Тайны овального зала. М. 1991, с.99). Какая сумма повторного счета никто не знал. И эту фиктивную стоимость наряду с реально созданной «наверху» засчитывали как действительно созданную. Так как показатель повторного счета «наверху» не применялся, это создавало иллюзию, что статистика правильная. Тем не менее, несмотря на красивую иллюзию, жизнь брала свое. С шестой по одиннадцатую пятилетки не было случая, чтобы задания по выпуску важнейших видов продукции и сдачи объектов в строй, намеченные пятилетними или годовыми планами, были выполнены полностью. По валу, т.е. в рублях пятилетние и годовые планы выполнялись и перевыполнялись, а по выпуску реальной продукции срывались. Поэтому с каждым годом на рубль приходилось все меньше и меньше реальных предметов потребления (Д. Валовой. Тайны овального зала, М., 1991, с. 108).

Вал или повторный счет в самых разных своих ипостасях действовал во всех сферах тогдашней экономики, в том числе и в сельском хозяйстве. Тогдашние колхозы не были по-настоящему коммерческими организациями, какими они по идее должны были быть, они не могли обанкротиться. Это приводило к их неэффективности и к соответствующим результатам. По данным Госкомстата, в ходе перестройки производство мяса на душу населения возросло с 64 до 65 килограммов в месяц. Это 5,5 килограмма в месяц. Если допустить, что почти половина идет на общественные нужды, то еще остается 3 килограмма. Но это была только видимость. Еще в 1989 году без импорта Советский Союз не мог обеспечить даже по одному килограмму на душу населения в месяц (Д.Валовой. Тайны овального зала Кремля. М. 1991, с.21).

При тогдашней плановой структуре было выгодно производить лишь то, что дорого. Научно-технический прогресс создает благоприятные условия для снижения затрат, т.е. делает изделие менее дорогим. Но у тех, кто внедрял научно-технические новинки, фиксировалось мнимое снижение темпов роста производства, снижение производительности труда, так как они определялись на базе вала (Д.Валовой. Тайны овального зала, М., 1991, с.56), то есть на базе повторного счета деньги рассчитывались в процентах от объема этого повторного счета. Научно-технической прогресс ведет к снижению стоимости, т.е. к уменьшению повторного счета. Это в свою очередь вело к уменьшению фонда заработной платы в тогдашней плановой экономике. Поэтому в тогдашней плановой экономике рост повторного счета рост количества использованных денег, то есть стремление к дороговизне и соответственно рост стоимости считался за рост производительности. Хотя по Марксу рост производительности труда – основа основ снижения стоимости, а, следовательно, и расходов (Д.Валовой. Тайны овального зала, М., 1991, с.100), то есть на единицу продукции нужно все меньше и меньше денег и сырья. Итак, тогдашнее единое плановое хозяйство действовало абсолютно противоположным образом, чем всем привычная рыночная экономика. Тем не менее, это была закономерность никак не бесхозяйственность.

И этих примеров тысячи во всех сферах бывшего планового хозяйства, что, кстати, служит ещё одним доказательством невежества тех, кто сегодня называют себя коммунистами. Они опираются на статистику, но статистика при таком порядке, который существовал тогда, является искаженной. Иначе говоря, ей нельзя доверять. Было принято множество прекрасных и нужных постановлений Совета Министров СССР и ЦК КПСС и соответствующих постановлений на уровне союзных республик, что надо сделать и поставить то и это. Но так как все они опирались на неправильную статистику то чем дальше, тем хуже они выполнялись. Стопроцентно выполнялись лишь те задания, которые были выгодны трудовым коллективам, которые гарантировали зарплату. Это отразилось и на снабжении и на внедрении технических новинок. Фактически плановое изделие превратилось в товар, который покупает только тот, кому он нужен и производит только тот, которому это выгодно, а все остальное отбрасывалось. Со стороны все выглядело, как постоянный срыв поставок как бесхозяйственность, когда не внедрялись технические новинки, когда запланированные объекты не вводились в строй или вводились с опозданием. Это в свою очередь является доказательством, что существовали товарно-денежные отношения внутри планового хозяйства. Плановый спрос себя проявлял через материальную заинтересованность трудового коллектива, когда платили за то, что дорого и дорогое создавалось.

Но есть и другие примеры, когда платили за качество, когда применялась чистая продукция. В период военной экономики в СССР выросла производительность труда. В промышленности производительность труда выросла в 1942 году на 19% и в 1943 году на 7% по отношению к предыдущему году. Наиболее быстро развилась производительность труда в машиностроении и военной промышленности. В этих отраслях промышленности производительность труда в 1942 году выросла на 31% и в 1943 году дополнительно на 11% по отношению к уровню производительности труда предыдущего года. Число отработанных часов, приходящихся на одного рабочего в среднем за месяц, увеличилось за два года Отечественной войны на 22%, и кроме того часовая выработка рабочего за то же время выросла на 7% (http://militera.lib.ru/h/voznesensky_n/10.html). Численность рабочих и служащих выросла на 6%, а фонд заработной платы – на 15%. Себестоимость промышленной продукции снизилась на 2,5%, создавая серьезные источники расширенного социалистического воспроизводства (Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной Войны, М., 1948, с.142-143, http://militera.lib.ru/h/voznesensky_n/13.html).

Это в свою очередь доказывается следующими фактами. Рост производительности труда обеспечил снижение затрат живого труда на единицу изделий, в первую очередь на продукцию военной промышленности. Затрата труда на заводах авиационной промышленности в производстве самолета ИЛ-4 уменьшилась с 20 тыс. человеко-часов в 1941 году до 12,5 человеко-часов в 1943 году; затрата труда на самолет ИЛ-2 уменьшилась соответственно с 9,5 тыс. до 5,9 человеко-часов; затрата труда на самолет ПЕ-2 уменьшилась с 25,3 тыс. до 13,2 тыс. человеко-часов. На артиллерийских заводах затрата живого труда в производстве 152-лш гаубицы-пушки уменьшилась с 4,5 тыс. человеко-часов в 1941 году до 2,4 человеко-часов в 1943 году; затрата труда на 76-мм полковую пушку уменьшилась с 1,2 тыс. до 0,8 тыс. человеко-часов; затрата труда в производстве дивизионной пушки уменьшились с 2,2 тыс. человеко-часов в 1941 году до 0,6 тыс. человеко-часов в 1944 году. Затрата труда на заводах вооружения: в производстве крупнокалиберного пулемёта уменьшилась с 642 до 329 человеко-часов; в производстве винтовки уменьшилась с 12 до 9 человеко-часов и в производстве 1000 штук патронов TT снизилась с 13 до 10,8 человеко-часа. Затрата живого труда на танковых заводах в производстве танка T-34 уменьшилась с 8 тыс. человеко-часов в 1941 году до 3,7 человеко-часов в 1943 году; затрата труда на КВ уменьшилась с 14,6 тыс. до 7,2 тыс. человеко-часов (http://militera.lib.ru/h/voznesensky_n/10.html).

Здесь я не анализируя причины, почему показатель чистой продукции применялся короткое время, почему вообще плановое хозяйство сформировалось в том виде, в каком оно существовало, не говорю о других примерах так называемой расточительности, не хочу ни уменьшить, ни преувеличить достижения великого Советского Союза. Но ознакомительная статья слишком мала для всего этого, поэтому я ограничился короткими примерами. С чего-то ведь нужно начинать. Если те, кто сегодня называет себя гордым словом коммунисты, действительно хотят возродить социализм, а не просто проводить реформы в рамках капитализма, то они должны понять экономические причины произошедшей катастрофы. Но абсолютное большинство тех, кто сегодня называют себя коммунистами, вышеназванных примеров просто не знают или не понимают. Очень странно выглядит позиция многих коммунистов, когда они только повторяют, безусловно, правильные мысли классиков о стоимости, о природе товара, цитируют Маркса, но не думают о том, чтобы применить марксистскую методологию к бывшей советской действительности.

Можно сделать вывод из всего вышесказанного. Плановый спрос останется в любом варианте планового хозяйства. Просто надо понимать закономерности планового хозяйства, чтобы применить их в своих интересах. Надо уметь им воспользоваться. Если не будет восстановления советской власти, нас ждёт полномасштабная катастрофа. Но сегодня страной управляют люди, которые не понимают необходимости крупных реформ, все сводит к пресловутой стабильности и к международному праву. Они не понимают, что нужны крупномасштабные реформы масштаба двадцатого века, начиная с октябрьской революции в России и кончая послевоенными реформами в Западной Европе, которые спасли капитализм. Но это нисколько не снимает ответственности с тех, кто сегодня называют себя коммунистами. Ничего нельзя сделать, если не уйти с привычных схем.

Гинтарас Буткус