Бухарест – Кишинёв: когда геополитика сильнее идеологии

В текущем году мне приходилось несколько раз затрагивать тему близости внешнеполитических подходов различных тенденций левых сил, объективно работающих на дело мира. Один из конкретных примеров – греко-македонское соглашение о новом названии македонского государства, ставшее возможным благодаря воле левых глав правительств двух балканских стран. Но вот обращение к непростой политической ситуации в Республике Молдова (в особенности через призму «румынского фактора») показывает, что геополитика всё же нередко «опережает» идеологию

В феврале, как известно, в Молдове состоятся законодательные выборы. Какую аналитическую статью на эту тему что в российских, что в зарубежных изданиях не возьмёшь, везде специалисты подчёркивают, что эти выборы станут чуть ли не «решающей битвой» за влияние между Россией и ЕС (представляемой на «молдавском поле» прежде всего Румынией). И, думается, отечественные и иностранные эксперты по Молдове не так уж и не правы. Конечно, ставка молдавских выборов гораздо более «многоцветна», но центральным представляется именно «внешнеполитическое» измерение.

То, что предстоит бескомпромиссная борьба между проевропейскими и ориентированными на союз с Россией политическими силами, – факт очевидный. Но очень интересен такой вот факт, о котором не так уж часто можно прочитать в отечественной прессе: если с одной стороны (условно «пророссийских» сил) речь идёт о левых силах, прежде всего Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ, фактическим лидером которой является Президент Молдовы Игорь Додон), то ведь и с другой – ведущей на сегодня «проевропейской» формацией является Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая идентифицирует себя как «современная прогрессивная европейская левоцентристская партия», доктрина которой основывается на принципах социал-демократии. Именно ДПМ сегодня доминирует в правительственном большинстве Республики Молдовы, премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду входят в верхушку демпартии. С учётом же того, что ведущей правительственной партией в соседней Румынии является также участвующая в Социнтерне Социал-демократическая партия (СДП) между Кишинёвом и Бухарестом выходит некий политический «левоцентристский треугольник»…

Де-юре это так, но проблемы данное политическое обстоятельство не решает. Прежде всего в том, что касается, думаю, стратегического вопроса среднесрочного периода – будущего государственности Молдовы. Как известно, практически все весомые политические силы Румынии ставят вопрос о слиянии с соседней Молдовой. Экс-министр обороны и сенатор Адриан Тутуиану, конечно, прав, когда говорит о том, что «именно консервативные и праволиберальные партии в Румынии являются наиболее радикальными и агрессивными в своих унионистских настроениях по отношению к Молдове.» Вместе с тем, в марте этого года председатель СДП и спикер Собрания депутатов румынского парламента Ливиу Драгня, выступая на торжественном заседании в честь столетия объединения Румынии и Бессарабии 1918 г., со всей «социал-демократической прямотой» сказал: «Разве у нас не хватает храбрости, чтобы сказать откровенно, чего мы хотим? Чтобы не было сомнений, я скажу честно и откровенно: я хочу объединения с Молдовой.»

ПСРМ, к слову, сразу же дала отповедь на принятую в ходе данного торжественного заседания «унионистскую» по духу декларацию. В заявлении молдавских социалистов по этому поводу говорилось: «Рассматриваем эту декларацию как акт откровенной агрессивной агрессии против суверенитета и независимости Республики Молдовы… Политический класс Румынии един в своих агрессивных и захватнических планах в отношении нашей суверенной страны.»

Как известно, возглавляемое демократами правительство Республики Молдова немало сделало за последние годы в деле фактической унификации законодательства своей страны и Румынии, укрепления межгосударственных отношений в самых разных направлениях, вплоть до совместных пограничных патрулей или регулярного проведения заседания правительств двух стран. Но можно ли в связи с этим квалифицировать ДПМ как чётко «унионистскую» партию? Если ДПМ имеет в Румынии привилегированные отношения с СДП (что видится логичным), то надо иметь в виду, что в самой Молдове роль наиболее горячих сторонников отказа от государственности в пользу вхождения в состав Румынии принадлежит более правым силам. Так что ДПМ по вопросу отношений между Бухарестом и Кишинёвом находится, скажем так, посередине между позициями румынской СДП и молдавских социалистов. Как отмечается в резолюции одного из съездов молдавских демократов, ДПМ выступает за «консолидацию суверенитета, независимости, территориальной целостности Республики Молдова» и за «консолидацию молдавской государственности»…

Ещё одним серьёзным пунктом противоречия между подходами ведущих левых и левоцентристских партий Румынии и Молдавии является приднестровская проблема. В общем-то, все говорят о том, что необходимо восстановить территориальную целостность Молдовы, но на этом общее-то и заканчивается. Так, экс-премьер-министр Молдовы и председатель ПСРМ Зинаида Гречаная отмечает, что федерализация Молдовы «сегодня это единственный способ мирного решения приднестровской проблемы и реинтеграции страны», категорически отвергая любые силовые способы слияния с Приднестровьем.

В общем-то, и молдавские демократы не говорят о силовых способах, отмечая, что в случае объединения приднестровскому региону следовало бы предоставить широкие возможности самоуправления в экономической и культурной сферах. Между тем, в недавнем заявлении по итогам встречи президентов Молдовы и Приднестровской молдавской республики говорилось: «Что касается аспекта федерализации страны, идеи, которую продвигают социалисты и Президент Игорь Додон, в ДПМ считают, что это не является решением, которое способствовало бы реинтеграции страны, а точнее – открывает путь для её разделения.» Схожую позицию занимают румынские союзники молдавских демократов из СДП. Как и более правые партии Румынии, социал-демократы публично требуют покончить с «российской военной оккупацией приднестровского региона» и призывают международное сообщество и, в частности, Европейский Союз более энергично и активно работать над созданием условий для воссоединения Молдовы и Приднестровья.

Ещё одна внешнеполитическая преграда между левыми и левоцентристами двух стран состоит в «европейском измерении». Ещё несколько лет назад ПСРМ не была категорически настроена против самой перспективы «европейского выбора» для своего государства. Но, думается, явная ориентация И. Додона на Москву привела к определённой модификации прежней линии. Как отметил в январе 2018 г. сам И. Додон, «движение в Европу – это раскол страны… Зачем нам спешить в поезд, который теряет вагончики?» (тут молдавский президент явно намекает на Британию).

Наоборот, как заявляет председатель ДПМ Влад Плахотнюк, для молдавских демократов интеграция страны в ЕС является основным направлением развития и ключевой ценностью. В данном вопросе ДПМ может, что называется, полностью положиться на поддержку румынских социал-демократов, выстраивающих внешнюю политику Бухареста целиком и полностью в «евроатлантической спирали». Однако, и тут не всё так однозначно. Как заметил один политолог, в ЕС воспринимают Молдавию, как детсадовца подготовительной группы, тогда как Румыния скорее близка к «статусу» отстающего и хулиганящего ученика. И Еврокомиссия, и Европарламент в последние недели уже вынесли Бухаресту предупреждения в связи с правительственным проектом судебной реформы, подрывающей абсолютную независимость судей и прокуроров. В связи с чем Л. Драгня позволил себе открыто заявить: «Румыния больше не будет принимать того, что её рассматривают как страну второго уровня.»

Наконец, что ещё явно разделяет в геополитическом плане влиятельные левые партии Молдовы и Румынии – это отношение к России. Общеизвестно, что ПСРМ и И. Додон являются сторонниками самых тесных политических и экономических отношений с Россией, вступления Молдовы в ЕАЭС. З. Гречаная возглавляет в национальном парламенте группу молдаво-российской дружбы. Президент И. Додон говорит об «общей заинтересованности в восстановлении полноценных дружеских и партнёрских отношений между нашими странами на всех уровнях».

Что же касается ДПМ, то эта партия, хоть и считает нынешний уровень молдаво-российских отношений ненормальным и неконструктивным», объекетивно в качестве ведущей правительственной силы несёт ответственность за деградацию этих отношений. А. Канду считает, что именно Россия «искажает румынские и европейские ценности», «пропагандирует войну» и «подрывает суверенитет и независимость» Молдовы. Собственно, так же считают ныне и власти в Бухаресте. Следует отметить, что после возвращения СДП к власти в Румынии румыно-российские отношения ни сколько не улучшились. У румынских социал-демократов целый список претензий к России: военное присутствие в Приднестровье, давление на Молдову, аннексия Крыма и вмешательство в события на Донбассе, военно-морские приготовления на Чёрном море. При этом они почему-то забывают о натовских базах у себя в стране, широкомасштабном стратегическом сотрудничестве с США, как и о многочисленных фактах прямого и открыто вмешательства государственных институтов Румынии во внутренние процессы, происходящие в Республике Молдове.

Увы, как видим, геополитические пристрастия и антипатии явно возобладали в подходах всех без исключения ведущих левых и левоцентристских партий Румынии и Молдовы. Конечно, нужно критически оценивать реальное состояние этих «политических акторов». Помнить, например, что в румынской СДП царит жёсткая дисциплина и даже министры, по мнению зарубежных аналитиков, слушаются распоряжения Л. Драгня, а также то, что внешнеполитическая линия румынской СДП, действительно, весьма далека от левых ценностей. Что ДПМ возглавляет главный богач и олигарх страны В. Плахотнюк, за которым тянется целый шлейф тёмных дел, и именно благодаря его богатству и влиянию демократам, получившим на парламентских выборах в 2014 г. всего 16% голосов, перекупив немало депутатов, «чудесным» образом удалось превратиться в ведущую правительственную и парламентскую партию, увеличив своё представительство в высшем законодательном органе более чем вдвое. Не забывать о том, что самая популярная левая партия Молдовы, ПСРМ, в общественном мнении тесно ассоциирована с российской внешней политикой и интересами российских бизнес-групп, имеет соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» и публично выступает за трансформацию Молдовы в президентскую республику.

Но при этом ведь нужно помнить, исходя из принципа историзма, что окажись у руля власти в Бухаресте и Кишинёве открыто правые и «стопроцентно» «унионистские» силы, было бы ещё хуже и опаснее. И тогда «военная угроза» в этом уголке Европы превратилась бы в реальную опасность. Но пока значительная часть румын и молдаван поддерживает партии левой и левоцентристской ориентации, ещё можно эту угрозу избежать. Пока ещё не поздно…