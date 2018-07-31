К итогам Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 годов. На пути к единому сельскохозяйственному тресту

Федеральной службой государственной статистики в 2016 году была проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Отчет о её результатах был опубликован в 2018 году. За базу были взяты данные аналогичной переписи 2006 года. Каковы же результаты развития капиталистического сельского хозяйства России за 10 лет?

Результаты впечатляющие.

Сельские хозяйствующие субъекты поделены на пять категорий: сельскохозяйственные организации (далее – СО), фермерские хозяйства (далее – ФХ), индивидуальные предприниматели (далее – ИП), личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан (далее – ЛПХ), некоммерческие объединения граждан (далее – НОГ).

Численность СО сократилась с 59,2 тыс. до 36,1 тыс., численность ФХ сократилась со 253,1 тыс. до 136,7 тыс., численность ИП возросла с 32 тыс. до 38,1 тыс. Эх жаль не дожил «асфальтовый фермер» Черниченко, кто постарше помнят такого, порадовался бы старик за «эффективных фермеров».

Численность ЛПХ возросла с 22 800 тыс. до 23 487 тыс., НОГ сократилась с 80,3 тыс. до 75,9 тыс.

Общая площадь земель, располагаемая сельскими хозяйствующими субъектами сократилась с 450 599,5 тыс. га до 349 151,1 тыс. га, посевная площадь под однолетние культуры выросла с 74 857,1 тыс. га до 79 209 тыс. га. Поголовье крупного рогатого скота сократилось с 23 514 200 голов до 19 318 600.

Численность работников занятых в сельском хозяйстве (без учета ЛПХ и НОГ как не использующих наемный труд) в 2006 году составила 3 167 400 чел., в 2016 году 1 764 500 чел., таким образом, в результате концентрации капитала, роста производительности труда благодаря внедрению новой техники и новых агротехнологий за 10 лет из сельскохозяйственного производства оказались вытеснены 1 402 900 чел.

Сельскохозяйственная отрасль показывает хорошие темпы концентрации капитала, укрупнения хозяйств и роста производительности труда в полном соответствии с марксистской теорией.

Летом 2018 года в России проводится очередная сельскохозяйственная перепись. Уверен, что и она порадует марксистов данными о дальнейшем вытеснении крупными агрохолдингами неэффективных мелких хозяйств и дальнейшей концентрации сельскохозяйственного производства в руках немногих гигантских корпораций, которые явятся основой будущего социалистического сельского хозяйства.

Источник: http://www.gks.ru/

Автор: Марксист